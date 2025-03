El senador americano que se enfrentó a Sánchez

En sus 15 años en el Senado, Bob Menéndez ha dado muestras de que no se casa con nadie, ni con demócratas ni con republicanos. Este político demócrata de Nueva Jersey, de padres cubanos emigrados de España, se ha marcado como prioridad la ... defensa de la democracia en el continente americano , algo que hace desde la presidencia de la comisión de Exteriores del Senado, que ostentó entre 2013 y 2015 y a la que ha vuelto tras el ascenso de los demócratas al poder, en enero. En eso, se ha acercado a un senador republicano, Marco Rubio, y no ha dudado en ser abiertamente crítico con su partido cuando lo ha considerado necesario .

Menéndez ve una interconexión entre la represión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ha denunciado que estos tres hayan adquirido armamento ruso, sugiriendo incluso que se les castigue con sanciones. Y cree que todo esto es posible porque Barack Obama se equivocó al restablecer las relaciones diplomáticas con La Habana en 2015. En 2017, el senador llegó a decir: «Permitir que el régimen de Castro… regresara de manera constante y unilateral a la economía global sin compromisos para mejorar las condiciones del pueblo cubano solo envalentonó a una dictadura opresiva para fortalecer su dominio sobre sus ciudadanos».

«Estoy profundamente preocupado de que España haya tomado puntos de vista que están fuera de la democracia y las provisiones de derechos humanos que esperamos de un aliado de la OTAN»

En meses recientes, Menéndez, que ha cobrado un gran peso con el ascenso de Joe Biden a la presidencia, ha endurecido sus críticas a España por su política hacia Cuba y Venezuela. El martes, en la vista de la comisión de Exteriores, que preside, para confirmar a la nueva embajadora de EE.UU. en España, el senador dijo: «Estoy profundamente preocupado de que España haya tomado puntos de vista que están fuera de la democracia y las provisiones de derechos humanos que esperamos de un aliado de la OTAN».

Ya el 1 de agosto, Menéndez acudió a la Casa Blanca, a una reunión de líderes cubanoamericanos con Biden, y criticó duramente que el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez se hubiera negado a firmar un comunicado de condena del castrismo por la represión de manifestantes en la isla. Por aquellos días, cuando miles de cubanos volvían a las calles para pedir un cambio democrático, Menéndez pidió a Biden que fuera más allá de simples declaraciones de intenciones. En un comunicado, dijo, claramente: «Espero trabajar con la Administración para imponer sanciones adicionales contra quienes insisten en violar los derechos humanos del pueblo cubano». Hubo dos rondas de sanciones a funcionarios y uniformados.

Menéndez no siempre fue tan crítico con España. En ejercicio del cargo de presidente de la comisión de Exteriores del Senado honró la promesa adquirida en 1783 por el congreso de Estados Unidos de colgar en su sede un retrato de Bernardo de Gálvez, gobernador español de la Luisiana que ayudó militarmente a los revolucionarios contra el Imperio Británico, al que expulsó de la Florida occidental. Gracias a él cuelga hoy en una sala del Capitolio un retrato elaborado por el maestro Carlos Monserrate sobre el modelo de un lienzo que Mariano Salvador Maella pintó en torno a 1784.

También dijo Menéndez a este diario en 2019 que apoya la creación de un museo en Washington al legado hispano, algo que no existe de momento. «Me cuesta creer que aún no exista un museo dedicado a la historia de los latinos en este país. La historia y la cultura de los hispanoamericanos está entretejida con la de nuestro país, y por eso he impulsado la creación del Museo Hispanoamericano en la capital del país durante años. Seguiré trabajando hasta lograr que sea construido», dijo Menéndez a ABC.

El senador también ha defendido una reforma migratoria que permita legalizar a los 11 millones de indocumentados que hay en EE.UU. Se trata de algo que Biden propuso al principio de su mandato, pero que ha quedado en segundo plano. De hecho, Menéndez y la diputada demócrata Linda Sánchez presentaron a principios de año un proyecto de « Ley de ciudadanía de EE.UU. de 2021» , que incluye una serie de ambiciosas reformas al sistema de entrada, residencia y trabajo, incluye cambios terminológicos y prescinde de las palabras ‘extranjeros ilegales’ (en inglés, ‘illegal aliens’), cambiadas por ‘no ciudadanos’ (’non citizens’). Según dijo el senador Menéndez, «tenemos el imperativo económico y moral de aprobar una reforma migratoria ambiciosa, e incluso audaz». Menéndez describió los años de Trump en materia migratoria como «un horroroso espectáculo de odio».

Menendez fue diputado antes de senador, sirviendo en la Cámara de Representantes entre 1993 y 2006. En 2017 fue exonerado en un sonado caso de corrupción, tras que la fiscalía le acusara 18 cargos por delitos de fraude y soborno en una trama en la que estaba implicado un socio suyo, un oftalmólogo de Florida llamado Salomon Melgen. Según los fiscales, a cambio de lujosas vacaciones y grandes donaciones a los fondos de de su campaña, Menéndez usó su poder para defender diversos intereses personales y comerciales de Melgen dentro del gobierno. Fue un juicio nulo porque no se pusieron de acuerdo los miembros del tribunal.