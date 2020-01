Levantamiento del cadáver de la abuela de la niña - EFE

«Siempre te he querido y no te he sido infiel», le escribió la madre de La Rioja a su expareja La detenida por la muerte de su hija niega haberla matado; la mujer y su madre dejaron siete cartas escritas. El hermano acudió la noche anterior al cuartel porque habían desaparecido las tres, pero no entregó las cartas