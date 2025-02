«Si no te defiendes, no mereces ser defendido»

-Usted era un gran columnista. Usted es un gran columnista. ¿Mereció la pena meterse en política?

-Hay días que pienso que sí y hay días que pienso, pero ¿por qué valió la pena? No te sabría decir.

-Evolución.

-Mi cambio político ... más notable fue pasar no sólo de ser de izquierdas a ser liberal, sino de reírme de las motivaciones de la izquierda.

-Ser de izquierdas.

-Es una sobreactuación sentimental, una simulación de tener una teoría omniexplicativa de la realidad.

-Despertó.

-A los 24 años. Todo aquello me generó anticuerpos y hoy soy una persona incompatible con la mentalidad de izquierdas. A los 25 dejé de militar en el PSC, pero hacía un año que ya no le compraba nada.

-Le reprochan estos cambios.

-Yo de hecho no he cambiado. Mi prioridad siempre ha sido combatir al nacionalismo. Cuando entro en el PSC es porque pienso que hace esto, y cuando veo que deja de hacerlo, me voy. Cuando entré en el PP de Alejo Vidal-Quadras es porque hacía esto, y cuando el PP se convirtió en otra cosa, también me fui.

-Ciudadanos.

-Entré como eurodiputado independiente en 2014. Volví a la militancia porque Albert Rivera me quería en la ejecutiva y tenía que ser del partido.

-¿Quién lidera ahora la confrontación con el nacionalismo?

-Vox. Pero no volveré a la política. Y el gran problema de España continúa siendo el nacionalismo.

-Ciudadanos fue populismo.

-Teníamos un proyecto genuino de regeneración de España. Apelamos a la razón crítica de las personas, cosa que los populismos no hacen.

-Pero fue un partido personalista.

-Era indisociable de Albert. Pasó de quedarse él solo en el Parlament a tener 57 diputados en el Congreso. ¿Personalista? ¿Qué otra cosa podía ser? Lo hizo a pulso, lo hizo él. De forma sentimental me voy cuando él se va, pero enseguida el tiempo me da la razón y el partido se acaba.

-Ciudadanos abre un camino en Cataluña, tiene un gran respaldo, y luego abandona para irse a Madrid.

-Es diferente lo que hizo Albert que lo de Arrimadas. Albert estuvo 10 años en el Parlament y luego se fue al Congreso como una continuidad. Eso no tuvo penalización, y los 25 diputados de Inés en 2015, y los 36 con que en 2017 gana las elecciones, son un premio a los 10 años de Albert.

-Inés.

-La gente distinguió el proyecto ilusionante de Albert de las ambiciones limitadas de Inés. ¿Qué significa ser un partido bisagra en España? Nada. Nosotros queríamos regenerar España y esto tenía un rédito en Cataluña, tal como enfrentarse al nacionalismo tenía un rédito en España.

-Decepcionado.

-A los que nos hemos jugado mucho por defender los derechos de los catalanes ante el nacionalismo excluyente, ¿cómo crees que se nos quedó la cara en febrero cuando los independentistas fueron a votar y los constitucionalistas pasaron? Si tú no te defiendes, no mereces ser defendido.

-El PSC hoy.

-Es un partido igual de nacionalista pero más dispuesto a engañarte. Dicen una cosa en Barcelona y otra en Madrid. Una parte del constitucionalismo les vota porque hay en Cataluña una izquierda sociológica que se puede rebelar contra el nacionalismo, pero sin atacar el gran prejuicio.

-La derecha.

-Ciudadanos ganó porque no se le veía de derechas. De todos modos, Vox es de derechas, pero el PP, no.

-¿Por qué piensa que Vox es el único que se enfrenta al nacionalismo?

-Ciudadanos la última campaña que hizo fue la de los abrazos, y el PP igual, diciendo que estábamos todo el día ‘como el perro y el gato’.

-Poco combativo.

-Campañas malas, sin sentido estratégico. Caen en la visión nacionalista de la realidad. ¿Cómo que abrazarnos, cómo que el perro y el gato? Aquí hubo un golpe de Estado, fueron ellos los que derogaron la Constitución.

-Tener ideología es una desgracia.

-Pierdes la riquísima diversidad del mundo para encajarla en tu cuadrícula, en tu dogma. Lo que ocurre con el nacionalismo en Cataluña, ocurre con la izquierda en España. Tienen la hegemonía cultural. Tal como votar a partidos no nacionalistas en Cataluña se considera de mal catalán, todavía hoy es como de raritos no votar a la izquierda en España.