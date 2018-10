Sesión de control: Dolores Delgado, sobre el prostíbulo de Villarejo: «No he presenciado ningún delito»

Actualizado: 10/10/2018 10:16h

Actualizar

10.16«No sé si será su ignorancia», responde Martín-Toledano mientras asegura que el PSOE en el Senado ha presentado una enmienda en la que pone en riesgo dicha remesa de dinero si no salen adelante sus presupuestos.

10.15«Supongo que es ignorancia», responde Grande-Marlaska. «Parece que le sienta mal que nosotros hayamos llegado a un acuerdo definitivo».

10.12Pregunta de José Alberto Martín-Toledano (PP): «No intente colgarse las medallas que no le corresponden (...). No amenace con no pagar la equiparación de 2019 porque no es necesaria la aprobación de los presupuestos». Le pide, en relación a su prgunta, si piensa apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en Cataluña.

10.10Termina Grande-Marlaska: «Creo que usted ha vivido otra realidad en relación a la equiparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

10.08«Ustedes votaron en contra de los presupuestos que hacían efectiva la equiparación salarial», responde Marimar Blanco. «El Partido Popular les ha dejado un presupuesto que tienen la obligación de cumplir (...). Les hemos dejado el trabajo hecho (...). Cumplan, no mientan y déjense de apuntar los tantos del anterior del Gobierno. La realidad es que la equiparación hoy es posible gracias al Partido Popular».

10.07«Señora Blanco, no sé a que se refiere, hemos dado es contenido y en tiempo récord a algo que ustedes habían dejado entre alfileres», responde Grande-Marlaska.

10.07Pregunta de Marimar Blanco (PP): «¿Por qué ha retrasado la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?».

10.07Turno ahora para las preguntas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

10.01«Este Gobierno es un Gobierno ejemplar y el listón ético lo tiene igual de alto», responde Montero. «¿Qué pensaría usted del señor Aznar cuando fue sancionado en el 2016 por la Agencia Tributaria? (...) Supongo que el señor Aznar sabía perfectamente lo que hacía porque trabajó en el Ministerio de Haciendo antes de dedicarse a la política».

9.58Echániz le recuerda que Sánchez prometió echar de su equipo a todo aquel que tuviera una sociedad con la finalidad de pagar menos impuestos de los que le corresponde. «El señor Sánchez ha tenido que bajar de una forma radical el listón de su ética (...). Ministra, usted ha negociado con Podemos un aumento de casi todos los tipos impositivos de este país (...). Con la mentira se puede ir a muchos sitios, pero no se puede volver».

9.57María Jesús Montero dice que no puede facilitar datos de constribuyentes.

9.56Pregunta de José Ignacio Echániz (PP): «¿Cuántas personas nombradas por el Gobierno del Sr. Sánchez tienen sociedades instrumentales para pagar menos impuestos?».

9.55Preguntas ahora para María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

9.50La presidenta Pastor llama al orden al hemiciclo.

9.49Gritos de «Dimisión, dimisión».

9.48Termina Dolores Delgado: «Le voy a decir una cosa: yo no he presenciado la comisión de ningún delito (...). Sé distinguir perfectamente lo que es un delito de lo que no es un delito (...). Usted está dando valor a algo que no puede hacer y lo sabe perfectamente (...). Yo no recuerdo a ninguno de ustedes denunciar al señor Bárcenas cuando repartía dinero a alguno de ustedes sobres con dinero negro».

9.44Tras la respuesta afirmativa de la ministra, responde Bermúdez de Castro: «Además usted, como fiscal, tenía el deber de perseguirlo porque en caso de no hacerlo estaría cometiendo un delito (...). Usted tuvo conocimiento de hechos muy graves que afectaban a compañeros de carrera judicial y fiscal», le dice en referencia al prostíbulo montado por Villarejo y del que tuvo conocimiento. «Usted aseguró que ese negocio tendría éxito asegurado. Son sus palabras, señora Delgado, no las nuestras (...). Lo que no se sostiene es que venga usted a decir que es víctima de una conspiración mediática».

9.43Pregunta Bermúdez de Castro (PP) a la ministra de Justicia: «¿Considera la ministra de Justicia que todo ciudadano tiene la obligación de denunciar un delito del que tenga conocimiento?».

9.41«Esto no es el club de la comedia», responde Delgado. «No se puede aceptar la utilización política de un chantaje al Estado (...). ¿Sabe usted que es chantajear? Entrar en un lodazal político que no lleva a ningún sitio (...). Por tanto, señor Maroto, lecciones las justas de principios y valores».

9.40«Los españoles no merecen una ministra como usted. Si tiene dignidad, dimita», concluye Maroto.

