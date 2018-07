Sánchez justifica el uso del Falcon: «Lo que me han dicho es que lo decide el departamento de seguridad» El presidente ha dicho que «no tiene ninguna duda» sobre la información que aportó Sanz Roldán en el Congreso sobre las grabaciones de Corinna

Preocupado por la polémica del uso del avión oficial para acudir el pasado fin de semana al festival de Benicassim ha preguntado cómo suele desplazarse el presidente del Gobierno. La respuesta que obtuvo le permitió tachar el caso como "artificial" y atacar a PP y Ciudadanos por alentarla.

Preguntado por esta cuestión durante su rueda de prensa con el presidente francés, Emmanuelle Macron, Sánchez se ha expresado en esos términos: "He preguntado después de esta polémica, diría que artificial, cómo se desplaza el presidente del Gobierno. Y lo que me han dicho es que lo decide el departamento de seguridad de Moncloa. He preguntado y eso es lo que me han dicho".

El presidente del Gobierno ha dicho que por recomendaciones de ese mismo departamento "desde 2015 se recomienda que el traslado se haga por medios aéreos". Sánchez ha acusado a PP y Ciudadanos de utilizar y agrandar esta polémica porque "todavía no han asumido" que sea presidente del Gobierno. "No es tanto el medio por el que se traslada sino a quien se transporta".

También se ha preguntado al presidente del Gobierno por la comparecencia en el Congreso del director del CNI, Félix Sanz Roldán, en relación con el caso de la grabación de la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein en la que acusa al Rey Juan Carlos I de tener cuentas en Suiza. El presidente ha dicho que "no tiene ninguna duda" sobre la información que aportó Sanz Roldán. En la misma línea que Adriana Lastra ayer. Sin negarse a la comisión de investigación explícitamente pero dándolo por hecho. Podemos ha seguido hoy insistiendo en ella porque dice tener "muchas dudas" sobre el caso. Sánchez ha dicho que el Gobierno "no va a aceptar ningún chantaje al Estado".

Alianza estratégica

La primera visita oficial del presidente francés a España con Sánchez como presidente ha estado marcada por todas estas cuestiones. Pero más allá del foco de la actualidad española, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron han reforzado su alianza política al celebrar el segundo encuentro bilateral entre ambos desde que el líder socialista es presidente del Gobierno. El mandatario francés se detuvo a propósito en Madrid antes de que junto a Sánchez ambos participen hoy en Lisboa en una cumbre sobre interconexiones energéticas con el primer ministro de Portugal, Antonio Costas.

Se trató de una reunión brevísima, de apenas cinco minutos, ya que Macron llegó a La Moncloa cerca de las ocho de la tarde, con dos horas de retraso respecto al horario inicialmente previsto. Ambos países suscribieron dos declaraciones conjuntas, una sobre asuntos económicos y otra sobre asuntos migratorios. En ninguna de las dos hay novedades muy sustanciales respecto a lo planteado en el Consejo Europeo.

La principal novedad es que se propone que se celebre en España en fechas próximas una reunión de ministros europeos para abordar la cuestión de cómo gestionar conjuntamente los flujos de inmigración irregular. La reunión apenas duró 15 minutos porque ambos tenían que acudir juntos después a la cena que ofreció Felipe VI en el Palacio Real. Sánchez dio la bienvenida a Macron ante los medios felicitándole en primer término por la victoria en el mundial de fútbol. El presidente del Gobierno puso el acento en la coincidencia en política migratoria sobre tres pilares: estabilizar política y socialmente los países de origen, la protección de fronteras con respeto a los derechos humanos y la cooperación en los países de tránsito.

La de esta noche ha sido la primera rueda de prensa de Pedro Sánchez en España tras casi dos meses como presidente del Gobierno, y comenzaba al cierre de esta edición.