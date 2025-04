Sánchez perderá apoyos pero logrará prorrogar el estado de alarma El Gobierno espera convalidar los tres decretos económicos, pero no tiene certezas

El hemiciclo del Congreso abrirá este jueves sus puertas para albergar —por primera vez en su historia— una sesión parlamentaria en Jueves Santo. Las medidas de prevención y distanciamiento se mantienen de manera que solo una cuarentena de diputados acudirá al pleno que debatirá y aprobará la segunda prórroga del estado de alarma . Otra decisión sin precedentes ya que, hasta el momento, la Cámara Baja solo ha autorizado primeras extensiones de esta medida tan excepcional. En total, 307 diputados volverán a votar a distancia.

Sin embargo, y a pesar de que se trata de una prórroga de la prórroga, lo que sí cambiarán serán las cifras de la votación . El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logrará la autorización de la Cámara pero acusará la pérdida de apoyos y logrará una mayoría amplia, pero menos sólida. Y es que la extensión del confinamiento está asegurada gracias a la suma de fuerzas de PSOE, Unidas Podemos, PP, CS, PNV y los partidos regionalistas , así como las abstenciones de Junts y Bildu. Pero tanto los 52 diputados de Vox como los dos parlamentarios de la CUP mutarán su posición debilitando la mayoría cosechada por la primera prórroga del estado de alarma.

Habrá votos en contra

Al cierre de esta edición, el grupo que preside Santiago Abascal dejaba pendiente su posición entre el «no» y la «abstención» , frente al «sí» anterior, mientras la CUP adelantaba su voto en contra después de haberse abstenido previamente. Por su parte, ERC, que se abstuvo previamente, también guardaba silencio. De este modo, y a diferencia de la primera prórroga, esta segunda extensión sí cosechará votos en contra y, además, menos votos a favor.

En cuanto al tono del debate, se espera que sea aún más bronco que el anterior. No solo por el endurecimiento de posiciones de algunos grupos sino también por el aumento de las críticas incluso en el bando que dará su apoyo al Gobierno . El PP adelantaba que su presidente, Pablo Casado, no eludirá la reprobación de las «actuaciones negligentes» del Gobierno , y aliados del Ejecutivo como el PNV vienen expresando durante los últimos días su malestar por la «unilateralidad» con la que se están conduciendo los socialistas. Además, seis grupos parlamentarios registraron ayer propuestas de resolución para modificar el alcance y las condiciones de la prórroga. El Grupo Mixto, Bildu, Ciudadanos, Plural, ERC y Vox. Todas ellas serán votadas antes que la propia extensión del estado de alarma, aunque no debatidas.

La pérdida de apoyos del Gobierno será aún más acusada en el debate de los tres reales decretos-ley que también se someterán a la necesaria convalidación del Congreso. El Gobierno confía en superar el trámite apoyándose en las abstenciones de muchos de los partidos si bien, a cierre de esta edición, varios grupos aún no habían desvelado el sentido de su voto y era ya un hecho el rechazo del PP que, sin embargo, sí había brindado su apoyo al primer paquete de ayudas puesto en marcha por el Ejecutivo.

«Al borde del abismo»

En los tres decretos que hoy debatirá la Cámara Baja, se incluyen dos dos de carácter laboral -que incluyen la prohibición del despido y el paralización de la actividad económica no esencial con el permiso retribuido recuperable - y un tercero con un plan de ayudas socioeconómicas que el Gobierno bautizó como «escudo social».

El PP adelantó su voto en contra de los dos decretos laborales - «colocan a la economía española rumbo al abismo», se lamentaron fuentes del grupo- y su abstención en el tercero de ellos, por contener medidas de apoyo a colectivos vulnerables , aunque lo consideran «claramente insuficiente». Los populares, además, pedirán la tramitación de los tres decretos como proyectos de ley para que puedan recibir enmiendas.

Recuperar horas hasta 2021

Vox defenderá la misma posición que los populares, con el «no» para los dos primeros decretos y la abstención en el tercero, mientras que Ciudadanos alargó ayer la negociación con el Gobierno y hoy votará a favor del permiso retribuido y del paquete de medidas socieconómicas, aunque votará que «no» a la prohibición del despido.

Según la formación naranja, el Ejecutivo se ha comprometido a aplazar impuestos y cuotas tanto a autónomos como a pequeñas y medianas, además de permitir la recuperación de las horas del permiso retribuido también durante el año 2021.

Las grietas también serán patentes entre los apoyos tradicionales del Gobierno de coalición, pues el PNV solo apoyará el decreto de prohibición del despido, mientras que se abstendrá en los otros dos. Esquerra, por su parte, apostó por mantener la incógnita también en el terreno económico por lo que hasta hoy no se conocerá su posición. Bildu se asbtendrá en todos los decretos.