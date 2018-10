Sigue en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

Actualizar

9.10Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, pregunta acerca de la cuota de autónomos. Sánchez reponde: «Queremos acabar con la explotación laboral». «Vamos a dignificar las pensiones de los autónomos». «Este Gobierno está comprometido con los autónomos».

9.05Ante la Pregunta de Casado de si va a romper relaciones con los independentistas Sánchez ha contestado: «No ha debido entender cuál es el origen de la moción de censura. Un gobierno que no asumió sus casos de corrupcion. ¿Qué esta haciendo usted para regenerar al partido popular?», ha dicho el presidente del Gobierno. Y ha replicado Casado: «El traje de presidente le queda grande. Déjese de victimismo hipócrita. Es el caballo de trolla por el que el independentista se infiltra en el Estado. Despenaliza ultrajes a la Corona o incluso permite que se negocien los presupuestos en una cárcel. Usted comete la irresponsabilidad de pactar con los que quieren destruir España, usted está al lado de los que declararon la independencia de Cataluña hace un año. Ese tigre no se va a convertir en vegetariano y a lo mejor acaba devorándole a usted mismo. Le pido que recupere el sentido del Estado, que cumpla con su compromiso y convoque elecciones generales y rompa con los partidos independentistas». Sánchez: «En relación con Cataluña solo le pido la misma lealtad que tuvo el PSOE con el PP en Cataluña. La radicalidad le llevará a la marginadalidad electoral. ¿Por qué no rompe usted con aquellos que le dan instrucciones? ¿Por qué no rompe usted con aquellos que le están obligando a llevar al PP a los peores momentos? Tengo usted lealtad al Estado, haga oposición al Gobierno pero no al Estado. Rompa con el pasado más turbio del partido popular.

9.00Comienza la sesión de control al Gobierno.

Recordamos que será la primera vez que Casado y Sánchez se enfrentarán cara a cara desde que el presidente del Gobierno dijera que las relaciones institucionales estaban rotas entre ellos tras los comentarios del líder del PP.

8.58Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, va a pedir a Sánchez que haga una valoración de la situación política en la que se encuentra España actualmente.

8.55Pablo Iglesias, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, va a preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de la cuota de los autónomos.

8.50Está previsto que en diez minutos (9.00 horas) Sánchez asista a la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados. Acudirán todos los miembros del Ejecutivo, excepto la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao.

8.45Entre las preguntas a las que se va a someter Sánchez, descata la de Casado, que en esta sesión de control al Gobierno en el Congreso, que instará a «romper relaciones» con los independentistas de ERC, PDeCAT o Bildu, según ha anunciado el propio Partido Popular. Esta es la pregunta literal: «¿Tiene previsto romper el Gobierno la relación con los partidos secesionistas?».

8.40Cabe recordar que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelven a verse las caras desde el enfrentamiento que protagonizaron en el mismo escenario la semana pasada. Entonces el líder de los populares acusó a Sánchez de ser «responsable del golpe de Estado que se perpetra en España». Este ataque produjo que el jefe del Ejecutivo diese por rotas las relaciones Casado.

