Sánchez: «Venezuela debe abrir un diálogo consigo misma» El presidente chileno reclama a España «liderazgo» para devolver la democracia a Venezuela: «Tiene un rol muy importante que jugar»

Juan Fernández-Miranda

@juanfmiranda Seguir Enviado especial a Santiago de Chile Actualizado: 28/08/2018 06:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Corrupción y sangre tras el oro que Maduro quiere vender a los venezolanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela pasa porque el país que dirige Nicolás Maduro abra «un diálogo consigo mismo», un diálogo «entre venezolanos» para «encontrar una solución» que permita revertir la actual situación de crisis humanitaria.

En su opinión, el papel que debe jugar la comunidad internacional es el de «acompañar», y no el de intervenir en una cuestión interna del país sudamericano. «España no aspira a ser un país con vocación de injerencia en la política latinoamericana, al contrario: de apoyo, de aprendizaje, de compartir», explicó en la rueda de prensa junto al presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, tras un breve encuentro celebrado entre ambos en el Palacio de la Moneda.

El presidente español, que inicia en Chile una gira que le va a llevar esta semana a cuatro países hispanoamericanos, no pudo evitar retrotraerse a la Guerra Civil y a la dictadura franquista para poner el ejemplo de España como origen de las «personas que huían» y el continente americano como conjunto de los países de acogida. «Lo importante es no olvidarse de los venezolanos», aseguró Sánchez.

El presidente chileno fue mucho más duro con el régimen de Nicolás Maduro y más explícito con las consecuencias que sus políticas están teniendo sobre la población civil: «Venezuela dejó de ser una democracia. Es un país que, habiendo tenido todas las oportunidades del mundo para haber progresado en paz y en democracia, siguió el camino equivocado. No hay democracia, no hay separación de poderes, no hay respeto a los Derechos Humanos, no hay estado de derecho», denunció.

Sin embargo, en opinión del jefe del Estado chileno «hay algo más grave»: la crisis humanitaria que padecen los ciudadanos como consecuencia del «descalabro económico», que sitúa en «riesgo de muerte» a grandes sectores de la población de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Por todo ello, Piñera se comprometió a «hacer todo lo que esté a nuestro alcance», a usar «todos los instrumentos» para propiciar el retorno de la libertad, la democracia y los derechos humanos a Venezuela. En este sentido, trasladó una petición concreta al dictador venezolano: «Que acepte la ayuda humanitaria que los países de América Latina le hemos ofrecido».

Tratando en todo momento de evitar toda confrontación con Sánchez a cuenta de Venezuela, Piñera reconoció que «los países y los pueblos tienen derecho a escoger sus propios caminos». Sin embargo, a continuación añadió que «lo mejor que podemos hacer» para Venezuela es «todo lo que esté a nuestro alcance para que recupere su democracia y libertad». «En el mundo, los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos no reconocen fronteras y, por tanto, los países que formamos parte de la OEA hemos firmado una cláusula democrática que establece una obligación de actuar de forma activa cuando la democracia se ha debilitado en algún país», explicó Piñera.

En este sentido, el presidente chileno reclamó «liderazgo» a España y al presidente español para contribuir a resolver la crisis venezolana: «España tiene un rol muy importante que jugar, como en muchas otras ocasiones en que España ha jugado roles de mucho liderazgo para resolver los problemas de los países de América Latina», remarcó.