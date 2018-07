El Senado rechaza a los cuatro candidatos a consejeros de RTVE de la lista de PSOE, Podemos y PNV Los candidatos propuestos en la Cámara Alta, que no han obtenido los apoyos suficientes, serán votados en el Congreso, que, junto a los 6 nombres ya aprobados, acabará eligiendo a todos los miembros del Consejo

Alexis Romero

El Senado ha rechazado este jueves a los cuatro candidatos de la lista pactada por PSOE, Podemos y el PNV para el Consejo de Dirección de RTVE cuyo nombramiento corresponde a la Cámara Alta. Como estaba previsto, los candidatos no han obtenido la mayoría absoluta necesaria para resultar elegidos, y cada uno de ellos tan solo ha logrado 92 votos, lejos de los 134 que necesitaban. Han votado 240 senadores, y 143 votos han sido nulos.

Ya el pasado martes ninguno de ellos había logrado el apoyo de dos tercios de la Cámara que se fijaba en la primera vuelta, por lo que, según el Real Decreto aprobado por el Gobierno para renovar a la cúpula del ente público, solo necesitarían mayoría absoluta en segunda vuelta para resultar elegidos, algo que tampoco ha ocurrido.

Para resultar elegidos en segunda vuelta se requiere mayoría absoluta –que en la Cámara Alta tiene el PP– y que el candidato esté avalado al menos por cuatro grupos parlamentarios.

Los candidatos propuestos por PSOE, Podemos y PNV son Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa. El PP había propuesto a José Luis Peñalosa, Carmen Sastre y Jenaro Castro, pero los populares no han podido presentar a sus candidatos al no contar con el aval de otros tres grupos. En todo caso, ya habían anunciado que no participarían en la renovación de la cípula de RTVE y que recurrirían el decreto aprobado por el Gobierno.

El decreto aprobado por el Gobierno, que también fue avalado este miércoles por el Congreso, establece que de no conseguir el Senado designar a los cuatro consejeros que le corresponde, el Congreso se ocupará de su nombramiento. Antes de la votación, ha tenido lugar un bronco debate en la Cámara Alta en el que el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha acusado al PSOE de «no respetar lo que esta Cámara representa».

«Van a votar una decisión que va en contra de la mayoría de lo que los ciudadanos españoles han votado en esta Cámara. No se está respetando la democracia en España ni el papel de esta institución, porque ustedes se ocuparon en la modificacion de la ley de introducir algo que es incapaz de describirse. Eran conocedores de la mayoría del PP en esta Cámara y no quieren respetar la democracia», ha afirmado Barreiro, en referencia a la exigencia recogida en el decreto de que cada candidato, además de una mayoría, debe recabar el apoyo de al menos cuatro grupos.

«Regenérense y dejen de bloquear este país», ha dicho el portavoz del PSOE, Ander Gil. «Ustedes lo que no dicen es que no participan en este acuerdo porque no obtuvieron los cinco consejeros que querían», ha defendido el senador socialista.