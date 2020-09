Sesión de control al Gobierno, en directo | Los recortes económicos por la crisis del coronavirus, a debate

Madrid Actualizado: 16/09/2020 10:09h Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que responder hoy en la sesión de control del Congreso de los Diputados si tiene sobre la mesa implantar «recortes» ante la crisis que experimenta España a causa de la pandemia del coronavirus. Será el líder de la oposición y presidente del PP Pablo Casado, quien le pregunte al respecto.Lo hará tras una semana marcada por el debate de una posible congelación del salario de los funcionarios.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le interrogará «sobre el compromiso real del Gobierno con la regeneración democrática», en relación al presunto caso de corrupción de Podemos. La fusión de la Caixabank y Bankia también serán otras de la oposición. Así como las medidas del Ejecutivo para que los padres «estén seguros» en la vuelta al colegio marcada porla pandemia, cuestión de Laura Borràs de JpCAT. Por su parte VOX preguntará a Pablo Iglesias si piensa dimitir tras la presunta «caja B» de Podemos.

Actualizar

10.09 Díaz: "Van a permanecer mientras sean necesarios"Díaz: "Le doy las gracias por su activa colaboración en nombre del Gobierno. El mecanismo de los Erte ha dado protección a 550.000 empresas. A día de hoy hay 773.000 trabajadores acogidos a Ertes. El 77% de los empleados acogidos ya están activados. Y la tasa del sector naval es del 95%. Tenga claro que los ERTE van a permanecer mientras sean necesarios.10.04 PNV pregunta por la duración de los ERTEEl portavoz de PNV, Íñigo Barandiarán, pregunta a Díaz por la duración de los ERTE. Esta le dice que la situación es incierta y que se prolongará todo lo que sea posible.Barandarían le reprocha que ni empresarios ni trabajadores lo saben.10.03 Díaz: "Abandonen el bloqueo"La ministra reconoce su valentía para preguntar por el paro juvenil. "Recuerdo la imagen de Feijoó cuando se reunió con los jóvenes con mejor expedientes académicos y llevaba una maleta, les obligó a salir fuera. Le voy a resumir su política: emigración y desempleo. La tasa de desempleo era del 54% y la de temporalidad del 79%. Vamos a presentar un plan contra el paro juvenil. Abandonen el bloqueo y apoyénnos. Mientras nosotros trabajamos ustedes sigan rezando a la Virgen del Rocío".

10.00 Alonso Pérez (PP): "Son ustedes el caballo de Atila del paro juvenil y con Podemo aún más. Dimita ministra"José Ángel Alonso Pérez (PP), pregunta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz sobre los demoledores datos del paro juvenil: 40%. "En 8 meses su gobierno nos han vuelto a situar a la cabeza del paro juvenil. Lo dice Euroestat. No le eche la culpa al Covid. Siempre que gobierna el socialismo sube el paro, pero con Podemos crece aún más, son el caballo de Atila del desempleo. ¿Eso no es dejar a nadie atrás?" 09.57 Marlaska: "Utilizan a ETA para confronar al resto de los españoles"El ministro del Interior, Fernando Grande-Marska, le replica: "Ustedes hacen de la mentira y la difamación el eje de su intervención. Hablando de cuestiones tan importante hay que tener fortaleza y templanza. ETA trajo lo peor (asesinatos, amenazas, el éxodo), y lo mejor (la unidad de los demócratas, la dignidad de las víctimas y el trabajo de las FF.SS.EE. Pero viendo sus manifestaciones de la semana pasada (alusiones al franquismo), le digo que ustedes utilizan ETA para confrontar al resto de los españoles. Fue vencida por el Estado de Derecho09.53 Vox a Marlaska: "Da el respaldo a ese pésame repugnante de Sánchez"El diputado Ignacio Gil Lázaro (Vox) interpela a Interior sobre qué opinión le merece que Sánchez lamente la muerte de un etarra. "No es una buena noticia el suicidio", espeta el titular de Interior. Gil Lázaro: "Se suma al intento de blanquear a ETA. Bildu está condicionando ya al Gobierno de España. Ese es el precio del plato de lentejas que necesita, por eso presentaremos una moción de censura". Aplausos09.50 Calvo: "Hace falta un sistema financiero fuerte""En el contexto de crisis hace falta un sistema financiero fuerte. Además, hay que proteger a los ciudadanos en aras al interés general" 09.48 Mireia Vehí pregunta a Nadia Calviño por la fusión de Caixabank y BankiaCalviño: "Si se produce velaremos por el interés general de España". La diputada del Grupo Mixto, Mereia Vehí, le interpela que qué sucederá con el dinero del rescate. Si Bankia es más del 60% pública, ¿por qué la venden? O bien vuelve a contribuir al expolio de lo público o tienen medidas para que retorne a la ciudadanía los millones del rescate" .

