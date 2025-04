EE.UU.-España, la relación trasatlántica se hunde a su peor momento en democracia

Uno de los puntos más bajos de las relaciones trasatlánticas en democracia fue el 4 de octubre, cuando el presidente de la comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos acusó abiertamente al Gobierno español de estar «fuera de la democracia y las provisiones de derechos humanos que se esperan de un aliado ... » por sus políticas hispanoamericanas. Quien hizo esa acusación, Bob Menéndez, es uno de los senadores más influyentes en Washington , alguien con línea directa con el presidente Joe Biden. Sus puntos de vista no son extremos ni una excepción. La demostración es que las acciones de la Casa Blanca van por ese mismo camino, incluida la reciente omisión de España de un foro sobre seguridad digital organizado por Biden para combatir el creciente problema de los ciberataques.

Lo cierto es que, con sus altibajos y la excepción de la abrupta retirada de las tropas de Irak por parte de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, el vínculo trasatlántico se había mantenido siempre relativamente estable. E incluso en aquella época las relaciones bilaterales no se resintieron tanto como la comunicación entre George W. Bush y el mismo Zapatero. Ahora, España ha ido quedando de lado, apartada por un muro de aranceles, marginada de iniciativas conjuntas y criticada abiertamente tanto en reuniones en la Casa Blanca como en el Capitolio.

«No es exagerado decir que las relaciones están en el peor momento en democracia», asegura Javier Rupérez , que fue embajador de España ante EE.UU. entre 2000 y 2004. Sobre la intervención del senador Menéndez, Rupérez cree que «refleja muy claramente qué es lo que piensa el Gobierno americano sobre la situación en España, ya que Menéndez se ha convertido, de una manera muy clara, en el portavoz de lo que piensa el Gobierno de Biden sobre España». Eso explica, según este veterano diplomático español, que la primera llamada entre Pedro Sánchez y Biden tuviera lugar tan tarde, el 22 de agosto, siete meses después de la investidura de Biden, y en el marco de la retirada de tropas extranjeras de Afganistán.

El Gobierno español en la era Trump siempre atribuía a su impetuosa personalidad los desaires padecidos por Sánchez

Las relaciones entre Washington y Madrid se mantuvieron normales con Mariano Rajoy en el Gobierno . De hecho, un informe oficial del Capitolio de agosto de 2020 decía: «El Gobierno de Rajoy (2011-2018) mantuvo un perfil relativamente bajo en asuntos internacionales, al tiempo que continuaba con el tradicional apoyo del PP a una política exterior fuertemente atlantista que enfatiza estrechar vínculos de seguridad con EE.UU.». A Rajoy, Donald Trump le dedicó todos los honores en su visita a Washington el 27 de septiembre de 2019. Le alojó en la Casa Blair, frente a la Casa Blanca, y alargó su reunión bilateral con una comida con destacados miembros de ambos gabinetes.

Aquello cambió con la moción de censura de junio de 2018 , y algunas decisiones de Sánchez sentaron mal en EE.UU., sobre todo en el Pentágono. En mayo de 2019, en un momento de máxima tensión en el golfo Pérsico, Trump ordenó el envío del portaviones Abraham Lincoln a aguas internacionales frente a Irán para, entre otras cosas, asegurar el suministro mundial del crudo. Con ese portaviones viajaba un grupo de navíos en el que se hallaba una fragata española, la Méndez Núñez . El gobierno de Sánchez la retiró apresuradamente alegando que esa misión en Irán «no estaba prevista». La fragata llevó a los soldados a un puerto de India para que votaran en las elecciones del 26 de aquel mes.

Por aquel entonces, el Gobierno español siempre atribuía a la impetuosa personalidad de Trump los desaires padecidos por Sánchez, como cuando el estadounidense le mandó sentarse durante la cumbre del G-20 en Osaka en junio de 2019. Cuando ya en abril de 2021 el departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe sobre derechos humanos en que denunciaba actos de «violencia y acoso» de gobernantes españoles hacia la prensa, la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, lo interpretó como «el último coletazo de Trump». Es cierto que aquel informe, que es anual, se comenzó con Trump, que salió del gobierno en enero, pero es la Administración Biden la que lo acabó y decidió publicarlo. Denuncia ataques a la prensa por parte de Pablo Iglesias, y una mención a casos de corrupción de su partido, como que «un juez acusó formalmente a destacados miembros del partido Podemos de presunta malversación de fondos públicos y malversación relacionada con la financiación de las renovaciones de su sede y contratos de consultoría durante las campañas electorales de 2019».

