Santiago Abascal pide al PP respeto y le «tiende la mano» pese a su ruptura en la moción de censura

Santiago Abascal ha remarcado este martes la posición de Vox tras las elecciones de Castilla y León , aunque ha matizado que «formalmente» no han pedido al PP la Vicepresidencia del Gobierno regional. «Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo », clamó, el domingo, en plena celebración por la obtención de trece procuradores en las Cortes autonómicas. Este lunes, el propio García-Gallardo hablaba de repetir al menos la representación que tuvo Ciudadanos (Cs) en el Ejecutivo la pasada legislatura, que incluía a Francisco Igea como vicepresidente.

Pero Vox no quiere trasladar a la opinión pública que se centra en los puestos, sino en las políticas. En una entrevista en EsRadio, Abascal sí ha sido firme al garantizar que no cederán al «chantaje» de los populares y ha insistido en que su formación se ha ganado el derecho de formar parte del próximo Gobierno. El presidente de Vox ha vuelto a exigir respeto para los votantes de Vox y ha avisado al PP de que una parte importante de sus electores está «muy cerca de Vox» y no entendería que no alcanzasen un acuerdo.

El líder derechista ha reconocido que su relación con Pablo Casado se rompió en la moción de censura que Abascal encabezó contra Pedro Sánchez y ha desvelado que desde entonces no hablan por teléfono. Abascal ha criticado no ya el voto en contra del PP, sino las «palabras durísimas» y de «demonización a Vox» que a su juicio empleó el jefe de la oposición en su discurso, que zanjó con un contundente: «Hasta aquí hemos llegado». Ese enfrentamiento no obsta ahora, ha asegurado Abascal en la radio, para que él le tienda la mano para coaligarse en Castilla y León.

Mirada a Andalucía

El éxito de Vox, «claro ganador de las elecciones» en Castilla y León en palabras de sus propios dirigentes, le ha hecho repetir este martes, una vez más, su petición de que haya un adelanto electoral en Andalucía donde, dicen, el Parlamento autonómico no se parece ya a sus ciudadanos. El vicepresidente del Área Política de Vox, Jorge Buxadé , ha dicho que urge la conformación de un nuevo gobierno en Andalucía para hacer frente a la «entrada masiva de productos agroalimentarios extranjeros», para llevar agua de regadíos a los productores andaluces y para «poner freno a la entrada masiva de pateras», entre otras cuestiones.

El portavoz político de Vox no ha entrado a valorar el escenario que se abre ahora en Castilla y León, donde el PP insiste en que quiere gobernar en solitario pese a quedarse a diez procuradores de la mayoría absoluta y a depender del apoyo de Vox, y se ha remitido a las palabras públicas de Abascal y de García-Gallardo.