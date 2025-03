Sigue en directo la sesión de control al Gobierno en el Senado

18.13

Finaliza el turno de preguntas en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Aquí la cobertura en directo del pleno en la Cámara Alta.

18.07

«Da usted el pintón de salida a la campaña en Galicia», señala Montero. «Frente a los 2.5000 millones del sistema del IVA este Gobierno ha respondido con dieciseis mil millones», añade. «¿Financiación autonómica? Ustedes que dejaron caducar el modelo durante cinco años ahora vienen a este Gobierno que lleva 4 meses a reclamar. Yo no comprendo esta política de quiera quemada que practica el Partido Popular. El PP se ha abanderado a cuando peor, mejor. Pero los ciudanos no merecen ese trato», concluye.

18.03

«Galicia ha sido una comunidad leal gobernara quien gobernara en el Gobierno de España. Y ahora está siendo discriminada porque ustedes eso no lo valoran», defiende la senadora popular.

18.02

Pregunta la senadora Elena Muñoz sobre el perjuicio «recurrente» a Galicia. «Niego la mayor», ha dicho Montero.

18.01

«Me ocupo de trabajar el presente y preparar al futuro», dice Illa, que evita calificar las palabras sobre el 8-M. Sí pide felicitar a Ana Pastor, por la creación del Centro de Coordinación y Prevención de Enfermedades y a Ana Mato por nombrar a Fernando Simón.

17.59

Alarcó replica además a la senadora que ha llamado fascista a Vox y PP. «Fascismo es lo que ha hecho usted».

17.59

«Llegaron tarde a la pandemia», le afea Alarcó, que añade que la información es cambiante hasta para los fallecidos. «Siguen sin decirlo. Y no han tomado ni una sola medida para impedir, con conocimiento de causa, una bomba biológica que ocurrió en este país en el 8-M. Esto no es transparencia. Todavía no ha venido a la comisión ni ha pedido su reunión. Han llegado tarde», apostilla.

17.56

Illa señala que han sido tres criterios «veracidad, rigor y la adaptación de los datos a la fase de la evolución de la pandemia». El ministro señala que ha habido dos momentos en los que se ha decidido cambiar los criterios: en el mes de marzo y a partir del 11 de mayo, para «volver a una información individualizada y que toma en consideración al fecha de inicios de síntomas».

17.55

Pregunta el senador popular Antonio Alarcó sobre los cambios de criterio en el Ministerio de Sanidad en los datos del coronavirus.

17.54

«Aprendamos de lo que tenemos. Velemos por el servicio público de desempleo», finaliza Díaz.

17.50

Díaz señala que «lejos de hacer lo que se hizo en la crisis financiera antecedente lo que hemos hecho es desplegar una marea de protección social». Evita responder a la pregunta en un primer momento, aunque luego ha aseverado que se repondrán y que el contador volverá a cero.

17.47

Pregunta Bernat Picornell del grupo ERC Bildu sobre los plazos de extinción de la prestación por desempleo y si estos van a volver a la situación anterior al estado de alarma.

17.45

Sobre los fijos discontinuos, Díaz señala que la norma les ampara hasta diciembre. «Todo es mejorable, pero quiero señalar que en este caso la protección es continua».

17.41

Díaz, sobre los ERTE: «El Gobierno de España trabaja para transitar hacia una nueva generación de ERTE que tendrán que extenderse».

17.40

El senador Jordi Martí pregunta si el Gobierno tiene plan de extender los ERTE más allá del 30 de junio.

17.40

Javier Maroto ha pedido que llame al orden a la senadora Vilà o la retirada de la expresión tras usar la palabra «fascista» para referirse al PP a cuenta de las protestas en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara señala que no puede retirarse del acta, porque en el Senado no se contempla y tampoco considera que haya ningún motivo para llamar al orden.

17.36

Maroto anuncia que tras la sesión de control ha convocado a todos los afectados a una reunión para abordar esta cuestión. «La decisión viene de lejos y se debe a problemas estructurales que lleva arrastrando el grupo Nissan en Europa», apunta Maroto.

17.33

La senadora Sara Vilà del grupo parlamentaria de Izquierda Confederal pregunta a la ministra de Industria por el cierre de Nissan y la industria del automóvil.

17.32

Maroto afea que la Xunta haya optado por no ejercer sus competencias e insiste en crear un frente común para salvaguardar el empleo.

17.30

«Esto no es creíble. Usted ha tardado un año en ir a reunirse con los trabajadores de Alcoa», afea el senador popular. «¿Qué se ha hecho desde octubre del 18? Nada».

17.27

Maroto apela a la unidad para mantener el empleo. «Exigimos a Alcoa que reconsidere su posición», apunta la ministra, que señala que la situación de la fábrica es algo estructural.