Nada de lo ocurrido después en las relaciones bilaterales hace pensar que estas críticas sean esos «últimos coletazos de Trump» de los que hablaba Calvo. Más bien lo contrario. Y el punto de inflexión es la entrada formal de Podemos en el gobierno de España en enero de 2020. Las relaciones habían sido tirantes desde la moción de censura, pero no habían llegado a la frígida temperatura que alcanzarían después.

La crisis digital

Son varios los puntos de agravio, pero el primero del gobierno de coalición fue la aprobación por la vía rápida de la tasa Google , un impuesto sobre servicios digitales que gravará en un 3 por ciento los ingresos que las multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad digital, servicios de intermediación y venta de datos en España. El grueso de ese gravamen cae sobre empresas estadounidenses como Google, Facebook o Amazon. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 8 de febrero de 2020.

La Administración Trump no se tomó esa aprobación, que llegó sin negociación alguna, especialmente bien. El 13 de enero de 2021 la oficina comercial de la Casa Blanca publicó un informe de 41 páginas sobre la tasa digital española en la que acusaba a España de «discriminar a las empresas estadounidenses», y «restringir el comercio con EE.UU.». Los resultados de la investigación de la Casa Blanca eran elocuentes: de las 39 empresas afectadas por esa tasa digital, 25 eran estadounidenses y sólo dos españolas .

Finalmente, el 2 de junio de 2021, EE.UU. aprobó aranceles del 25 por ciento a 27 productos españole s –gambas, pulpo, bolsos, cinturones, calzado y cristal decorativo– y los suspendió temporalmente a la espera de poder negociar con España hasta el próximo 29 de noviembre. No es que el gobierno español no estuviera avisado de que Washington estudiaba una penalización, que llegó.

Sin embargo, el punto de mayor tensión con Washington ha sido la política del gobierno de Sánchez y de Podemos hacia Cuba y Venezuela, como demuestran las duras palabras del senador Menéndez. Según dice Carrie Filipetti , que fue subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado norteamericano hasta enero y hoy es directora ejecutiva del grupo Vandenberg Coalition: «Hay un sentimiento creciente entre la izquierda y la derecha de EE.UU. de que la política exterior de España prioriza sus propios intereses económicos y financieros por encima de los derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a Cuba y Venezuela».

«El resto de la Unión Europea esperaba que España liderara los esfuerzos en ese ámbito, y no lo hizo. Y, de hecho, muchas veces España evitaría que esa misma UE tomara medidas importantes para apoyar la democracia, por razones realmente desconocidas. Y, por lo tanto, no solo no están facilitando una política exterior que ponga los derechos humanos por delante, sino que también impiden que la UE se alce en favor de los derechos humanos», añade.

Protestas en Cuba

El 11 de julio estalló de nuevo una ola de protestas a favor de la democracia en Cuba. Biden estaba sometido a gran presión, pues fue el gobierno de Barack Obama, del que él era vicepresidente, el que restableció las relaciones diplomáticas con la dictadura castrista en 2015. Desde entonces, la represión en la isla solo ha ido en aumento. El mandatario estadounidense aprobó sanciones al ministro de Fuerzas Armadas de Cuba y a los Boinas Negras, e inmediatamente se puso a buscar apoyos internacionales para ejercer presión sobre el régimen .

A finales de aquel mismo mes la Casa Blanca tenía listo un comunicado de condena que decía: «La comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades básicas que todas las personas merecen». Inmediatamente, Washington se puso a buscar apoyos, que fueron llegando. El día de su difusión, el 26 de julio, el comunicado estaba firmado por los cancilleres de Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea, Ucrania y EE.UU.

Carrie Filipetti, directora de Vandenberg Coalition: «Hay un sentimiento creciente de que la política exterior de España prioriza sus intereses económicos por encima de los derechos humanos»

España quedó fuera . Cuando ABC publicó la información, fuentes de Exteriores dijeron que «España ha decidido no participar del comunicado conjunto publicado por EE.UU. y otros países puesto que en el ámbito de la Unión Europea se discute en la actualidad una declaración al respecto». Tres días después, Josep Borrell, el alto representante de la UE para Exteriores, publicó un comunicado en el que condenaba la represión, pero también criticaba el embargo estadounidense: «Sería útil relajar las restricciones externas, en particular con respecto a las remesas y los viajes».

