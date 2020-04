Sánchez no da entrevistas desde enero mientras Podemos explota su papel en medios El presidente del Gobierno sí tiene gran exposición en las ruedas de prensa: más de diez desde que empezó la crisis sanitaria

Entre el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, los dos secretarios generales de los partidos políticos que configuran el Gobierno de coalición, hay un equilibrio casi accidental para gestionar sus intervenciones en los medios de comunicación. Sánchez lleva sin conceder una entrevista desde el pasado 20 de enero, en TVE, siendo ésta la primera y la última después de su investidura. Aunque desde que empezó la crisis sanitaria sí ha tenido una fuerte exposición en ruedas de prensa. En comparación, las apariciones de Iglesias desde La Moncloa son menores, pero el líder de Podemos y su partido saben explotar su papel en los medios de comunicación.

La primera vez que el presidente del Gobierno compareció de forma telemática fue el pasado 12 de marzo, entonces permitió preguntas de la prensa, pero al día siguiente (13), cuando anunció el decreto del estado de alarma, no las admitió. Un día después (14), Sánchez vuelve para comparecer respondiendo a las dudas de los periodistas y continúa con esa dinámica de ruedas de prensa las fechas 17, 21, 22, 28 de marzo y 4, 12, 18 y 25 de abril. Coincidiendo con los fines de semana, el presidente del Gobierno ha utilizado sus comparecencias para explicar que el Consejo de Ministros del siguiente martes aprobaría nuevas prórrogas del estado de alarma o para anunciar diferentes propuestas económicas o sociales.

Por su parte, desde que empezó la crisis sanitaria, Iglesias ha tenido intervenciones en «La Sexta», «Telecinco», y en el canal italiano «Rai», y ha sido entrevistado por los periódicos digitales «eldiario.es» y «Cuarto Poder». Y, precisamente en ese periodo, Unidas Podemos (UP) ha logrado capitalizar dos importantes medidas sociales gracias a la frecuente presencia de sus dirigentes en televisión, medio predilecto de Iglesias para colocar sus mensajes, radio y redes sociales. Tanto las gubernamentales como las propias del partido.

UP capitaliza el «escudo social»

UP se arroga el ingreso mínimo vital. Iglesias anunció por su parte que el «compromiso» con Sánchez para aprobarlo era mayo. Un mensaje que dejó en posiciones incómodas a los ministros económicos del PSOE, que desconocían el acuerdo. Además, en paralelo, UP presentó como suya la iniciativa para aprobar la prestación económica. Otra medida de la que presumen es el alivio del confinamiento infantil para que puedan salir a jugar una vez al día, una hora, a un kilómetro y acompañados por un adulto. UP defiende que la rectificación del Gobierno se tomó gracias a la presión de Iglesias, que llamó al presidente para que se modificasen las medidas anunciadas «erróneamente» por la ministra María Jesús Montero.

El vicepresidente segundo ha ido ganando peso en la gestión de la crisis a pesar de no formar parte del mando único. Sánchez le va permitiendo ese espacio, su fragilidad requiere que la coalición funcione. Diversas voces de UP aseguran que el presidente le ha transmitido al vicepresidente su apoyo total. La comunicación entre ambos es constante y la sintonía «muy buena», señalan fuentes de la Vicepresidencia segunda.