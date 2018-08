Sánchez rechaza la vía judicial en Cataluña e insiste en buscar un acuerdo político que se pueda votar El presidente hace balance y se atribuye el favor popular en una comparecencia propagandística en la que volvió a rechazar ir a las urnas

Víctor Ruiz de Almirón

Dos meses después de su llegada a La Moncloa Pedro Sánchez hizo ayer balance en su primera rueda de prensa al uso en España desde que es presidente. Y su diagnóstico es que todo ha cambiado. En una comparecencia con marcado efecto propagandístico, Sánchez aseguró que la moción de censura y la constitución del nuevo Gobierno han supuesto un «cambio de época en la política española», un proceso en el que, dijo, «la democracia española se reivindicó a sí misma». El análisis que el propio Sánchez ha hecho es que «hoy los ciudadanos se reconocen en su Gobierno», y que la sociedad y el Ejecutivo «caminan al mismo ritmo». El líder del Gobierno se ha referido a una España europeista, ecologista, progresista «que a nuestro juicio es mayoritaria». Un Gobierno «ejemplar» que eleva «los estándares de integridad» y que «reivindica la España feminista».

Pero pese a asumir contar con ese apoyo social, el presidente del Gobierno volvió a rechazar la posibilidad de convocar a los españoles a las urnas: «Yo dije que antes de convocar elecciones había que lograr estabilidad política y social», se justificó Sánchez. Durante algo más de hora y media Sánchez compareció ante la prensa mientras se proyectaba en la sala de prensa de Moncloa imágenes sobre estos dos meses de mandato, incluyendo la instantánea en la que Sánchez aparece flanqueado por el Rey y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

No a la vía judicial

La situación en Cataluña ha centrado buena parte de la comparecencia. Sobre lo comentado en la víspera con Pablo Casado sobre Cataluña, Sánchez dijo que agradece el ofrecimiento del líder del PP de apoyar un nuevo 155, asegurando que él siempre ha insistido en «dialogar pero siempre con la Constitución en la mano», y en este sentido se comprometió que «si hay que volver a hablar del 155 no se preocupen, volveremos a hablar».

Pero en cualquier caso el líder del Ejecutivo ha insistido en que esa no es su apuesta, y ha pedido a Casado que se sume a su estrategia en Cataluña: «Me gustaría que me apoyara en todo. Como hizo el PSOE», ha dicho. Y ha pasado a la ofensiva recordando que las dos consultas que se realizaron en Cataluña fueron «bajo mandato del PP», por lo que ha pedido a Casado «coherencia y altura de miras», además de que «apoye al Gobierno en la solución política». No quiso valorar Sánchez la propuesta de Casado de incluir la convocatoria ilegal de referéndum en el Código Penal: «El Gobierno no quiere abrir ninguna vía judicial más, quiere resolverlo desde la política». En conversación informal posterior con la prensa, aseguró que le reclamó a Casado por «coherencia» el mismo apoyo del PP que el que él tuvo con el 155 con el que cree que se ganó «algún galón»

El presidente del Gobierno comunicó que él mismo y el jefe del Estado acudirán el 17 de agosto a la conmemoración de los atentados de Barcelona y Cambrils, y ha rechazado cualquier tipo de veto a la figura del Rey: «Exige de todos. Así es y así espero que sea». Sánchez rechazó entrar en cualquier conflicto y presentó la decisión como un hecho: «No hay más cera que la que arde: el Gobierno va a ir. Y va a ir también el jefe del Estado para trasladar a las víctimas la solidaridad del conjunto de la sociedad española».

¿Qué votar en Cataluña?

En su apuesta por rebajar la tensión con Cataluña el presidente del Gobierno está convencido que sí se encuentra una solución tendrá que definirse en una votación final. «El Gobierno es consciente de que la solución en Cataluña no será inmediata y exigirá la votación del conjunto de catalanes. Nosotros queremos votar un acuerdo que represente al 80% y lo que ellos proponen no representa ese porcentaje. Espero poder convencerlos», manifestó el presidente, que en conversación con la prensa no fue más allá de que esa votación sea un acuerdo político, «algo que se pueda votar» dentro de la Constitución.

PGE y elecciones

«Este Gobierno sale a aprobar los Presupuestos y la senda de estabilidad», afirmó tajante el presidente del Gobierno, que asume que aprobando las cuentas que 2019 se garantizaría poder aguantar hasta 2020 en Moncloa. ¿Pero qué sucede si no lo logra? ¿Convocará elecciones o se someterá a una cuestión de confianza como él demandaba a Rajoy? No hubo respuesta. «Siento no ser muy explícito. Si yo fuera a una negociación con el ánimo de que no va a salir es como un jugador que va a un partido diciendo que lo va a perder». En la conversación informal con periodistas recordó su determinación y su capacidad de aguante: «ya sabéis que aguanto mucho».

Franco, por ahora no

«Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer muy pronto, pero si hemos esperado 40 años, esperar unos días...». Así se expresó Pedro Sánchez cuando se le preguntó por la exhumación de los restos de Franco, que el Gobierno lleva asegurando que es inminente desde el inicio de su mandato. «Lo importante es hacerlo con todas las garantías, pero la decisión política está tomada», dijo el presidente. La búsqueda de esas garantías, del instrumento jurídico, es lo que preocupa al Gobierno una vez no se ha podido alcanzar un acuerdo con la familia, que era el plan inicial.

«Impropio» el veto del Senado

Pedro Sánchez volvió a defender la senda de estabilidad que el Gobierno llevó al Congreso la pasada semana y que no logró el apoyo ni de sus socios de la moción de censura, pero dio a entender que volvería a plantear la misma senda el próximo mes: «Es la propuesta por la que trabajamos y vamos a ofrecer al conjunto de la Cámara a partir del mes de septiembre», dijo Sánchez, que no aclaró si el Gobierno cambiará la norma pero dijo que le parece «impropio» que el Senado pueda vetar una senda ya aprobada por el Congreso.