El senador de Podemos que critica la deriva soberanista del partido Oscar Guardingo ha rechazado participar en la candidatura al Congreso por su cariz soberanista

La confección de las listas en Podemos han desatado un nuevo desequilibrio en Cataluña esta semana. El senador de Unidos Podemos Oscar Guardingo anunció su renuncia a la candidatura al Congreso de los Diputados de En Comú Podem al no compartir su cariz independentista. En un comunicado publicado en Twitter, Guardingo expresó que aunque el número uno Jaume Asens «es un hombre íntegro y coherente» no comparte su «posición independentista» y la deriva soberanista de En Comú Podem.

Guardingo es un político y sindicalista nacido en Barcelona en 1975, miembro de la Comisión de Esuqerra Unida i Alternativa de L'Hospitalet de Llobregar y, desde 2003, integrante también de Comisiones Obreras. Llegó a Podem casi en su fundación, en 2015, y allí llegó a ser secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y de Participación. Ese mismo año, además, fue escogido como senador por la circunscripción de Barcelona por la confluencia En Comú Podem en las elecciones generales. Seis meses más tarde, en las generales de 2016, revalidó su escaño como senador pero esta vez bajo el paraguas de Unidos Podemos.

Ahora, en plena carrera para las elecciones generales del 28 de abril, ha decidido rechazar la candidatura motivado por su deriva independentista y la ambigüedad de Podemos al respecto. El secretario de Organización, Pablo Echenique, esquivó hacer valoraciones sobre la dimisión del candidato, aunque defendió sentirse «orgulloso» de la candidatura que han elaborado. Echenique, eso sí, matizó que el senador no estaba en los primeros diez puestos de la lista. Por su parte, la secretaria general de Podem Catalunya, Noelia Bail, defendió ayer la elección de Asens como cabeza de lista de En Comú Podem a las elecciones generales del 28-A y expresó, en referencia a Guardingo, que es un «error» hablar de banderas para entender a Podem porque ellos no preguntan a sus candidatos si son o no independentistas.

Otros han sido más incisivos con el senador y reprocharon que abandona la candidatura por haber quedado lejos de los puestos de salida. La exsenadora de Unidos Podemos y crítica con el sector oficialista, Celia Cánovas, denunció ayer en Twitter que «nunca» escuchó quejarse a Guardingo hasta que obtuvo un puesto bajo: «Entonces le oímos quejarse de los ideales independentistas».

Guardingo no lideró ninguna candidatura electoral, sino que formaba parte del Equipo Pablo Iglesias – Sí se puede, una lista al Congreso que encabezaban el propio secretario general y la portavoz en la Cámara Baja, Irene Montero. Una vez que las bases votaron a los candidatos y se recolocaron los puestos pactados con la confluencia -son puestos cremallera para posicionar a hombres y mujeres en igualdad de condiciones- Guardingo quedó relegado al puesto número 11.