09.45 Iglesias: "Son la derecha de toda la vida que pretende tapar sus complejos con símbolos militares en las mascarillas""El presidente de su partido llevaba la semana pasada en la mascarilla el simbolo de la Brigada Paracaidista, Pero lo peor es que se quitó la careta y dijo que este era el peor gobierno desde de la Dictadura". Olona: "Nos veremos en la siguiente sesión de control". Iglesias: "Como caballero retado me toca elegir las armas, la palabra"09.42 Olona a Iglesias: "¿Va a dimitir ante los escándalos judiciales de usted y de su partido?"Macarena Olona (Vox) le espeta a Iglesias que han "vulgarizado la democracia. No es una cuestión de clase. No tiene una patria, una bandera ni un proyecto político en que refugiarse. Usted dijo que iba a luchar contra la casta. Cese en su huida y dimita porque dimitir no es un nombre ruso"09.39 Iglesias: "Lea usted el Código Penal (para hablar de la okupación)".Alude a otro juez: "No se producen okupaciones de vivienda habitual. Es mentira que no se pueda actuar en el acto si el propietario lo demuestra. El problema de la vivienda es el precio de los alquileres . Hay que impedir la especulación"09.37 Egea a Iglesias: "Es usted del monagillo de Sánchez"El diputado Teodoro García Egea (PP), pregunta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre la Ley de Okupación. "A usted no le gusta gobernar, por eso ha traicionado a las personas que siguen sin cobrar el íngreso míimo vital. ¿Usted ha sido alguna vez okupa?. ¿Considera que suponen un grave problema para los ciudadanos?. Iglesias: "¿Conoce usted la diferencia entre okupación y allanamiento?". Egea: "Si Sanchez quiere renovar las instituciones que actúe con usted igual que con la fusión de Bankia"09.33 Telechea (ERC): "Siga el ejemplo de su ley de Memoria Democrática con Torra"Carolina Telechea, diputada del Grupo Republicano pregunta a Calvo sobre las medidas para reparar a las víctimas de la vulneración de derechos producidos durante el franquismo y la transición. Le pide que siga el ejemplo de esa ley con todo lo referido a Cataluña: Torra y Lluis Companys.

