La sentencia de los ERE pone en jaque la renovación del PSOE andaluz

La sentencia de los ERE, en su pieza política, ha supuesto la constatación judicial de la existencia de una red clientelar mantenida en el tiempo de la que se beneficiaron altos cargos de la Junta de Andalucía y de la que se han considerado responsables, en distinto grado, a los dos antecesores de Susana Díaz: José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

El golpe para el PSOE andaluz ha sido duro. Así lo reconocen personas con cargos relevantes en el partido y que hace apenas dos años eran unos desconocidos. Algunos incluso no participaban en política y ahora tienen que poner la cara ante esta cuestión: «Los días más difíciles que recuerdo», señala una de estas personas.

Ni el PSOE andaluz ni el partido a nivel federal han aceptado que tengan que asumir responsabilidades políticas. Pedro Sánchez, tras haber expresado hace años su confianza en Chaves y Griñán, ha evitado cualquier escrutinio de la prensa para no referirse al tema. Susana Díaz concedió una entrevista a La Sexta en la que pidió perdón, aunque siguió aferrada al argumento de que ninguno de los expresidentes de la Junta, lo fueron también del PSOE, se enriqueció ni se financió al partido.

Pero la publicación de la sentencia ha vuelto a recuperar el debate sobre la regeneración del PSOE andaluz, que ya se abrió tras la pérdida de la Junta de Andalucía en diciembre de 2018, pero que quedó postergado por el ciclo electoral de abril-mayo y la repetición electoral del 10-N. Aunque en ese periodo no dejó de haber tensiones, que acabaron todas en derrotas de la federación andaluza, a cuenta de la elaboración de las listas. O con pactos con Ferraz como en lo relativo a las diputaciones provinciales.

En el futuro del PSOE andaluz solo existen en estos momentos dos nombres: el de la propia Susana Díaz y el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mientras Sánchez se mantenga en La Moncloa y con Díaz sin cargo institucional la balanza de poder entre ambos está desnivelada.

Entre los más acérrimos rivales de Díaz en el partido ya hay quien estos días apunta en privado a que el partido en Andalucía necesita «un nuevo aire» para romper con esa etapa. El nombre con más fuerza es el de la actual ministra de Hacienda. Pero en Andalucía no ha pasado inadvertido una realidad que cuestiona su perfil: Montero es alto cargo de la Junta de Andalucía mucho antes que la propia Díaz. Viceconsejera de salud en 2002 y consejera desde 2004 hasta 2018. Fue consejera con Chaves, con Griñán y fue Díaz quien en 2013 la colocó al frente de Hacienda.

En su entorno se asegura estos días que el hecho de que no ocupase la cartera que controlaba todas las cuentas públicas hasta ese momento, ya con Díaz, elimina cualquier posibilidad de que se le atribuya ninguna responsabilidad. «En esa época (en referencia al saqueo de los ERE) ella era consejera de Salud», defienden. Y aunque no aseveran firmemente que no es su voluntad relevar a Díaz, sí insisten en que en estos momentos su ocupación es el Gobierno.

Sin embargo, esa elusión de cualquier responsabilidad desde el punto de vista penal no evite el foco de la responsabilidad política sobre ella. Algo que queda claro en la propia sentencia de los ERE. En el punto tercero de la página 1559 de la sentencia: «La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto, era una decisión que partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones, según manifestó Gaspar Zarrías, en su declaración ante el Sr. Magistrado Instructor del Tribunal Supremo». Sus más de quince años como alto cargo de la Junta lastran la posibilidad de que su apuesta sea enarbolada como forma de regeneración. «Si se trata de romper con el pasado... en fin», dice una persona importante de la actual dirección andaluza. «Esa es la realidad», dice otra. «¿Susana no vale pero alguien a quien ella ascendió sí? No acaba de llegar», se queja otro.

En el entorno de Díaz están preparados para resistir. Y eso puede servirle para repetir como candidata a la Junta de Andalucía. Esta semana ha vuelto a reiterar que se presentará a los procesos internos, las primarias que se celebrarán si hay competencia, para repetir como candidata. Ahí falla ya la primera intención que tuvo Ferraz y es que Díaz cayese como fruta madura con el paso del tiempo.

Pero entre los fieles a la presidenta se descarta totalmente su salida y se manifiesta mucha seguridad. «Son días duros y difíciles, pero aguantaremos. Cerramos esa etapa y la renovamos, por eso estamos aquí», dice una persona de su confianza. Otra insiste en que la clave será resistir y no ve opciones de que pueda desplazarse a la expresidenta: «Si nosotros estamos en forma, sin problemas». Otra persona de su dirección descarta cualquier relevo por la falta de estructura de la oposición interna: «Quienes fueron cabeza del sanchismo en Andalucía han volado al Gobierno, Congreso y Senado», explican. Y dicen que se unieron porque «tenían en Sánchez un referente» pero eso no significa que vayan a hacer lo mismo contra Díaz.