«Sánchez es el jefe de un Gobierno socialdelincuente» El líder de Vox, Santiago Abascal, hace balance de la gestión del Ejecutivo

Juan Fernández-Miranda Madrid Actualizado: 20/12/2020 02:32h

Hablemos del Gobierno. ¿Qué le preocupa más: la situación económica o el desgaste institucional?

Es muy difícil elegir. Lo que me preocupa es la conjunción de tres crisis brutales para los españoles: la sanitaria, la económica y la político-institucional. Esas tres crisis juntas nos colocan a los españoles ante una de las peores situaciones de nuestra Historia y el artífice es el señor Sánchez.

Al Gobierno le encanta presentarle a usted como el ogro de la política española para movilizar al votante de izquierdas…

Ese votante de izquierdas ya nos irá conociendo poco a poco, pero sobre todo le muestro mi solidaridad después del engaño masivo, del fraude masivo perpetrado por Pedro Sánchez. No podemos dejar de recordar la ilegitimidad de este Gobierno, y no me refiero a su ilegalidad, porque en ese caso estaríamos recurriendo su elección en los tribunales, sino al hecho de que ha ganado mintiendo a sus propios electores, mintiendo a los votantes socialistas. Y ante esa gigantesca mentira sólo puedo mostrar mi solidaridad con los electores socialistas. Pero en todo caso, a ese Gobierno que agita la idea de un Vox antidemocrático, guerracivilista, golpista lo que le decimos es que quizá no estamos ante un Gobierno socialcomunista, sino socialdelincuente: estamos ante un partido, Podemos, que tiene en sus filas a asesinas, a terroristas, a defraudadores a la Seguridad Social, a estafadores a Hacienda, a agresores, a policías, incluso a violadores de niños; y son demasiadas coincidencias. Quizá no estemos ante un partido político, estemos ante una banda de desaprensivos, de delincuentes; y el jefe de todos esos delincuentes, el que les ha metido en una posición de poder en España es el señor Sánchez. Eso es lo que le diría a todos esos electores socialistas que todos los días se levantan para trabajar y son personas honradas. No les voy a decir que voy a defender sus ideas, como dicen otros, pero desde luego les voy a respetar.

En la revisión del caso Bateragune en el Supremo, Otegui podría ser condenado siendo socio del PSOE.

No sería un gran impedimento para el presidente del Gobierno, que si ha demostrado algo es su falta de escrúpulos. Yo deseo que sea condenado.

¿Le afecta en lo personal el blanqueamiento de Bildu?

Es muy difícil herir mis sentimientos con eso. Siento un gran desprecio por esos políticos que no creen en nada, que pueden defender una cosa y la contraria, pero no me siento personalmente ofendido. No pienso «con todo lo que yo he sufrido tener que aguantar esto». No lo vivo de esa manera, siento un gran desprecio y me parece que hay que combatirles, que es urgente liberar a los españoles de este Gobierno de desaprensivos, de mentirosos y de gente sin escrúpulos.

Encarrilados los Presupuestos, da la sensación de que este Gobierno aguantará unos años más.

Aún no somos conscientes de la grave crisis que vamos a vivir, de lo mal que lo van a pasar muchos españoles desde el punto de vista económico, y habrá que ver qué dicen las calles en los próximos meses.

¿Su plan es agitar la calle?

Sin ninguna duda. Vamos a cumplir con nuestra responsabilidad en el Parlamento, pero también vamos a animar a las movilizaciones de las calles y vamos a actuar en los tribunales cuando sea necesario. A veces con cierta sensación de menosprecio o de abandono.

¿A qué se refiere?

Al verdadero escándalo de que el Tribunal Constitucional aún no haya resuelto en un insulto al Parlamento el recurso de inconstitucionalidad planteado por 52 diputados en el estado de alarma, que fue un estado de excepción encubierto. No ya faltando al respeto a Vox, sino al Parlamento, el TC no ha contestado a algo que merecía una respuesta rápida. En el sentido que el Constitucional considere, pero una respuesta rápida.

¿Por qué no exigen entrar en el futuro Consejo del Poder Judicial?

No queremos formar parte de este procedimiento de elección de los jueces. Antes hay que cambiar el modo de elegir los mismos.

Eso lo defienden el PP y Cs.

Sí, probablemente, pero ellos acaban pactando con el PSOE. Todavía no se han atrevido a escenificar un acuerdo. Yo lamento que acaben llegando a un acuerdo para la renovación del CGPJ con el Partido Socialista y con Podemos. Nuestra posición en este momento es distancia infinita con este Gobierno.