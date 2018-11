Savater: «Es uno de los puntos más bajos alcanzados por la izquierda» El filósofo vasco y la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundua, critican la postura que tomó el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el acto de Ciudadanos en Alsasua

A Fernando Savater no deja de resultarle llamativo que apenas haya trascendido qué se dijo en el acto de España Ciudadana -en el que él mismo intervino- y se haya informado más de la reacción «de ciertos grupos y los insultos» contra sus participantes. Entre ellos, los del «personaje impresentable» que se atrevió a manifestar que el domingo «fueron a agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche», palabra del portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, que el filósofo tacha de «inclasificable». «Es uno de los puntos más bajos que ha alcanzado nunca la izquierda y algún representante de la derecha», deplora el intelectual vasco, al tiempo que recuerda al senador del PSOE que eso de no tener que estar pendiente de las amenazas de ETA «habrá sido él. Otros, desgraciadamente, nos hemos pasado muchos años mirando bajo el coche, y no digamos gente como Ortega Lara o como Beatriz Sánchez (otra de las intervinientes), que sufrió un atentado en la casa-cuartel de Zaragoza a los cinco años».

De Ander Gil añade que «no tiene entidad para tomarlo en serio», pero que lo del ministro del Interior previniendo de ir a «defender nuestras creencias» en según qué contextos, sí lo es. «Con la experiencia de muchos años dando la cara por el País Vasco, si nos hubiéramos atenido a los modos de no provocar, de no crispar, seguro que el lendakari sería hoy Arnaldo Otegi y el jefe de la Ertzaintza "el carnicero de Mondragón"».

Ha sido, en opinión de Savater, una reacción «de las más desmoralizadoras» la del Ejecutivo en relación a este episodio, propia «de un gobierno que llegó al poder mediante una triquiñuela y que se quiere mantener a costa de congraciarse con los elementos menos deseables».

«Un Gobierno intoxicado con el mundo de ETA»

Por otro lado, para la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa la localidad de Alsasua «es un un microcosmos especialmente tóxico» donde, después de la agresión en el año 2016 a dos guardias civiles, «en vez de asumir que tienen un problema de intolerancia más intenso que el del País Vasco, lo que están haciendo es propagar su antiespañolismo, entre otros, a las autoridades de Navarra». «Es muy serio lo que está pasando en toda Navarra», insiste.

Ese mismo «mundo heredero de ETA que no ha condenado el terror es con el que se ha intoxicado y está haciendo negocios el Gobierno de Pedro Sánchez», enfatiza la política hoy de UPyD y antes del PSE que, tras las acusaciones lanzadas desde el socialismo que retratan a los miembros de la plataforma España Ciudadana y quienes les siguieron como peligrosos agitadores que solo buscan provocar, hace una recomendación al Ejecutivo. «Debería analizar la enorme debilidad que les genera buscar apoyos de un calidad democrática tan baja: entre los socios secesionistas catalanes o entre gente con un marchamo tan terrible de fanatismo identitario y antiespañolismo tóxico», advierte.

«España es un país que debe ser libre y no tiene que haber espacios vedados a las iniciativas políticas», repite dos veces, «la anormalidad democrática hoy es Alsasua, su obcecación.... en la ETB (televisión pública vasca) están todos los días los familiares de los agresores de los guardias civiles ejerciendo como tertulianos», explica la diputada en el Europarlamento.