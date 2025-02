Sánchez estrena el «trato preferente» con Arrimadas sin informarle de que quiere prorrogar un mes la alarma

La primera conversación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y la lideresa de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas , tras el apoyo de los liberales a la cuarta prórroga del estado de alarma obvió un tema fundamental. El jefe del Ejecutivo no informó de su intención de prorrogar el estado de alarma durante un mes , en vez de durante la quincena habitual en las cuatro prórrogas anteriores.

La intención del Gobierno es garantizar la vigencia de ese estado de alarma durante toda la fase de desescalada y tener que negociar solo una vez más los apoyos necesarios, habida cuenta del estrecho margen con el que aprobó la última prolongación de esta medida excepcional: solo 178 votos a favor. Sin embargo, Cs se ganó en su última negociación un trato privilegiado y un contacto semanal con el Ejecutivo para informarle de las principales medidas y consensuarlas con él.

En el primer encuentro telemático fruto de ese acuerdo, no obstante, Sánchez eludió compartir una información que después salpicó todos los medios de comunicación: el Gobierno estudia pedir la prórroga por un mes, en vez de por quince días. Fuentes de Cs, como ha publicado hoy ABC , se quejaron ayer de que el jefe del Ejecutivo no informó de esta cuestión a la presidenta de la formación liberal. Y no dudaron en advertir: Cs solo respaldará las cuestiones que beneficien el «interés general» de los españoles y que le hayan sido consultadas previamente para poder negociar directamente modificaciones.

Esta mañana, en una entrevista en Antena 3, Arrimadas ha confirmado que no habló con el presidente de la posibilidad de extender el estado de alarma durante un mes y ha aseverado que le dijo que «a priori» no puede contar con el apoyo de Cs para una nueva prórroga, sino que tendrá que esperar. La lideresa de Cs está decidida a tomar cada decisión paso a paso y a moverse por la utilidad en cada votación .

En una pandemia que puede cambiar «en 24 o 48 horas», ha dicho, no sería prudente adelantar ya una posición que podría verse alterada en los próximos días. En cualquier caso, Sánchez deberá informar y pactar con Cs para cosechar un nuevo «sí» ante cualquier votación. Arrimadas, precisamente, ha desvelado que Cs no apoyará esta tarde el real decreto ley de la administración de Justicia, aunque no ha concretado si se abstendrán o votarán en contra. Al Gobierno, en esta ocasión, le bastaba con que ERC o Cs no votasen «no», pero fuentes de los republicanos ya han confirmado que lo apoyarán. Informa Ana I. Sánchez .