El símbolo del Ejército en el País Vasco, pago del PSOE al nacionalismo Veteranos lamentan la pérdida de un cuartel «histórico», aunque «difícil»: ETA atentó hasta en siete ocasiones contra el acuartelamiento

San Sebastián/Madrid Actualizado: 29/11/2020

La bandera nacional dejará de izarse en el Acuartelamiento de Loyola, hogar del «Tercio Viejo de Sicilia» 67 del Ejército durante los últimos 94 años. No habrá centenario en Loyola y antes de que acabe 2021 el medio millar de soldados y sus familiares deberán trasladarse a una nueva base. Por ahora, se desconoce su localización.

El Ministerio de Defensa, a quien el pacto entre el Gobierno PSOE-Podemos y el PNV para ceder los terrenos al Ayuntamiento de San Sebastián pilló por sorpresa, sí anunció un día después que construirá un nuevo cuartel en la zona de la antigua Hípica de San Sebastián. ¿Cuándo y qué unidades se desplazarán a esa nueva instalación «acorde al siglo XXI»? Se desconoce aún. Eso sí, la presencia del Ejército en San Sebastián es «innegociable» para el Ministerio, según indicaron fuentes oficiales.

«Es de imaginar que en un año no se levanta un acuartelamiento de esas características y con los equipos necesarios de comunicaciones y sistemas informáticos», comenta una fuente militar activa conocedora del proceder de este tipo de traslados. Y menos con la pandemia. Y menos aún con el contexto económico actual.

La noticia del cierre de Loyola era una cantinela desde hace treinta años. Una demanda histórica del nacionalismo vasco y también del propio Ayuntamiento con alcaldes de PSE (1991-2011), Bildu (2011-2015) y PNV ahora. También ofrece una oportunidad urbanística de crecimiento a la ciudad donostiarra en esa otra margen del río Urumea. Evidentemente, el proyecto reactivará la zona y parte de la economía local.

«Preocupación inexistente»

Sin embargo, y pese a ser consciente de que cualquier día podría pasar, desde el Ejército de Tierra no se vio venir. No hubo aviso alguno. Hace diez días, una nota oficial ante una noticia aparecida en «El Diario Vasco» sobre la enmienda del PNV fue comentada en los siguientes términos: «Es una noticia muy recurrida desde hace muchos años, en donde siempre se ha trasladado la idea de que se estaba muy cerca de una resolución definitiva que nunca se ha materializado, y en esta ocasión el relato no se presenta muy diferente a todas las anteriores ocasiones, por lo cual el grado de preocupación es inexistente».

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa, la secretaria de Estado Esperanza Casteleiro negaba la cesión del cuartel ya que se trataba de una instalación de «vital importancia». Fue el 10 de noviembre en el Senado.

Desde dentro del Acuartelamiento, cuyo «Tercio Viejo de Sicilia» celebró el jueves su 485 aniversario, se subraya a ABC que «contábamos que podría pasar en cualquier momento», si bien reconocen su «tristeza» ante la orden de abandonar unas instalaciones que forman parte de la historia del País Vasco.

Por su parte, veteranos del Ejército recuerdan con nostalgia su paso por Loyola, siempre marcado por la amenaza de ETA, que atentó contra las instalaciones hasta en siete ocasiones.

«Teníamos una sensación de que había que hacer las cosas bien porque éramos la representación del Ejército en Guipúzcoa», destaca el general de división retirado Luis Palacios Zuasti, quien en 1994, cuando ascendió a general de brigada, recibió en estas mismas instalaciones y de manos de su padre la faja del regimiento de Sicilia.

Concede Palacios que el cuartel era un lugar «bonito y entrañable»… pero «difícil»: «El riesgo era importante, por las circunstancias que todos conocemos». En este sentido, señala que si bien muchos donostiarras les «apoyaban», o al menos les «comprendían», «otra parte de la población estaba a favor de la organización terrorista ETA, que se encontraba en plena actividad».

