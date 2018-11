Sánchez insunúa que no presentará los Presupuestos sin apoyos «Soy muy claro, nosotros no vamos a marear a los españoles», ha declarado el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a entender que no presentará los Presupuestos si no cuenta con el apoyo suficiente. Lo ha dicho en la conferencia de prensa que ha ofrecido en la ciudad guatemalteca de Antigua con motivo de la clausura de la XXVI Cumbre Iberoamericana.

Preguntado sobre si el Consejo de Ministros va a aprobar el proyecto de Presupuestos para llevarlo al Congreso, si no tiene la certeza de que cuenta con apoyos suficientes de partidos nacionalistas, Sánchez respondió: «Soy muy claro, nosotros no vamos a marear a los españoles».

A pesar de ello, Sánchez ha restado importancia a este hecho: «Lo importante es si se van a materializar las grandes políticas que están escritas en ese acuerdo presupuestario, y la respuesta es sí. ¿Cómo? Pues esperemos que sea a través de un acuerdo presupuestario con distintas fuerzas parlamentarias o, si no, a través de decretos-ley».

Y ha añadido: «Si el poder legislativo no hace sus deberes y rechaza estos presupuestos, el Gobierno mantiene su hoja de ruta y, a través de modificaciones presupuestarias, hará las cosas que demanda la ciudadanía», ha añadido.

Sánchez insistió en que «si no lo hacemos de una manera, lo vamos a hacer de otra», pero los españoles «se merecen unos buenos presupuestos, y estos no lo son». Por lo tanto, si el Congreso «los rechaza», el Gobierno «cogerá las cosas que son importantes y las llevara vía reales decretos-leyes». insistió. Según Sánchez, algunos grupos que no apoyan los Presupuestos, acabarán dando su apoyo a los reales decretos ley.