09.29 Espinosa: "No llegan ustedes a quien más lo necesita, los obreros y los autonómos"Espinosa: "Ustedes hablan de derribar una cruz, ante la tasa de paro; colas de hambre y Ley sobre la Memoria Democrática; los Ertes sin cobrar y ustedes subiendo impuestos; los mayores solos y desamparados y ustedes preocupados porque la fiscalía archive el Covid. Calvo: "Usted da datos falsos. Qué fácil y qué poco constructivos. Han venido a votar que no. ¿Quiere que le hable de los más vulnerables? ¿De las mujeres víctimas de la violencia de género que ustedes niegan? Por eso este gobierno trata de defender a los ciudadanos de su discurso político".09.26 Calvo a Espinosa: "Hablo con usted porque estoy obligada legalmente"El diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pregunta a Calvo sobre si es consciente de que su gestión perjudica a los españoles más vulnerables. Calvo: "Hablo con usted porque estoy obligada legalmente, y sobre su pregunta, sí, respondo a eso"09.24 Calvo: "Supere la moción de censura y asuma que son la leal oposición"Calvo le dice: "Es usted un libro abierto. Su concepción de la lealtad tiene que ver con la privatización o patrimonialización del poder. La lealtad es obligatoria. ¿Sabe usted lo que significa ansia de poder? Supere la moción de censura. Acepte su derrota y asuma que son la leal oposición"09.22 Gamarra: "Arrimar el hombro para ustedes es hincar la rodilla"La portavoz del PP acusa al gobierno de no arrimar el hombro con los ERTE, con los sanitarios ante la segunda ola del covid, "Se arrima el hombro con un gobierno que pone por encima el bienestar de los ciudadanos por encima del poder. Pero eso sería un gobierno del PP y no lo que tenemos ahora"09.20 Gamarra: "¿Por qué muestran más lealtad con Bildu y los separatistas que con el PP?"Cuca Gamarra (PP), portavoz del PP, pregunta a la ministra Carmen Calvo, sobre su actitud con los independentistas. Calvo: "La lealtad no es optativa. Hay que ganársela. Aplíquesela"

09.14 Arrimadas: "¿Tiene la misma firmeza en luchar contra la corrupción al margen del partido al que afecte?"La líder de Cs, Inés Arrimadas, pregunta por si su gobierno tiene la misma firmeza para luchar contra la corrupción al margen del partido al que afecte. Y le recuerda la presunta "caja b" de Podemos, y los escándalos del PP. Sánchez: "Necesitamos unas instituciones robustas. Y renovar el CGPJ". Arrimadas le reprocha que bloquee la comisión de investigación a Podemos. "La corrupción cuesta mucho dinero. ¿Por qué no aprueba la ley contra la corrupción o nuestra propuesta para que los jueces elijan a los jueces". Sánchez dice que su compromiso con la regeneración está ahí.09.12 La diputada independentista duda de sus palabras ante las declaraciones del ministro Escribá. Además, critica la gestión de los ERTE, "no podía haber sido peor", "tienen margen para la mejora". Sánchez: Claro que podemos hacerlo mejor, invito a las administraciones a que arrimen el hombro09.08 Borràs pregunta por las medidas para garantizar la seguridad de los padres en la vuelta al colegioLa portavoz de JpCAT, Laura Borràs, le pregunta si va a penalizar a los padres cuyos hijos tengan que hacer cuarentena por la pandemia. Sánchez le recuerda los 2.000 transferidos para Educación al tiempo que esta materia está transferencias. Le pide trabajar unidos para garantizar la seguridad de hijas, hijos y padres.09.05 Casado: "¿Cesará a Iglesias si se demuestra la financiación irregular?"Casado tacha de "indignidad" sus negociaciones con Bildu. "El que tiene un partido con supuesta financiación irregular es usted. ¿Le cesará (a Iglesias) si se demuestra?". Sánchez: "Todo el mundo sabe que su partido tapó una corrupción con otra(Gurtel con Kitchen). Si usted quiere demostrar que es otro PP, debe hacerlo"09.03 Sánchez: "Los únicos recortes que quiere el Gobierno es recortar la corrupción del PP"Comienza la sesión, el lider del PP, insiste en "que España está a la cola del mundo, tras Perú. "Anuncia recortes a los jubilados, que empeorará su pensión, congelará el sueldo de los funcionarios; anuncia la subida de impuestos. Esto era su escudo antisocial: ¿Qué más recortes piensa hacer? ". Sánchez, le espeta: "Nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución renovando y dejando atrás el bloque de los órganos constitucionales"

09.00 Sesión de controlInés Arrimadas, presidenta de Cs, preguntará por la "regeneración democrática"08.53 Sesión de controlLa negociación a dos bandas de los presupuestos, también planea, como telón de fondo. 08.52 Sesión de control al GobiernoEl presidente, Pedro Sánchez, tendrá que responder a la oposición a partir de las 9 horas. Comienza al líder de la oposición, Pablo Casado, que le interpelará sobre a los posibles recortes económicos derivados de la crisis del coronavirus