Sánchez sostiene a Iglesias para no poner en peligro los Presupuestos El presidente traslada todo su apoyo «en lo político» a su socio pero evita valorar el proceso judicial mientras Iglesias advierte de que la causa no prosperará

La urgencia del Gobierno en aprobar los Presupuestos Generales del Estado tiene una dimensión económica, ya que Pedro Sánchez necesita acelerar el uso de fondos europeos para que la crisis no consuma su mandato. Pero sin duda se explica en el plano político. La probabilidad de aprobar las cuentas públicas de 2021, que el Gobierno vislumbra con elevado optimismo, es fundamental para consolidar la legislatura. En estos momentos, solo una abrupta ruptura del pacto entre PSOE y Unidas Podemos introduciría factores de riesgo para el Gobierno, que por lo demás se muestra muy optimista con poder aprobarlos.

En esas coordenadas se enmarca la necesidad de mantener la coalición de Gobierno a toda costa. Y el apoyo expreso que desde los mandos del Gobierno, presidente incluido, se está haciendo estos días a la figura de Pablo Iglesias después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a Iglesias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham .

La estrategia de Unidas Podemos ha sido calcar la estrategia del independentismo. Cuestionar el proceso judicial y presentarlo como un ataque arbitrario contra las «ideas» de Pablo Iglesias. En los mandos socialistas se ha transmitido apoyo al vicepresidente segundo del Gobierno, pero evitando entrar a cuestionar el procedimiento judicial.

Los tiempos, claves

Ayer, durante su visita oficial a Argelia, el presidente del Ejecutivo señaló que «el Gobierno no valora los procedimientos judiciales abiertos» , pero subrayó que «en lo político, sí que le puedo garantizar y asegurar que el vicepresidente segundo tiene toda mi confianza y todo mi apoyo». En lo político, que no en lo judicial si las circunstancias se tuercen. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , fue algo más lejos en el apoyo al líder de Podemos al considerar que los hechos por los que se le investiga «forman parte de su vida anterior» a su entrada en el Gobierno. La portavoz se instaló en el «respeto obligado» a la Justicia y pidió «dejarla trabajar», lo que vendría a ser lo contrario a la campaña orquestada desde Unidas Podemos.

El Gobierno espera superar el primer trámite de los PGE a finales de mes y tener el borrador la próxima semana

Nadie en las filas socialistas se quiere aventurar estos días a intentar adivinar cuál será la posición del Tribunal Supremo . No se quiere avanzar en el escenario de que se solicite el suplicatorio en el Congreso de los Diputados . Los socialistas calculan que como mínimo queda un mes para que el Supremo decida si pide o no el suplicatoria. Y como mínimo un par de semanas más hasta que llegue a la Comisión del Estatuto del Diputado. Y otras dos semanas más hasta que el pleno tuviese que votar. En el PSOE nadie quiere especular, pero un miembro del Ejecutivo consultado sí accede a plantear que ellos «no pueden bloquear» la acción judicial. El Gobierno maneja jurisprudencia del Tribunal Constitucional que es muy clara en lo referente a que el aforamiento no es un privilegio que pueda convertir el Parlamento en un espacio al margen de la ley. La consigna interna es no aventurar el escenario judicial. Con ese calendario, el Gobierno espera presentar la próxima semana el borrador de Presupuestos. Lo harán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, si no hay cambios de última hora. A partir de ese momento se llevará el proyecto al Congreso y la ambición del Gobierno es superar el primer trámite, que es crucial, de las enmiendas a la totalidad a finales de mes. En 2019 fue la decisión de ERC de presentar una enmienda en este sentido lo que tumbó las cuentas. El Gobierno cuenta con que ahora solo lo hagan PP y Vox y se pueda superar ese trámite. Todo esto sucedería antes de que la situación de Iglesias se complicase eventualmente.

La vigencia del pacto

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sellado un pacto de convivencia durante estos meses. Lo han tenido que remendar constantemente. Pero en el entorno de ambos siempre se transmite la sensación de que los dos son conscientes de que la coalición es la única opción de Gobierno tras los resultados que arrojaron las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Pero lo cierto es que en La Moncloa cuentan con una baza discrecional que no tienen sus socios de coalición. Puede cesar a cualquier miembro de su Gobierno sin que por ello esté condicionada la legislatura. Los socialistas, recuerda un dirigente, «no tenemos una mayoría en contra en el Parlamento», lo que otorga a Sánchez el control de los tiempos. «La legislatura durará lo que Sánchez quiera» , reconoce un ministro que apunta a que «en este momento» la tesis principal es que se necesita «una legislatura larga» que supere la crisis sanitaria y permita vislumbrar mejoras económicas.

En estos momentos se reitera que no es voluntad romper los puentes. «El pacto es estable y va a durar», repiten varias fuentes del Ejecutivo. Iglesias ayer se negó a contemplar la posibilidad de su dimisión porque aventuró que no habrá imputación contra él «ni como mera hipótesis» . Por si acaso, el relato posterior, el de víctima, ya va tomando forma: «Es imposible, inconcebible que se aceptase la petición del juez. Representaría una vulneración del Derecho sin parangón en este país». Y un escenario en el que Sánchez tendría que tomar una decisión que condicionaría el resto de su mandato.