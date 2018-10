El Senado hace examen de conciencia por los insultos de sus señorías Carles Mulet, de Compromís, se libra de ser reprobado tras llamar «cretino» a un alcalde pero la Cámara desaprueba sus modos

Itziar Reyero

Carles Mulet (Compromís) es en el Senado lo que Gabriel Rufián (ERC) en el Congreso. Un parlamentario díscolo. Faltón en las formas. Un provocador, en el fondo. El senador nacionalista valenciano ha protagonizado numerosas broncas en la Cámara Alta, enfrentado al hegemónico grupo del PP, que considera una «asociación ilícita», pero también al PSOE, a quien el año pasado ofendió rompiendo una fotografía de Susana Díaz y exclamando: «¡qué asco de señora!»

Sin embargo, Mulet ha llevado sus ofensas más allá del Parlamento, lo que le ha valido un intento de reprobación del PP, que al final ha quedado en desaprobación. El senador valenciano insultó este verano a un alcalde de un pueblo minúsculo de Soria, Valdeagua del Cerro, a quien se dirigió en su cruzada particular contra el callejero franquista de centenares de pueblos de España, en virtud de la Ley de Memoria Histórica.

Como fuera que el representante del mundo rural le contestó que se preocupara mejor por el fenómeno de la despoblación, que su municipio se muere con solo 22 vecinos, Mulet le llamó «cretino» y comentó en las redes sociales que ni le importaba dónde yace el pueblo ni cuántos habitantes queden.

Una contestación que el PP ha querido censurar hoy en la comisión de Entidades Locales del Senado presentando una moción de reprobación. Hace un año, la oposición quiso censurar al senador del PP y presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por calificar de «piraos» e «insufribles» a los independentistas catalanes. Tampoco prosperó.

Al final, la reprobación a Mulet se ha quedado en desaprobación de su «afrenta» al regidor y los vecinos de esa España vacía que vuelve a salir en las noticias por la anécdota, y no porque se atajen sus problemas reales.

Estilo «chusco»

Los populares han aceptado una enmienda de la senadora de Foro Asturias reconociendo así que de nada sirve la reprobación. Ni siquiera han arrancado las disculpas de Mulet, que no ha asomado hoy por Madrid.

El senador Valverde, del PP, le ha afeado su «estilo chusco y provocador» y ha recitado algunos de sus números, como cuando llamó al presidente de la Diputación de León, Martínez Majo, «adoquín» y «supino ignorante» por criticar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado. Mulet le sugirió que saliera «fuera de su ambiente paleto» y acusó al PP de poner en las diputaciones a «lo más cazurro del partido».

O como cuando calificó de «rancia, franquista y ridícula» una propuesta de Foro Asturias que pedía la emisión de un sello y moneda conmemorativas de Covandoga. O como cuando tildó de «papanatas» y «bocazas» al escritor Pérez Reverte por referir la constitución de España en las Cortes de Cádiz. O como cuando en un debate sobre Presupuestos se enfundó una camiseta con la figura del señor Burns, de Los Simpsons, apuntando la similitud física con Cristóbal Montoro.

«Embrutece la política», se ha quejado el representante del PP, acusando al portavoz de Compromís de «provocar» buscando el eco mediático. Aquel que usa los insultos solo demuestra su radical incapacidad para defender sus ideas con argumentos, ha manifestado.

«Vulgares delincuentes»

La reflexión final del senador del PP la han compartido otros grupos, convirtiendo la sesión en un examen de conciencia generalizado. La representante de Podemos, Cánovas, ha asegurado que su grupo no acepta las faltas de respeto habituales en el Parlamento. «En el Pleno se oyen auténticas barbaridades, insultos… Me sorprende el griterío, patadas, cortes… Hagamos un ejercicio de conciencia. Somos senadores del Estado. Debemos tener una altura de miras y una educación. No damos ejemplo», se ha lamentado.

«Recordemos lo que estamos diciendo aquí para aplicarlo en el Pleno. Tenemos que dar ejemplo. El Senado esta para mucho más que para que nos vean como vulgares delincuentes», ha concluido.

El PSOE se ha abstenido en el debate, pero su senadora Galiano ha recomendado a Mulet que se disculpe ante el alcalde ofendido y ha encomendado al presidente de la Cámara que amoneste a quienes atentan contra la «cortesía parlamentaria».

Mireia Cortés, de ERC, ha recordado que a Mulet le han llamado en el Senado «payaso» e «imbécil» y ha asegurado que su grupo, el de Rufián, «reprueba todas las faltas de respeto y todos los insultos hacia cualquier senador, sea del grupo que sea, y también a cualquier persona, aunque no sea senador»…

La senadora republicana ha afeado a la de Foro Asturias, Domínguez de Posada, que se refiriera a Mulet como al «rufián particular». «Espero que no sea otro insulto al grupo de ERC», ha dicho sin obtener aclaración alguna.

Y así es como el Senado ha hecho hoy propósito de enmienda.