«Sánchez llamó a Rocío Carrasco, pero a mí no. ¿Es más ella que mi hija?»

Desde el 7 de noviembre de 2019 Marisol Burón vive con una angustia permanente. Ese día desapareció su hija Marta Calvo, la joven de Estivella (Valencia) presuntamente asesinada y descuartizada por Jorge Ignacio Palma. El cadáver no ha sido encontrado aún; y el acusado de su muerte no solo no desvela qué hizo con el cuerpo, sino que da la impresión de querer jugar con los investigadores de la Guardia Civil. «Desde ese día no vivo, solo sobrevivo», asegura a ABC esta ‘madre coraje’, que el viernes acudirá al Congreso de los Diputados para intentar reunirse con representantes de «todos los partidos políticos». En su equipaje, una petición muy clara para sus señorías: la reforma del Código Penal para que «se endurezca la pena de aquellos asesinos que no revelen dónde está el cuerpo de la víctima» . Y advierte, con la fuerza que le da la memoria de Marta: «No voy a parar hasta conseguirlo».

Marisol Burón ha preparado un escrito en ese sentido que va a hacer llegar a todos los grupos parlamentarios, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Quiero que me hablen como padres o madres, no como políticos. Y si se niegan a hacer esa reforma, les preguntaré qué pensarían si estuvieran pasando por una situación como la mía»... Sabe que el Partido Popular ha presentado una iniciativa en ese sentido, y está convencida de que Vox y Ciudadanos pueden apoyarla. Con Podemos y el PSOE es consciente de que lo tendrá mucho más difícil, «pero quiero reunirme con todos, da igual su color político».

Esta mujer muestra su estupor por el hecho de que Pedro Sánchez «llamara a Rocío Carrasco por teléfono a raíz de que contara que fue víctima de malos tratos y a mi, en cambio, no; ni él, ni nadie... ¿Es ella más que mi hija por ser famosa? ¿Por qué no me llamó como madre de una víctima? Su asesinato también es machista... A ver si descuelga el teléfono y da una muestra de apoyo, de solidaridad. Es lo mínimo».

«Si para cambiar la ley hay que recoger firmas, lo haré. A Marta ya no le va a servir de nada, pero debo hacerlo. En España sale muy barato matar»

No sabe si en su visita al Congreso, el viernes por la tarde, podrá ver a algún diputado: «Me imagino que aunque sea viernes, alguien habrá por allí», desliza con un punto de ironía. «Quiero que los políticos me apoyen en esto, España lo pide a gritos. Ellos (los asesinos) tienen derecho a mantener silencio , ¿pero dónde están los míos? Las leyes se han quedado obsoletas, se tienen que amoldar a la situación actual... Si no, acabaremos con el ‘ojo por ojo y diente por diente’. El mal avanza a pasos agigantados y hay que responder».

Si no encuentra suficiente apoyo de los grupos parlamentarios a su petición, no se detendrá: «Si para cambiar la ley hay que recoger firmas, lo haré; iré puerta por puerta hasta conseguir las necesarias. Mi hija va a ir por bandera, que lo sepa todo el mundo. Hablaré con quien haga falta hasta conseguirlo. A Marta ya no le va a servir de nada, pero lo hago porque creo que debo hacerlo. En España sale muy barato matar».

Marisol Burón, madre de Marta Calvo Irene Marsilla

Además, en su lucha cuenta con el apoyo de los progenitores de otras víctimas, como Juan Carlos Quer, padre de Diana, o Antonio del Castillo, de Marta. También está en contacto con la asociación Clara Campoamor.

Respecto al presunto asesino de su hija –dejemos el presunto, al no haber sido juzgado aún–, lo tiene claro: «Se tiene que pudrir en la cárcel... Si sale, volverá a hacerlo. Es el único que sabe qué ha hecho con ella. Estamos pasando por esto porque la ley lo ampara. Es algo que me consume poco a poco, no sé de dónde saco tanta fuerza». Y respecto a la posibilidad de encontrar el cuerpo de Marta, afirma: «Confío en la Guardia Civil, en la UCO. No pierdo la esperanza, porque lo perdería todo».