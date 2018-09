La sesión de control al Gobierno: Casado exige elecciones ante la «mentira» y «autoritarismo» de Sánchez

Actualizado: 19/09/2018 09:14h

9.13Sánchez le dice que el 1-O votaron, «si damos por buenos los datos de la Generalitat, «el 47%», cuando en las autonómicas de diciembre votó el 80. «El bloque independentista no debe mantener cerrado el parlament durante el mes de septiembre (...). Ni más muros ni más brechas».

9.11Le dice a Sánchez que si no retiran la acusación de rebelión no es probable que aprueben los presupuestos. Le pide otra vez un referéndum pactado. «Será su tumba política si no profundiza...». Y se le corta el sonido a Tardà.

9.10«Su posición nos parece un tanto hipócrita políticamente», le replica Tardà. «Nada se puede construir contra la voluntad de la mitad de catalanes independentiastas como nada se puede construir contra la mitad de los catalanes que no lo son».

9.09«No se puede judicializar una crisis política», le concede Sánchez a Rajoy, que apela al dia´ogo varias veces.

9.08Turno para Joan Tardá.

9.07«Consejos vendo que para mí no tengo», le responde Sánchez. «Le diré una cosa, señor Casado, lo que tiene que hacer es debloquear este debate (...). Sea usted demócrata y desbloqueé el debate de la estabilidad presupuestaria ¿Qué miedo tiene?».

9.05Le recuerda Casado los ministros cesados y los globos sonda enviados desde el Gobierno. Le critica la propuesta de penalizar las viviendas vacías. «¿Qué será lo próximo? ¿Expropiar coches aparcados?». El hábito no hace al monje, le dice y le pide que convoque elecciones ya.

9.04«Basta con ver las portadas de hoy para ver que su gobierno cabalga a lomos de la mentira y del autoritarismo», le responde Pablo Casado. «Hemos visto que ustedes quieren amordazar al Senado y hacerlo a través de la violencia contra la violencia de género».

9.03Sánchez se apunta los méritos del Partido Popular: «Liderar la tasa de crecimiento en Europa (...) redistribuir el crecimiento económico entre la mayoría social (...) yo creo que actúa en beneficio de todos«

9.01Comienza preguntando Pablo Casado.

9.00Comienza la sesión de control.

8.43Y, por último, Aitor Esteban (PNV), ha registrado la siguiente pregunta: «¿No le parecen contradictorios los anuncios que está haciendo sobre la Memoria Histórica cuando su Gobierno no está dando ningún paso para modificar o minimizar el impacto de la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968?».

8.42Joan Tardà (ERC) ha registrado la siguiente pregunta: «¿Cuál cree el Presidente del Gobierno que es la mejor fórmula para que independentistas y no independentistas de Cataluña puedan decidir su futuro en igualdad de condiciones sin ver vulneradas sus legítimas aspiraciones políticas?».

8.41Pablo Casado (PP) ha registrado la siguiente pregunta: «¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es dañina y un lastre para el país?». No se descarta que aquí haya menciones a su tesis y los dos ministros dimitidos en apenas 100 días.

8.40Si se cumple el orden del día, esto es lo que preguntarán hoy al presidente del Gobierno.

8.32La sesión del pasado miércoles estuvo cargada de tensión y muy marcada por la pregunta que –fuera del orden del día– le hizo Albert Rivera a Pedro Sánchez con respecto a su tesis doctoral.

8.30Muy buenos días. Comenzamos con la retransmisión en directo de la sesión del control al Gobierno. Como cada miércoles, presidente y ministros responderán a las preguntas de la oposición.