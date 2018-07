Santamaría asegura que seguirá en política y ofrece «unidad» a Casado El presidente del PP se reúne con la exvicepresidenta en el Congreso para lograr una «integración»

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha reunido con Soraya Sáenz de Santamaría, desde las 10.30 de la mañana, en el Congreso de los Diputados, para conseguir una «integración» en el partido y escuchar a la que fuera su adversaria en las primarias, antes de nombrar a los cargos ejecutivos. Sáenz de Santamaría ha subrayado que ofrece «unidad» al líder del PP.

«Yo le vengo a ofrecer lo mismo que yo le pedí en su día, que es unidad», ha asegurado la exvicepresidenta, justo antes de entrar en la reunión.

Santamaría ha aclarado que seguirá en política, después de su batacazo en las primarias, pero ha pedido a Casado que cuente con esa parte del partido que no le votó el sábado pasado: «No vengo a hablar de mí. Yo voy a seguir en política, pero no necesito ningún puesto. Yo estoy a disposición del partido sin pedir ningún puesto. Voy a seguir trabajando, y a mí lo que me parece muy importante es que esa parte del partido que en un determinado momento decidió otra opción pueda seguir haciendo política trabajando por la unidad del partido».

La candidata de las primarias ha explicado así su ánimo para seguir en política: «El partido tiene que estar unido y fuerte. Lo de menos es la persona de la candidata, que soy yo, voy a seguir aquí sin necesidad de nada, a mí me gusta la política y voy a seguir haciéndola desde donde esté dentro del partido, sin ningún puesto de por medio. Pero es importante que todo el partido se sienta representado en el futuro equipo del partido».

Santamaría ha prometido que trabajará por el partido: «Soy el último de los problemas. Vengo a trabajar por el partido. Me gusta trabajar por la unidad. Si está todo en mis manos, saldrá bien».