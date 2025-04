Sánchez renunció en su viaje a EE.UU. a llevarse al Ibex tras gastar la última bala en Cataluña

Se repite la historia. Mismo lugar, mismo protagonista, mismo objetivo y los mismos ausentes. Y es que el presidente, Pedro Sánchez , iniciará mañana su gira por Estados Unidos, en busca de inversores a los que animará a venir a España a colocar su capital. Eso sí, vuelve a dejar en tierra a la gran empresa, a los primeros espadas del Ibex 35. Pero no por falta de ganas o interés en no llevarlos, si no porque más bien no ha logrado convencerles al no cerrar una reunión con el presidente norteamericano, Joe Biden, como ya sucediera también en 2018 con Donald Trump. «Si no hay cita con Biden, no queríamos ni oír hablar nada del viaje», asegura un gran empresario español con intereses en EE.UU.

No obstante, Sánchez estará acompañado por la ministra de Comercio , Reyes Maroto –procedente de Washington, donde ella sí se reúne hoy con su homóloga de la Administración americana–, también estará apoyado por la AmChamSpain –la Cámara de Comercio de EE.UU. en España–, y por representantes de cinco 'startups' españolas: Redpoint, RatedPower, Adara Ventures, Wallbox y Carto. Pero ni rastro de las primeras espadas del Ibex.

Precisamente, fuentes empresariales del selectivo español coincidieron en explicar a ABC que el presidente ha gastado las últimas balas que tenía en recámara para lograr arrastrar a Estados Unidos a cualquiera de los primeros ejecutivos del Ibex. Los últimos encuentros multitudinarios a los que fueron llevados –todos en Barcelona, para propiciar contactos y dejar caer sus intenciones: la reunión del Círculo de Economía del 18 de junio; su conferencia 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España', en el Gran Teatro del Liceo el lunes 21; y el Mobile World Congress el 28 del mismo mes– han acabado con su paciencia: «Es impensable un viaje así con la gran empresa en estos momentos y después de todo lo que ha ocurrido con Cataluña.

A esto se añade que son días de resultados semestrales y las grandes compañías no podemos estar fuera con viajecitos para figurar. Se ha tenido que inventar un viaje con cinco 'startups' porque lo tenía ya previsto y porque quiere atraer a inversores para posiblemente cerrar varios Perte a medias con empresas españolas ahora que Bruselas ha dado el pistoletazo de salida los fondos europeos», asegura un gran ejecutivo español de un gran banco del Ibex.

Se espera que contactará con representes del sector financiero y los fondos de inversión, como Blackrock, JP Morgan, Goldman Sachs o Soros Fund Management

El presidente emprende pues su gira por EE.UU., centrada sobre todo en tres días, 21, 22 y 23 de julio, de corte únicamente económica –«por lo que no se terciaba una reunión con el presidente Biden, que se dejará para más adelante», justifican fuentes de La Moncloa–, que arrancará mañana en Nueva York, para seguir en Los Ángeles y, por último en San Francisco. Así, mañana a primera hora de la mañana, será entrevistado en directo para la MSNBC , la primera de una serie de entrevistas que ofrecerá a medios estadounidenses. Jornada en la que se espera que contacte con representes del sector financiero y los fondos de inversión, como Blackrock, JP Morgan, Goldman Sachs o Soros Fund Management. Allí, además, aprovechará en el último momento para inaugurar la nueva sede del ICEX, en el edificio Chrysler.

Fuentes de AmChamSpain a seguran que su presencia, tal y como ocurriera en septiembre de 2018, se antoja vital por lo urgente que es hoy, dada la situación económica española, «promocionar a España como destino de inversión y el 'equity story' de las empresas españolas en estos momentos, tras la aprobación del Plan de Recuperación y este largo periodo de pandemia». La Cámara, representada por su presidente, Jaime Malet, y su directora general, Aida Casamitjana, participarán en las reuniones con grandes inversores en Nueva York y Los Ángeles y ha sido la encargada de organizar para Sánchez el encuentro de alto nivel del viernes 23 con CEO de empresas tecnológicas (Apple, HP, Intel, Paypal y Qualcomm) e inversores en Silicon Valley (San Francisco), donde estas tienen su sede.

Destino clave para España

Desde La Moncloa insisten que el viaje se justifica por sí mismo tal y como está enfocado, para atraer inversiones de cara a la recuperación económica y, por tanto, no se consideran necesarios en este caso los contactos de carácter político con la nueva Administración. EE.UU. es uno de los socios comerciales más importantes para nuestro país.

Según los datos de la Secretaría de Comercio, es el primer inversor en España en términos de stock y de inversión directa, de ahí la importancia que han tenido históricamente las visitas del jefe del Gobierno a las principales ciudades estadounidenses. No en vano Aznar, Zapatero y Rajoy fueron recibidos todos por sus homólogos y acompañados por presidentes del Ibex 35. Se trata de viajes en los que políticos y empresarios se mezclan para vender las bondades de nuestro país de cara a futuras inversiones y para destacar la fortaleza de las multinacionales.

Agenda abierta... pero todo en tres días Miércoles 21: arranca en Nueva York Sánchez inicia su viaje con la primera de las entrevistas –en directo, en la MSNBC– apalabradas con varios medios norteamericanos. El resto del día lo dedicará a reuniones con el sector financiero y fondos de inversión. Además tiene previsto inaugurar la nueva sede del ICEX (edificio Chrysler). Jueves 22: Los Ángeles Será su segunda parada, donde visitará a primera hora el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Después acudirá a los estudios de Universal, y mantendrá un encuentro con diferentes productoras, entre ellas, Netflix. Ya por la tarde, el presidente dará una conferencia en la Universidad de California en los Ángeles (UCLA). Viernes 23: San Francisco Día en Silicon Valley, donde tienen su sede las principales empresas del sector (citas con Apple, HP, Intel, PayPal y Qualcomm).

