ELECCIONES GENERALES Sánchez evita referirse a la manifestación constitucionalista en Barcelona El presidente en funciones compara a la ultraderecha con el independentismo

David Gómez La Coruña Actualizado: 27/10/2019 14:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En un pabellón lleno hasta la bandera en La Coruña, el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE el 10-N, Pedro Sánchez, se ha mostrado muy crítico con los principales líderes de la oposición, tanto por sus posiciones sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos como por su actitud con respecto a Cataluña, aunque en este tema no se ha referido directamente ni a los disturbios ocurridos en la noche del sábado en Barcelona, ni a la manifestación constitucionalista de este domingo en la ciudad condal.

Sí que ha querido lanzar desde Galicia una comparación de los independentistas y la ultraderecha, para recordarles que Cataluña y España no son solo suyas, sino que son «afortunadamente», «más» que esa Cataluña y España «minúscula» que defienden. También ha hablado de la defensa de «la ley y el diálogo», por ese orden, ya que «no hay diálogo fuera de la ley».

Sobre el tema catalán, el socialista ha disparado a su vez contra los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos, ya que, ha destacado el líder socialista, en sus reuniones en Moncloa le prometieron «lealtad», para a su juicio, en la misma rueda de prensa, algunos de ellos pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Además, censuró las palabras de Rivera señalando que quiere ser presidente para «meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país». Remarcó el candidato del PSOE que Rivera debería saber que en España «hay separación de poderes».

«Si este es el apoyo que nos quieren dar que no nos lo den» continuó Sánchez sobre los otros partidos, al tiempo que ha alabado el apoyo que dio su partido al Gobierno de Rajoy tras el referéndum de 1-O, y ha explicado que tanto el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como el actual, Quim Torra «se frotan las manos» con la idea de tener Albert Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal pactando un Gobierno. El del PSOE volvió a insistir en que no le cogerá el teléfono a Torra, e ironizó diciendo que cada día su secretaria le comentaba que ya había llamado el presidente catalán a Moncloa. Pidió una vez más que llame al resto de líderes catalanes que no piensan como él.

El disparadero del presidente también se ha activado al mencionar la exhumación de Franco. Principalmente contra Rivera, al que volvió a atizar, en un intento de asegurarse el voto de centro de Ciudadanos que duda si volver a apostar por la formación naranja. Así, ha vuelto a hacer sangre de sus declaraciones afirmando que, al haber nacido en democracia, le daba «igual» la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos. «Es como si dijese un alemán nacido después del 45 que no le importa el holocausto nazi», exclamó en un auditorio que realizó algún pequeño conato de volver a entonar el «Con Rivera no» que se escuchó en Ferraz el 28-A.

Además, subrayó que la exhumación del dictador es «una victoria del conjunto de todos los demócratas» y que tienen una «cuenta pendiente» con aquellos que siguen contando con familiares en fosas comunes.

Lucha contra los que se quedan en casa

El presidente en funciones y candidato socialista quiso animar a todos aquellos que votaron socialista el 28-A para que repitan su voto el 10-N y no se queden en casa. Porque, aunque las encuestas dan la victoria a su partido, es igual de cierto que lo hacen en un contexto de bajada de escaños o de permanecer casi igual en el número de actas. Tal vez era un mensaje subliminal sobre ello que atronase por megafonía antes del arranque del mitin la canción de Coti «Nada Fue Un Error», pero para que finalmente esta repetición no lo sea, Sánchez exclamó que el bloqueo y el callejón sin salida sí tiene una puerta, que es introducir la papeleta de su partido en las generales.

Ese fin del bloqueo permitirá contar con un Ejecutivo que luche contra «los desafíos y las amenazas» del país, ha señalado Sánchez. Eso se haría dentro de un modelo de España «donde caben todos» y contra la fórmula de «los tres de Colón» e, insistió Sánchez, de la ultraderecha, que quiere derogar «la ley de memoria histórica, la de violencia de género» o la del aborto.

Incidió el socialista durante su alocución en La Coruña en esa idea de España, una palabra que finalmente el PSOE ha llevado al eslogan de campaña, y en la letra «e» que comparte el nombre del país y las palabras «educación pública, ecología, empoderamiento de las mujeres o estado del bienestar», elementos que quiere defender si permanece en Moncloa tras los comicios. Y aunque censuró la idea de tener que haber lidiado con un Gobierno de coalición con Unidas Podemos tras la sentencia del procés, Sánchez recordó a Iglesias que ha votado en sucesivas ocasiones «no» a un Ejecutivo socialista, también a esa coalición. Se mostró a su vez crítico con que Iglesias insista que su objetivo es una gran coalición con el PP.