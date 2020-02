Sánchez pacta con ERC el próximo lunes 24 para constituir la mesa y Torra lo rechaza El PSOE y ERC juegan sus cartas para acorrolar a JpC de cara al adelanto electoral

Gregoria Caro SEGUIR Daniel Tercero SEGUIR Madrid/Barcelona Actualizado: 20/02/2020 02:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno resolvió con ERC que el lunes 24 iba a ser la fecha para constituir la primera mesa de diálogo con el Govern, en La Moncloa, pero esa «unilateralidad» no sentó bien en la Generalitat y la propuesta fue drásticamente rechazada por Quim Torra minutos después de que se filtrara a los periodistas. El escenario apenas ha variado desde la semana pasada: ERC apremia al Gobierno, con quien mantiene un constante diálogo, para que la mesa se celebre «cuanto antes», según expresan fuentes de este partido independentista; y en JpC se emplean en ralentizarlo todo, para intentar convencer a Pedro Sánchez de que siente en la mesa un relator o mediador que garantice los posibles acuerdos.

Por el momento, el primer encontronazo entre el Gobierno y el Govern ya se ha producido en la antesala de la reunión entre ejecutivos, el anhelo del independentismo. El malestar en las filas «postconvergentes» se elevó. La Generalitat reprochó ayer que no se tuviera «en cuenta» la agenda de Torra y pidió que se cierre conjuntamente el día para constituir la mesa. Además, fuentes de JpC criticaron en los pasillos del Congreso que el Gobierno les notificó la fecha mediante una llamada diez minutos antes de comunicárselo a los medios de comunicación.

No es ningún secreto que la interlocución del Gobierno es mucho más fluida con ERC que con JpC. Fuentes parlamentarias explicaron ayer que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y su homóloga socialista, Adriana Lastra, hablaron del tema estos días y que fue ella quien, después de que Rufián le trasladase la premura de su grupo, gestionase con Sánchez la fecha de la cita para el próximo lunes.

El presidente del Gobierno y el de la Generalitat acordaron en su reunión en Barcelona, el pasado día 6, convocar la primera mesa de diálogo entre ejecutivos «antes de que finalizase el mes de febrero». Un compromiso que ayer recordó Rufián. «Es una buena noticia que se reúnan cuanto antes», celebró. «Me parece bien el acuerdo», añadió. Aunque no quiso valorar el rechazo del Govern a la propuesta: «Respeto las ideas de cada cual pero no voy a meter más presión a la mesa». Por su parte, la portavoz de JpC en el Congreso, Laura Borrás, criticó la proposición del Gobierno. «Igual sí sería necesario (el relator o mediador) para acordar cosas como las fechas, que deberían decidirse conjuntamente y no filtrándose a la prensa», afeó.

Las maniobras de este miércoles, en clave estrictamente catalana, no hacen más que demostrar las diferencias existentes entre JpC y ERC y la constatación de que la legislatura autonómica está finiquitada. A la pugna por obtener la prebenda más valiosa, es decir, que el Gobierno acepte un referéndum de autodeterminación y firme una amnistía para los condenados por el 1-O, se suma la lucha electoral de la gestión de la negociación.

«Y si decimos el viernes?»

En este sentido, el enfado de JpC, su parte en el gobierno catalán y Torra con ERC es total. Fuentes oficiales de la Presidencia de la Generalitat lamentaron ayer a ABC que se filtrase una fecha para la mesa entre ejecutivos sin conocer, todavía, los nombres de los «equipos técnicos» que deben, entre otras cosas, establecer los temas a tratar en la reunión. «¿Qué pasa si nosotros decimos, por ejemplo, que la reunión es el viernes?», añadieron, como ejemplo de lo que consideran no se debe hacer por parte de ERC y el PSOE.

A última hora de la tarde de ayer, los «equipos técnicos» no solo seguían sin reunirse (ni por teléfono) sino que la Generalitat seguía sin conocer los nombres de la parte del Gobierno. Una dejadez que el Ejecutivo catalán –la parte de Torra– lamentó: «La voluntad del gabinete de Torra es que se acuerde una fecha siguiendo el compromiso (de la reunión del día 6) de los dos presidentes».

El asunto de fondo no es baladí. JpC quiere que se incluya el mediador, internacional a ser posible, desde la primera reunión. La foto de Sánchez y Torra separados por un relator sería, en sí mismo, un paso de gigante para el secesionismo y un gran acto de propaganda. Además, sería una victoria de JpC sobre ERC. Por su parte, los de Oriol Junqueras, apuestan por sentar en la mesa al Gobierno y el PSOE (además del PSC y Unidas Podemos), y trabajar sobre la independencia y la amnistía para los condenados.

Las delegaciones de ambos gobiernos estarán lideradas por los presidentes Sánchez y Torra. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya reveló su presencia y se espera por tanto que esté el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha liderado las conversaciones con la Generalitat, es la gran incógnita. Fuentes del Gobierno señalaron en este sentido que la presencia en la mesa no dependerá tanto de los cargos si no de situar perfiles que favorezcan el diálogo con los independentistas.