Sánchez volverá a Barcelona en busca de apoyos para los Presupuestos

Madrid Actualizado: 08/01/2019 16:00h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere presentar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en el PSOE han echado una pala más de carbón al motor para acelerar el proceso. Por ello, Sánchez empieza este fin de semana una campaña enfocada a reivindicar sus acciones durante estos meses y para buscar apoyos al proyecto de los PGE rubricado con Unidos Podemos y que se espera que el Consejo de Ministros apruebe el viernes.

El encargado de anunciar esta gira política ha sido el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras la reunión de la Ejecutiva socialista. El presidente del Gobierno regresa este sábado a Barcelona, dos semanas después del Consejo de Ministros, y el domingo se desplazará hasta Burgos, con la pretensión de recalcar la necesidad de las medidas sociales del acuerdo de los Presupuestos y para frenar el «lío y el ruido» que utiliza la oposición para ocultar los «logros» del Gobierno.

Ábalos, además, ha sido muy claro: no trabajan con otro horizonte que no sea conseguir la mayoría en el Congreso para aprobar las cuentas. «Contemplamos que salgan adelante los Presupuestos, con esa idea los presentamos», ha asegurado este martes el número tres del Gobierno. «Si no lo hiciéramos, estaríamos desistiendo», continuó.

Sin embargo, mientras por un lado Ábalos anunciaba que confían que sacar adelante «un buen proyecto de Presupuestos», el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, exigía una reunión con el Gobierno y un borrador para evitar «incumplimientos» de lo pactado en octubre por el Ejecutivo y la formación morada.

Advertencia al soberanismo

El ministro de Fomento también aprovechó la rueda de prensa para enviarle una advertencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien supedita el apoyo a las cuentas a concesiones por parte del Gobierno.

Ábalos ha insistido en que los únicos gestos que pueden esperar los independentistas son las «mejoras en políticas sociales y en inversiones territoriales» enmarcadas dentro de las cuentas porque el Gobierno responderá ante cualquier acción inconstitucional del soberanismo catalán.