A los demócratas, esta maniobra les molestó, mucho. De hecho, Chris Murphy , de ese partido, dijo en el Senado el 4 de octubre: «España se negó a firmar una declaración impulsada por EE.UU. sobre la represión de las protestas en Cuba, y en su lugar decidió encabezar una declaración de la UE que expresaba su preocupación por la represión de esas protestas. Pero, como era de esperar, pedía una flexibilización de las restricciones externas para promover reformas en Cuba».

Tras esa negativa de España , Biden convocó a políticos y activistas cubanos a la Casa Blanca el 1 de agosto para debatir medidas para apoyar la democracia en la isla y, según dijeron a este diario varios testigos presentes en la reunión, se trató la preocupación por la ausencia de España en esa coalición formada por Washington.

En aquel encuentro en la Casa Blanca estaba el mismo senador Menéndez, que antes, en un pleno del Senado, ya había sido muy crítico con la postura del ejecutivo español. En aquel pleno, Menéndez dijo estar convencido de que los negocios en la isla le importan más a España que los Derechos Humanos . «¿Acaso a España le preocupan más las inversiones hoteleras españolas (en Cuba) que los derechos humanos?», se preguntó. El republicano Marco Rubio añadió: «A todos aquellos que creen y tienen fe en la comunidad internacional, díganme, ¿dónde está España? ¿Dónde está la UE?».

Apoyos a la oposición de Venezuela

El demócrata Menéndez tenía entonces otra cosa entre manos. Se disponía a emitir un comunicado de apoyo a la oposición venezolana, y de crítica al régimen de Maduro , al que acusaba de traer «la autocracia, la pobreza y el caos». En ese comunicado, sobre todo , decía que las elecciones en Venezuela, incluidas las regionales de noviembre, debían cumplir con todos los requisitos de transparencia y equidad, algo que el régimen no garantiza. «Un acuerdo sobre las condiciones y términos para nuevas elecciones, especialmente las legislativas y presidenciales, es fundamental», decía.

El senador se puso a buscar apoyos internacionales en otros parlamentos, para impedir que la comunidad internacional cayera en el juego de legitimar elecciones armadas por la dictadura de Maduro . Pronto se le sumaron Reino Unido, Alemania, Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, Polonia y Dinamarca, además del Parlamento Europeo. España, de nuevo, optó por ausentarse. Pronto, Borrell anunció que enviaba una misión de observación para las elecciones regionales del 21 de noviembre, a pesar de que según se supo recientemente sus propios técnicos le presentaron un informe en que se lo desaconsejaban por el riesgo de legitimar al régimen.

Para Elliott Abrams , un veterano diplomático estadounidense con más de 40 años de experiencia y que hasta enero fue representante especial de EE.UU. para la crisis en Venezuela, las acciones de Borrell sólo se entienden desde el prisma de los intereses del gobierno de coalición de España. «Cabe plantearse por qué no parece estar actuando como ministro de Exteriores de la UE sino dentro de los parámetros de la política interior española. Y obviamente, Cuba y Venezuela son temas de política interna en España, y son de gran interés para Podemos. En el caso de Venezuela, hay muchos indicios de que Chávez y luego el régimen de Maduro invirtieron dinero en ellos a lo largo de los años, y eso es algo muy perturbador. Y esto se añade a que en EE.UU., desde hace mucho tiempo, hemos tenido la opinión de que el Gobierno español ha prestado más atención a la protección de las empresas españolas en Cuba que a la promoción de los derechos humanos en la isla».

Abrams, que hoy es investigador senior en el prestigioso Council of Foreign Relations, ha percibido un cambio a lo largo de los años en la izquierda española con respecto a Hispanoamérica . «Con Felipe González, el centro izquierda y el PSOE se encontraban entre los más firmes defensores de la democracia y los derechos humanos en América Latina. Y algo cambió. En primer lugar, que Podemos forme parte de una coalición y, por lo tanto, tenga más influencia en el PSOE. Y luego está el papel de Zapatero, que es un apologista del régimen de Maduro. No le interesa la política democrática en América Latina, y los demócratas allí ciertamente no buscan su apoyo. Todavía miran a Felipe González, pero desgraciadamente el PSOE de hoy ya no es el de Felipe González».