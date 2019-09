Pedro Sánchez medidas Sánchez lanza su anzuelo para que Iglesias pique pero ya piensa en las urnas Plantea guiños a Iglesias sin excesivas sorpresas Plasma el rechazo al referéndum, lo que complica alcanzar la mayoría absoluta para la que necesita a ERC

Pedro Sánchez presenta esta mañana el «programa común progresista» con el que pretende forzar la renuncia de Pablo Iglesias a sus pretensiones de que Unidas Podemos forme parte del Consejo de Ministros y que accede a facilitar una investidura para un Gobierno monocolor del PSOE.

El texto de 370 medidas constituye un anzuelo en toda regla para intentar que Iglesias pique. La indisimulada intención del PSOE es absorber en este documento «una buena parte» del programa de Podemos. El objetivo es doble. El primero es buscar la rendición de Pablo Iglesias asumiendo que es mucho más difícil que se oponga a un programa de Gobierno que incorpora muchas de las banderas de Podemos y del electorado progresista en su conjunto. Pero si Iglesias persiste en su negativa este texto pasará a convertirse en el programa electoral del PSOE de cara al 10 de noviembre. Una campaña en la que los socialistas cargarán contra Iglesias por haber impedido al igual que en 2016 un Gobierno del PSOE.

Algo que pone de manifiesto el acto de esta mañana, de acentuada carga electoral. Tras semanas de cuidada escenografía con decenas de colectivos sociales para vender actividad y pluralidad en pleno agosto, Sánchez ha presentado un documento que lanza guiños claros a Podemos pero en el que tampoco figura ninguna sorpresa. Si es la primera vez que los socialistas incorporan en un programa la obligación legal para que se creen zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, a semejanza de Madrid Central. Pero es algo que Sánchez ya anticipó en su discurso en la investidura fallida de julio.

En el apartado de política territorial no hay novedades. El PSOE defiende «un modelo de estado integrador», haciendo énfasis en la defensa del modelo autonómico y rechazando planteamientos recentralizadores. No hay menciones expresas al Estado Federal ni al plurinacional. Con lo que puede interpretarse que Sánchez no flexibiliza su postura en esta materia, desde la óptica de Podemos, sino que la endurece.

El PSOE tiene un ojo puesto en la campaña electoral, con el electorado de Ciudadanos entre ceja y ceja. Algo que pone de manifiesto que incluye un rechazo expreso a la celebración de un referéndum de autodeterminación. No se limita a su consigna de «diálogo dentro de la Constitución» sino que justifica su rechazo a uno de los puntos de fricción con sus socios: «En ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que desde una perspectiva política provoca la quiebra de la sociedad».

Aunque Pablo Iglesias se ha comprometido a respetar la política territorial del PSOE este es uno de los puntos a los que se aferran los socialistas para rechazar la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros. Pero en este apartado es más importante todavía que los socialistas necesitan de la participación de ERC para sacar adelante la investidura. Y poner por delante y como punto de su programa de Gobierno el rechazo al referéndum puede ser un elemento que complique a la formación republicano independentista acercarse a posiciones más posibilistas.

En el apartado laboral, el primero del documento, se comprometen a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y a «modificar», que no derogar, los aspectos «más lesivos de la reforma laboral de 2012». Estas son las propuestas de modificación que hace el PSOE a este respecto:

– Ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

– Revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

– Reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, la inestabilidad y la rotación laboral.

– Reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

También se contempla el aumento del SMI «de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo al final de esta Legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea».

El PSOE incorpora medidas de la órbita de la derecha que no ha desarrollado estando en el Gobierbo como la equiparación salarial entre policías y guardias civiles. Uno de los apartados es la agenda feminista, donde el PSOE plantea empezar a implementar medidas para abolir la prostitución, aumentar los recursos de los Ayuntamientos para la violencia de género y la ya prometida reforma del Código Penal: «reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO. Es decir, 'Solo sí es sí'».

El PSOE propone matrícula gratuita en la universidad el primer año para las mujeres que se matriculen en carreras con menos del 30% de mujeres.

Los socialistas dedican un apartado muy importante a la Educación, donde el gran cambio es la universalización de la educación 0 a 3 años. Un proyecto que empezaría a desarrollarse a partir de 2020 en coordinación con las Comunidades Autónomas.

El apartado de vivienda, fundamental para Podemos, el PSOE se queda lejos de las pretensiones moradas. Los de Pablo Iglesias son partidarios de una intervención en el mercado del alquiler para bajar los precios en zonas tensionadas. El PSOE no adquiere un compromiso en esa dirección, sino que apuesta por «profundizar» en las medidas ya adoptadas por el Gobierno «para frenar las subidas abusivas del alquiler», y aunque acepta estudiar «nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico», pero aquí destaca el índice estatal de rentas de referencia.

Respecto a esta cuestión, aunque el PSOE apuesta por «medidas específicas de ayuda al alojamiento para colectivos con necesidades habitacionales urgentes» o reformar la regulación de los pisos turísticos, los socialistas asumen que en este mercado el problema se encuentra en un fallo entre en equilibrio entre oferta y demanda. Por eso insiste en el objetivo de construir 20.000 viviendas públicas dentro del objetivo de «crear un gran parque de alquiler público de precio asequible».

En cuestiones de pobreza energética hay sintonía con Podemos: «Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad», aunque esto se hace en virtud de una directiva europea.

En fiscalidad las propuestas son básicamente las del PSOE: impuesto a las transacciones financieras, un suelo del 15% en el impuesto de Sociedades de las grandes corporaciones, del 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos, limitar la exención de dividendos o plusvalías de sociedades por su tributación en otras sociedades. También conocida es la propuesta de bajar del 25% al 23% el impuesto de Sociedades para las pymes que facturen menos de un millón de euros.

Dentro de la tradicional promesa de eliminar el voto rogado, el PSOE plantea complementarlo promoviendo «el voto en urna en los lugares donde el número de residentes españoles sea significativo». Se compromete con alguna modificación, sin concretar, que favorezca mayor proporcionalidad del sistema. Algo que el PSOE asumió en el pasado pero a lo que se había mostrado reticente últimamente. También plantea abrir el debate para el derecho a voto a los 16 años.

En el apartado medioambiental se plantea también prohibir a partir de 2040 «la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono». Y en paralelo promete un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico.