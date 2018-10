Sánchez justifica no ir al Senado a hablar de su tesis porque quiere «prestigiarlo» El presidente ve cerca el acuerdo de Presupuestos con Podemos pero recuerda a Iglesias el objetivo necesario de la consolidación fiscal

Víctor Ruiz de Almirón

En su primera rueda de prensa en España tras más de dos meses (3 de agosto) el presidente del Gobierno ha insistido en su voluntad de presentar los Presupuestos, y ha pedido calma a ERC y PDECat, que se quejan de que el Gobierno no ha contactado todavía con ellos para negociar.

Todo se supedita a un primer acuerdo con Pablo Iglesias: «Partido a partido, lo importante ahora es llegar a un acuerdo con Unidos Podemos», a los que ha recordado que uno de los objetivos es «cumplir con los objetivos de consolidación fiscal».

Sánchez no ha querido comprometerse a seguir gobernando en caso de que no logre aprobar los Presupuestos porque no quiere dar validez a ese escenario: «Lo primero es llegar a ese acuerdo con Unidos Podemos, enviar la propuesta sobre grandes líneas a Bruselas y posteriormente en el debate ver con qué fuerzas podemos contar. Me consta que ambas partes estamos poniendo todo lo que hay que poner para llegar a un acuerdo. Y así quiero agradecerlo». No ha querido entrar en detalles sobre si hay espacio para aceptar las exigencias de Iglesias: «Lo sabrán cuando lleguemos al acuerdo».

Cuestionado por su cambio de discurso respecto a su comparecencia en el Senado a cuenta de su tesis doctoral, Sánchez lo ha justificado por su voluntad de «prestigiar al Senado y dotarle de un debate necesario sobre política territorial», en referencia a su propuesta de un debate sobre el estado de las Comunidades Autónomas que considera de «mayor importancia e interés».

Sánchez ha acusado al PP de «tratar de instrumentalizar las instituciones» que a su juicio «demuestra el mal estado de la oposición que ha optado por la descalificación y el ataque personal». Y ha vuelto a culpar al PP y a Ciudadanos del auge de VOX, aunque sin nombrarlo: «La radicalización lo que hacen es alimentar a la ultraderecha».