17.25

El senador popular José Manuel Barreiro pregunta sobre las qué soluciones va a proponer el Gobierno para evitar el cierre de Alcoa. «¿Qué es lo que han hecho ustedes para poder evitar esta situación?», cuestiona.

17.24

Sobre el plan, Maroto señala que va a tener un «importante programa de apoyo con seis pilares». Entre ellos, la renovación del parque automovilístico en España, la inversión en fábricas para modernizarlas o la modernización de la fiscalidad del sector.

17.21

La ministra Maroto lanza un mensaje de apoyo a los trabajadores de Nissan. «La industria del automóvil es un sector estratégico para este Gobierno», señala. «Como anunció el presidente el sábado estamos trabajando en un plan de reactivación del sector que presentaremos en los próximos días», concluye.

17.18

Pregunta el senador del grupo parlamentario nacionalista Josep Lluís Cleries i González sobre los planes de apoyo al sector del automóvil. Comienza hablando de Nissan. «Reclamamos que su Gobierno se desmarque de afirmaciones tan negativas», apostilla, en referencia a las declaraciones de miembros del equipo municipal de Barcelona o las que llaman al boicot de Nissan, Renault y Mitsubishi.

17.17

Sobre los incentivos para la búsqueda del empleo, Escrivá destaca «la modernidad» de la ley. «Le sugiero que mire la cantidad de disposiciones en la ley en la que aparecen elementos en la dirección que usted menciona».

17.16

Escrivá, que replica que le da la sensación que el senador popular no se ha leído el Real Decreto ley, señala que en la ley está el crédito presupuestario. «No me parece bien que intente dar la más mínima insinuación de que algo como el ingreso mínimo vital, insinúe usted que se va a financiar por los pensionistas y funcionarios. Es que no me parece bien, qué quiere que le diga», dice.

17.15

Vuelve a preguntar si habrá recorte en sueldos públicos y pensiones.

17.15

«Más que un ingreso mínimo, le pedimos un mínimo de visión de futuro», replica el senador popular. «Les pedimos un mínimo de análisis para aceptar que si no se pone un límite a este tipo de medidas extraordinarias no habrá un incentivo para buscar empleo. El riesgo de los gobiernos populistas es siempre el mismo», añade.

17.13

Escrivá replica que «la mejor forma de responder» es leer un artículo de la Ley General de la Seguridad Social. «Se financiará mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social», señala el artículo.

17.11

Pregunta el senador popular Javier Puente sobre las partidas que cubrirán el Ingreso Mínimo Vital.

17.08

Ábalos ha respondido que no era un corredor reconocido por la UE y el Gobierno se ha puesto a trabajar en ello. La senadora insiste en que todavía «después de 16 años» no se ha «puesto ni una piedra».

17.05

La senadora Beatriz Martín, del Grupo Mixto, pregunta sobre la fecha prevista del Gobierno para publicar la información sobre la variante de dos tramos en el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

17.03

«Siempre hemos hecho un tratamiento igualitario. Aplicamos la ley. No sé aplicar otra cuestión, ni hablar alto para tener razón», ha dicho Marlaska visiblemente nervioso y que durante su intervención, pese a afearlo, ha elevado el tono en alguna ocasión.

17.02

«No por gritar más se tiene razón. No por repetir los mismos argumentos se tiene razón. No somos maniqueos», justifica Marlaska sobre la actuación en Prisiones. «Fueron para todos los internos», dice sobre las medidas aplicadas. «¿No es una causa justificada la muerte de un padre?», añade para justificar la visita al etarra.

17.02

«Vino aquí el viernes pasado y dijo con toda la desfachatez que no había pedido ningún informe. Usted mintió en sede parlamentaria. Usted no ha tenido ningún problema en fulminar a Pérez de los Cobos porque a usted le interesaba», finaliza.

17.00

«Le tendría que dar vergüenza con lo que usted ha sido en la lucha contra ETA», añade Roldán.

16.59

«Son inflexibles con los ciudadanos de bien, pero muy humanitarios con los que han sembrado el terror», señala Roldán después de señalar que los españoles no han podido despedirse de sus familiares fallecidos por Covid. «¿Tiene algo que ver con su pacto con Bildu?», dispara Roldán.

16.58

Marlaska afea a la senadora de Ciudadanos que haya cambiado su pregunta, que versaba sobre la situación de los internos en prisiones. Pero replica que fue por «derechos humanitarios».

16.58

Pregunta la senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán, al ministro de Interior sobre la visita al etarra Íñigo Gutiérrez y los motivos para permitir la visita.

16.57

«Nuestra responsabilidad es evaluar el trabajo que se desarrolla y si hay una disfunción, pedir explicaciones», concluye el ministro.

16.56

Replica Marlaska, que eleva el tono: «Vuelvo a referir. Por dramatizar más, por repetir falsedades, no genera verdad. Quizá es que confunden cómo actuaban ustedes llevando informes preparados o evitando que llegara a la autoridad judicial». «Había una circunstancia concreta que usted no refiere: se filtró ese informe nada más se entregado en el juzgado. Lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro... La directora requirió ver qué pasaba con esa filtración. Esas son las cuestiones. Esos son los extremos relevantes. Le vuelvo a decir que seguiremos formando equipos con personas neutrales y sin ningún tipo de injerencia», dice Marlaska.

16.54

« Usted ha mentido a toda la sociedad española », replica Maíllo, que ya ha dicho a Marlaska en su primera intervención que le mintió en sede parlamentaria. «Es indigno que al frente de la Guardia Civil y del Ministerio de Interior esté acusado de haber hecho una injerencia en una investigación judicial. Usted se ha pasado de la raya», añade.

16.53

Marlaska desdeña dimitir e insiste en que se está produciendo una reestructuración en la Guardia Civil.

16.53

Pregunta ahora el senador popular Fernando Martínez-Maíllo al ministro de Interior sobre la fecha de su dimisión tras la polémica por la destitución de Diego Pérez de los Cobos. «Su situación política es insostenible. Usted no debería sobrepasar este pleno sin haber presentado su dimisión», comienza. « Ahora sabemos la verdad . Sabemos que el cese de Pérez de los Cobos sí tiene que ver con el informe policial, y que les investiga a ustedes por lo que pasó el día 8 de marzo».

16.49

Campo sostiene que la justicia restaurativa «hace Estado». «Es un proyecto de Justicia de todos y para todos».

16.47

Preguntan ahora al ministro sobre las medidas legislativas que va a promover el Ejecutivo para impulsar la justicia restaurativa.

16.40

El ministro Campo sostiene que tiene un compromiso firme con las soluciones extrajudiciales. «No puede haber sociedad moderna que se precie sin que se aborden estas cuestiones», señala. «Tenemos que buscar alternativas para resolver todos los conflictos. En este sentido, tenemos la Administración de Justicia, pero no quiere decirse que sea el único método. Es más, una sociedad madura necesita mecanismos alternativos», afirma.

16.37

Preguntan ahora al ministro de Justicia Juan Carlos Campo.

16.36

Calviño apela a la unidad para poner en marcha la reconstrucción del país. «Creo que, como decía en su momento, en este proceso nadie sobra. Todos podemos sumar», finaliza.

16.34

Calviño destaca que la respuesta del Gobierno desde el primer momento es similar a la de los países del entorno. «Salvar vidas, salvar empresas, salvar empleos. La reconstrucción empezó con el primer paquete de medidas», apunta. «Se trata de dar una respuesta europea financiada con deuda europea. Creo que hemos dado pasos muy significativos en el marco comunitario», apostilla.

16.30

Pregunta la senadora Estefanía Martín, del grupo socialista, sobre las medidas que el Gobierno está defendiendo en la UE para la reconstrucción económica en España tras la crisis desatada por la pandemia. En su pregunta, vuelve a atacar al PP por las medidas que impulsó para recuperarse de la crisis económica.

16.29

«Nosotros somos partidarios en trabajar en las distintas vías», dice Calviño, que señala que el Gobierno quiere implementar, además de los planes europeos, planes nacionales de recuperación. «Para ello, no basta con el Gobierno. Tenemos que trabajar juntos. Nadie sobra. Tenemos que contar con las empresas, el resto de agentes sociales, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos... Con el conjunto de la sociedad española», añade Calviño.

16.25

Calviño valora de forma positiva las primeras medidas de la UE. Uribe-Etxebarria pide a Calviño que «de manera directa o indirecta deben necesariamente llegar a las empresas». En especial, a las industriales.

16.25

Preguntas ahora dirigidas a Nadia Calviño. Pregunta Luis Jesús Uribe-Etxebarria del grupo del PNV sobre las medidas económicas de la UE y de España

16.22

«El Gobierno somos nosotros, pero el Estado somos todas las administraciones del Estado. Somos todos conscientes lo que hace falta para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Unos Presupuestos Generales del Estado, ¿verdad, señoría?», replica Iglesias, que manda mensajes a ERC para hablar de más cosas en materia de dependencia.

16.21

«Si el Estado paga la deuda que tiene con Cataluña pues instantáneamente se acabarán las listas de espera... Es una necesidad que el Estado pague lo que debe a las comunidades autónomas y a Cataluña», replica la senadora catalana.

16.20

«Este Gobierno de coalición tiene un compromiso programático muy claro y lo vamos a cumplir. Pero tenemos que seguir colaborando para que un derecho conquistado en 2006 se convierta en una realidad. Es consciente de cómo y en qué dirección tenemos que trabajar juntos», añade.

