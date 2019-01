Sánchez esquiva el Congreso con el apoyo de sus socios La oposición fuerza siete comparecencias de Ábalos por su gestión en Fomento

Juan Casillas Bayo

@jcasillas_bayo Seguir Madrid Actualizado: 29/01/2019 03:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una vez más, la mayoría que aupó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa en la moción de censura contra Mariano Rajoy protegió ayer al presidente del Gobierno y evitó que comparezca a lo largo de esta semana en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular defendió durante la Diputación Permanente —equivalente a los Plenos en los periodos inhábiles— de este lunes la necesidad de que el jefe del Ejecutivo explique de una vez por todas las exigencias que le trasladó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero el PSOE, Unidos Podemos y el PNV bloquearon esta posibilidad. Ni tan siquiera se mostraron favorables a que Sánchez dé cuentas sobre el plan de contingencia del Estado de cara al Brexit, en una semana en la que el presidente volverá a estar de viaje. Mañana, Sánchez parte a México y hará parada en la República Dominicana antes de regresar al día a día de la política nacional.

Sin duda, el ministro que peor parado salió de esta sesión de la Diputación Permanente fue José Luis Ábalos, quien deberá abordar en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja hasta siete comparecencias. Los frentes abiertos en su cartera no pasan desapercibidos en la oposición, que le reclamará un análisis pormenorizado de la situación del tren en Extremadura —con infraestructuras del siglo XIX y continuas averías—; de las comunicaciones con el Reino Unido una vez se concrete su salida de la Unión Europea o del bloqueo del «Open Arms» en el puerto de Barcelona tras la acogida en junio del buque «Aquarius». A estas peticiones registradas en solitario por el PP, se une una conjunta con Ciudadanos en la que pretenden que el ministro abandone su política de «lavado de manos», en palabras de la portavoz adjunta de Cs Melisa Rodríguez, y resuelva la crisis del taxi con las VTC.

Además, el grupo confederal de Unidos Podemos y el mixto piden a Ábalos que indique por qué está también bloqueado el barco «Aita Mari», por qué se están produciendo retrasos día sí y día también en la red de Cercanías de la Comunidad Valenciana y cuál es su postura ante la «Operación Chamartín» para modificar la ordenación urbana madrileña.

Venezuela y «brexit»

Por unanimidad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, informará sobre la situación política en Venezuela y la falta de iniciativa y liderazgo que el PP y Cs le achacan a Sánchez. Precisamente, ambos partidos registraron el día después de proclamarse Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela ante el régimen de Nicolás Maduro, registraron en la Cámara Baja una proposición no de ley —iniciativa no vinculante que envía un mensaje al Ejecutivo— para reconocerle como líder legitimado hacia la consolidación de un proceso de transición a la democracia.

El Gobierno viró en este asunto del silencio a la concesión de un plazo de ocho días para que Maduro convoque elecciones, pero esto no es suficiente para estas dos formaciones, que entienden que un presidente que convocó unos comicios —los del pasado mayo— que no ha reconocido la comunidad internacional no puede promover ahora unas elecciones libres y democráticas. Borrell sí que hablará sobre el Brexit en la Cámara Baja, al contrario que Sánchez, a quien han protegido sus socios.

Comparecerá también la ministra de Defensa, Margarita Robles por el astillero de Navantia en Ferrol (La Coruña). La próxima semana, será el turno, a petición propia, de Celaá, Batet, Planas, Marlaska y Guirao.