En 1995 la banda terrorista abertzale asesinó al brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan Santamaría, que recibió un disparo en la nuca cuando regresaba a casa desde Loyola. Seis años después, ETA mató al cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián, Ramón Díaz García. Habían colocado una bomba lapa en su coche.

Uno de los capítulos más negros de la historia de este cuartel tuvo lugar el 27 de abril de 1991. Cerca de un millar de personas se encontraba en el recinto para presenciar una jura de bandera. Desde la lejanía, en un promontorio situado al otro lado del río Urumea, un etarra armado con un fusil de precisión comenzó a disparar: «Había mucha gente y oía gritos de «¡todo el mundo al suelo!». Fueron los minutos más angustiosos de mi vida, pudo ser una masacre», relata una testigo.

Entre los objetivos principales de los terroristas se encontraba el coronel José Luis García de Frías, quien entonces ejercía como gobernador militar de Guipúzcoa en funciones. Una bala le alcanzó en una pierna: «Escuché cinco disparos, aunque en los periódicos leí que fueron siete. A mí me pegaron en el muslo», explica. En ese mismo ataque resultaron heridas otras dos personas, abuela y padre de uno de los reclutas que juraron bandera. Sí, aquella era la España a las puertas del año «mágico» de 1992. ETA, y su rama política HB, constituían el gran freno para que España prosperase aún más.

«Hacía buen tiempo y estaba siendo un día alegre, como en todas las juras de bandera. Un día de reunión de los soldados con sus familias. Y nos lo estropearon», lamenta el coronel, que prefiere no detenerse en las secuelas de sus heridas: «Me recogieron y me llevaron a una clínica. A los 15 días ya había salido», asevera.

En el 2013 sería detenido en Francia el autor de los disparos, Joseba Segurola Mayoz «Patxi», que pertenecía al «comando Donosti» y que fue extraditado a España el pasado enero. Este etarra ya pasó 15 años entre rejas en el país vecino.

El riesgo de caer en la telaraña de ETA venía con el uniforme «y se asumía con naturalidad», subraya el general Palacios, que llegó a Loyola apenas un mes después de este ataque. Sin embargo, niega que en el interior del cuartel cundiera el «pánico» ante la posibilidad de que la banda atacara. «Intentábamos hacer nuestra vida con normalidad -recuerda-. El espíritu que reinaba en la unidad era estupendo».

«Un cambio perdedor»

Loyola pronto formará parte del pasado de este Regimiento, que en el plazo de un año deberá trasladarse a su nuevo emplazamiento.

Por cierto, los terrenos de la antigua hípica fueron igualmente rechazados en el Senado por la secretaria de Estado de Defensa debido a que no se cumplían «los requisitos operativos de seguridad y del bienestar del personal». Pero las urgencias de la negociación de los Presupuestos han terminado de inclinar la balanza en favor de los nacionalistas vascos, que ven cumplido ahora su viejo anhelo de echar de Loyola al Ejército. Estos terrenos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, que planea construir en la zona alrededor de 2.000 viviendas, gran parte de Protección Oficial.

La Hípica se inauguró en 1944 y es también propiedad del Ministerio de Defensa, que costeará las obras con el dinero que saque de la venta de los cuarteles de Loyola. El precio final se acordará en una comisión entre ambas partes «en base a los aprovechamientos que se obtengan de su recalificación», informó el Gobierno central.

Pero estos nuevos terrenos también generan dudas entre los veteranos del Ejército. Principalmente, por el tamaño de los mismos, sensiblemente más pequeño que los actuales. El coronel retirado Javier Vázquez de Padura argumenta que el cuartel de Loyola estaba «magníficamente diseñado», pues aunque era lo «suficientemente amplio» para albergar hasta a 2.000 efectivos, «todo pillaba cerca». «Será muy difícil hacerlo en otra ubicación», sentencia. Un apreciación que comparte García de Frías: «La Hípica, comparado con lo que se tiene ahora, no vale la pena. Es un cambio perdedor», sentencia.