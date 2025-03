Sánchez defiende la «presunción de inocencia» del Rey Juan Carlos y la «ejemplaridad» de Felipe VI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía en la última sesión de control del año la «presunción de inocencia» del Rey Don Juan Carlos y «los esfuerzos de ejemplaridad» de Felipe VI , algo esto último que provocaba la ovación de la bancada del PSOE. Lo hacía contestando a una pregunta de la diputada de la CUP, Mireía Vehí, quien de manera críptica y con tono irónico le preguntaba si «Patrimonio Nacional está buscando residencia a algún ciudadano español que esté actualmente en el extranjero». En su primera respuesta, Sánchez le espetaba: «Señoría, debe usted tener más información que yo. Yo le puedo decir que no».

Posteriormente, Vehí afirmaba que la «responsabilidad» por las presuntas irregularidades financieras de Juan Carlos I «no la asumió nadie» y lamentaba que «hasta en dieciséis ocasiones» el Congreso ha rechazado investigar al padre del actual Rey.

En su réplica, Sánchez reiteraba que lo ocurrido con Don Juan Carlos «son informaciones que a mí me perturban, que no me gustan, que creo que hacen daño a la Casa Real. Pero con esa consideración previa, también le digo que hay que respetar la presunción de inocencia».

El jefe del Ejecutivo, además, afirmaba que la democracia española es «plena» y que «eso exige que yo respete la independencia de la Fiscalía General del Estado y también el Poder Judicial ». Dirigiéndose a la diputada de la izquierda radical independentista, Sánchez negaba que la conducta de Juan Carlos I afecte a la Monarquía. «Estamos hablando de personas, no de instituciones» concluía desde su escaño.

Previamente, se producía el último rifirrafe parlamentario de este 2021 con el líder de la oposición, Pablo Casado, que volvía a pedirle una ley de pandemias y, coincidiendo con el Sorteo de Navidad, le solicitaba que «no juegue a la lotería con el futuro de los españoles». El líder del PP afirmaba que «está toda España conmocionada con la sexta ola» y se preguntaba si después de todos los muertos creados por el virus el presidente «cree que puede reunir a las comunidad autónomas hoy, para utilizarlas de escudos humanos, cuando la ley dice claramente que es usted el único responsable en materia epidemiológica» señalaba en referencia a la conferencia de presidentes convocada para este mismo miércoles.

Sánchez le acusaba de mentir y le recomendaba abandonar «la bronca» para, decía, tomar «el camino de la urbanidad y del respeto». Ambos, no obstante, se felicitaban la Navidad al inicio de sus intervenciones, si bien Casado matizaba: «nosotros felicitamos la Navidad, y no el solsticio de invierno».