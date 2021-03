Sánchez oculta las razones del veto al Rey en Barcelona Transparencia facilitó al Gobierno los argumentos para que se negase a responder

Javier Chicote SEGUIR Actualizado: 27/03/2021 02:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vencido el plazo para que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno informara a ABC sobre quién y por qué impidió la presencia del Rey Felipe en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, el pasado 25 de septiembre, el Gobierno oculta la información.

La Moncloa ha contestado a la resolución estimatoria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pero lo ha hecho no para entregar los documentos solicitados, sino para decir que no lo va a hacer. Además, Presidencia del Gobierno ha usado los argumentos esgrimidos por el CTBG en su resolución 802/2020 para no cumplirla. Como se dice coloquialmente, José Luis Rodríguez Álvarez -el presidente del Consejo de Transparencia llegado con orden