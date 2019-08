Sánchez se reúne con la comunidad educativa y deja fuera a la concertada La única excepción es la cooperativa UECOE, con representación en la concertada pero también abiertamente afín a los socialistas

Ni los sindicatos (FSIE y USO), ni los padres (CONCAPA), ni los titulares de centros (Escuelas Católicas y CECE). Todas estas organizaciones con representación en la concertada se han quedado afuera de la reunión que el presidente, Pedro Sánchez tendrá hoy con representantes de la comunidad educativa en el marco de la ronda de consultas con la sociedad civil para elaborar una propuesta de gobierno a Unidas Podemos. Así, ha excluido de este encuentro a los más de 3.000 centros de la concertada repartidos por toda España, donde se educan más de un millón y medio de alumnos.

La única excepción es la cooperativa UECOE, con representación en la concertada y, al mismo tiempo, abiertamente posicionada cerca del socialismo. «Ahora mismo se ha invitado a las organizaciones afines, están buscando apoyos», admitió Carlos Sierra, presidente de UECOE.

Preguntado por ABC al respecto, el Ministerio de Educación se ha limitado a responder que la reunión la organiza Ferraz (sede del PSOE). Sí confirmaron invitación los sindicatos CC.OO, UGT, CSIF, así como la confederación que agrupa a los padres, CEAPA (también afín) y CANAE (estudiantes).

«Es un desprecio a una parte importante del sector y, además, también somos educación pública porque recibimos financiación de fondos públicos; evidentemente nos hubiera gustado ser invitados», lamentó Javier Muñoyerro, secretario general del sindicato FSIE. «No hemos recibido ninguna invitación; esto responde a una manera de entender la comunidad educativa en la hay unos pero no otros. No me sorprende que nos nos hayan llamado, lo que no quiere decir que no me disguste y que no me parezca mal», señaló José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.

«Sectaria»

Por su parte, Pedro Caballero, presidente de CONCAPA ha calificado la reunión de «sectaria» y «desacertada». «Las familias de la concertada ascienden a cinco millones y medio, que también somos votantes. Sánchez nos vende que quiere unidad pero en la práctica solo quiere cargarse a la concertada y darle importancia a la pública. Se olvida así de profesionales, personal de la administración, familias y alumnos».

El 30 por ciento de la educación es suficientemnte mayoritaria para poder contar con nosotros. Aunqje el se la quiera cargar.