16.19

Replica Pablo Iglesias a esta cuestión. «Comparto su preocupación», dice Iglesias.

16.18

Pregunta ahora para Pablo Iglesias. Lo hace Mirella Cortés, del grupo de ERC-EH Bildu, sobre la ley de dependencia y el deber del Gobierno de pagar su parte de la ley a las comunidades autónomas. Lo hace en clave catalana, reprochando la falta de presencia del estado, y acusa «al Gobierno español» de quedarse con dinero del Govern de estas partidas.

16.16

«Ustedes no han entendido que el enemigo es el virus. Su adversario puede que seamos los dos partidos de este Gobierno de coalición. Pero su enemigo es ustedes mismos con un rumbo errático y contradictorio que ya no representan lo que fueron», replica Calvo.

16.15

«El eje que está arruinando este país no es el geográfico. Es el eje Moncloa-Galapagar», dice Antona tras recuperar las declaraciones que hizo Calvo sobre Madrid, Nueva York o Teherán.

16.14

«¿Cómo le contaría el Gobierno a toda esta gente esta campaña?». «Miraría usted a los ojos de esas 40.000 personas, a quien ha perdido su empleo», replica el senador popular.

16.11

«Son dos sentimientos que están viviendo mucha gente en este país. Es un estado de ánimo en el que pretendemos fomentar la confianza en nosotros mismos, la unidad y la convivencia», replica Carmen Calvo.

16.11

Pregunta el senador popular Asier Antona sobre la campaña "Salimos más fuertes" del Ejecutivo.

16.10

«Tenemos la obligación, pero también la capacidad de dialogar absoluta. Estamos más que dispuestos», sostiene Calvo, que vuelve a atacar al PP y a pedir acuerdos para sacar adelante estas cuestiones. «Estamos incumpliendo la Constitución. Y decir que somos constitucionalistas obliga mucho, y obliga a todas horas», añade.

16.09

La vicepresidenta del Gobierno replica que el Gobierno tiene «toda» la disponibilidad para renovar esos órganos.

16.04

Comienzan las preguntas a Carmen Calvo. Pregunta el senador del PSOE Artemi Vicent Rallo sobre la renovación de cargos en órganos cuyo mandato ya ha finalizado. Como, por ejemplo, el CGPJ. Rallo ataca al PP por esta cuestión, «mirada corta en la derecha», dice al tiempo que presume de que el PSOE sí ha facilitado grandes pactos cuando lideraba la oposición.

16.03

Segundo minuto de silencio en el Senado, esta vez por las víctimas y afectados por el Covid-19.

16.01

Comienza el pleno en el Senado. Los senadores guardan un minuto de silencio en memoria de las dos últimas víctimas de violencia de género.

15.45

Así ha respondido al ser preguntada si el ministro del Interior había ocultado información al Gobierno y al resto de los ciudadanos sobre que el motivo se debía a que "no informó del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo de Policía Judicial con fines de conocimiento", que es lo que decía la nota reservada de la propuesta de cese que realizó la directora de la Guardia Civil.

15.45

La Portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha repetido hoy la versión que dió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de que cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, por pérdida de confianza, pero ha eludido mencionar la nota reservada de la directora de la Guardia Civil.

15.45

El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo preguntará al ministro de Interior sobre si tiene pensado dimitir y cuándo lo hará, según consta en el orden del día. La cuestión llega después de la polémica desatada por el cese de Diego Pérez de los Cobos, el responsable de la Guardia Civil en Madrid. Marlaska negó injerencias en el Instituto Armado, pero este mismo martes ha salido a la luz una nota interna que desdice la versión del titular de Interior.

15.45

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto , ha criticado que en la agenda del presidente del Gobierno no figura hoy ningún compromiso internacional que le impida acudir al Pleno del Senado de esta tarde, como argumentó el Ejecutivo al anunciar que Pedro Sánchez no participaría en la sesión como estaba previsto.

15.45

El Ejecutivo comunicó la semana pasada al Senado que el presidente no podría acudir este martes al Pleno y el portavoz 'popular' ha pedido hoy en la Junta de Portavoces explicaciones, según han informado desde el Grupo Parlamentario, pero el Gobierno se ha limitado a responder que la agenda del presidente es pública . En la de hoy sólo figura el Consejo de Ministros, a las 9.30 horas de hoy.

15.45

El Pleno de esta tarde contará con la presencia de los tres primeros vicepresidentes del Ejecutivo, Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Nadia Calviño , así como de otros ocho ministros. Sánchez mantiene el compromiso de acudir una vez al mes a los Plenos de la Cámara Alta para responder a las preguntas de la oposición y tras no acudir hoy, está por ver si lo hará al próximo Pleno de junio.