9.39«Se lo digo de corazón: muchos diputados aquí nos solidarizamos con su situación», le dice Javier Maroto. «Es duro salir a la calle y sentir, como seguro le pasa, que la gente le mira raro, le mira mal, y es que a la gente no le gusta que se le mienta, es el peor atributo de la política».

9.37«Yo no me siento chantajeada por nadie. me puedo sentir igual que usted o alguno de ustedes», ha respondido Delgado.

9.37Pregunta de Javier Maroto (Partido Popular) a la ministra de Justicia Dolores Delgado: «¿Por qué se siente usted chantajeado por Villarejo?»

9.31Le han preguntado Pedro Arrojo Agudo, de Unidos Podemos, y Soraya Rodríguez, del PSOE. La próxima ministra en responder será Dolores Delgado, quien estuvo a punto de dimitir.

9.26Preguntas ahora para Josep Borrell.

9.24«Cualquiera que le haya escuchado le habrá quedado claro lo poco que le importan los problema reales de este país», le responde la vicepresidenta Carmen Calvo. «Escuche:: usted forma parte de un Gobierno que dejó 400.000 personas fuera de la protección para la dependencia (...) Usted formó parte de un Gobierno que alardeó de transparencia pero hasta que no llegó este no se publicaron la declaración de bienes e inmuebles (...). Ustedes quieren convertir la política en una batalla campal». (...) ¿Saben a dónde van? A la irrelevancia de la ultraderecha de este país».

9.22«Los españoles estamos atónitos ante este Gobierno (..). El último mes ha sido de traca: salen a rectificación por día, a escándalo por semana y a dimisión por mes (...) ¿Quién eligió a la señora Delgado?».

9.21Le pregunta Montserrat si le preocupan los problemas de los españoles.

9.20Pregunta de Dolors Montserrat a Carmen Calvo.

9.19Termina Sánchez con esta pregunta: «El Gobierno ha sido transparente desde el primer minuto (...). Este no es un problema que no vamos a resolver en un mes ni dos meses ni en un año (...). Queremos en primer lugar normalizar las relaciones institucionales, señor Campuzano. Nos parece que es la mejor manera de destensar la situación (...). Ahora mismo ustedes desconfían, nosotros desconfiamos y hay una brecha en la que no debemos ahondar (...). En eso está este Gobierno».

9.17«No comparto que sea un problema de convivencia, es un problema democrático (...) Y abordar eso requiere coraje político (...). Hay ministros de su gobierno que no están respetando a la sociedad catalana», le replica Campuzano. «Algunos de sus ministros no trabajan para ese diálogo (...). Señor presidente, alguien debe asumir responsabilidad y asumir responsabilidades por el daño realizado el 1 de octubre».

9.15«El problema no es tanto el de la independencia como el de la convivencia», responde Sánchez sobre su estrategia para Cataluña. «El Govern tiene que abrir un diálogo con la parte que no ha sido escuchada».

9.14Pregunta ahora Carles Campuzano.

9.13«Comparto en buena medida su reflexión», le dice Sánchez. «Vamos a intentar que esa infracción sea lo más ejemplar posible». Y se refiere ahora a la «ley mordaza»: «Me gustaría derogar los aspectos más lesivos de la misma».

9.12Sánchez pide una sanción para el comisario que invitó a «Billy El Niño» a un acto de la Policía Nacional. «Retirarle la pensión es solo un paso simbólico», dice Iglesias. «En este país hay tuiteros procesados mientras los torturadores pueden pasear libremente».

9.11Responde Sánchez y habla de «rechazo absoluto» a una invitación «que nunca se debió producir».

9.10Pregunta Pablo Iglesias sobre «Billy El Niño»

9.08«Ustedes lo que han hecho ha sido atacar personalmente a cada uno de los miembros de este Gobierno (...). Ustedes no están haciendo lo mismo que hizo el PSOE cuando apoyó sin ambages al Gobierno de Mariano Rajoy (...). Se ha visto cuáles son los frutos de esta coalición de la crispación este fin de semana en Madrid (...). El problema no es la fragmentación del voto, el problema es la crispación. Le pido: céntrese, céntrese, concluye Pedro Sánchez».

9.07Sánchez no recoge el guante sobre la moción de censura en Cataluña.

9.05«Yo le agradezco que esté de visita por España», ironiza Casado por la escasa presencia pública del presidente. Casado enumera los casos que rodean a sus ministros. «Usted, que repartía carnés de decencia». «Lo que pasa en Cataluña es inasumible y ayer los independentistas perdieron la mayoría en el parlament. Estamos ante una situación histórica. Señores de Ciudadanos, es el momento de presentar una moción de censura en el parlament».

Ver más