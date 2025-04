Sánchez decreta el confinamiento total y obliga a quedarse en casa las próximas dos semanas

Un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará mañana domingo aprobará el confinamiento prácticamente total del país, al margen de las actividades esenciales. Para restringir todavía más la movilidad durante las próximas dos semanas. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en La Moncloa. Sánchez ha considerado que esta medida es crucial para "disminuir aún más el riesgo de contagio" .

Sánchez ha defendido que la reducción de la movilidad ya está siendo "sobresaliente" y de que "estamos en la dirección adecuada" . Esta reducción es especialmente importante durante los fines de semana, y Sánchez ha dicho que si se logra "extender la movilidad del fin de semana durante próximas dos semanas venceremos antes al virus".

De este modo "todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas" , ha dicho Sánchez. Se aprobará un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores que no puedan trabajar porque su puesto no sea esencial o porque no pueda teletrabajar. Y esta medida estará en vigor desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril.

Esta medida adicional se considera necesario para reducir aún más la movilidad de personas, disminuyendo así el riesgo de contagios. Y permitiendo así descongestionar las UCI en los hospitales, que según las estimaciones de Sanidad llegará a un escenario de saturación la próxima semana.

Sánchez llevaba días evitando este paso. Gran parte de los partidos del arco parlamentario se lo reclamaban. También presidentes autonómicos como Emiliano García Page, Fernando López Miras y también Quim Torra habían demandado medidas más contundentes en lo que respecta a la limitación de movimientos.

El presidente ha vinculado esta especie de permiso retribuído por la cercanía de la Semana Santa, explicando que en el fondo solo afectará en total a ocho días laborables. Por recibir este permiso sin estar trabajando, sobre el que el Gobierno no ha dado más detalle, los trabajadores tendrá que devolver a su empresa poco a poco esas horas hasta final de 2020. Durante los días de este permiso retribuido los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad, ha dicho el presidente.

Antes de hacer este anuncio el presidente Sánchez ha realizado una intervención inicial muy dura contra la forma en que la Unión Europea está respondiendo a esta crisis, tras un Consejo Europeo el pasado jueves en el que no pudo alcanzarse ningún acuerdo y en el que España e Italia rechazaron una respuesta tibia que no apuesta por la mutualización de deuda o un plan de inversiones públicas.

Sánchez ha dicho que, ante la que ya considera como la mayor amenaza para salud pública mundial desde gripe de 1918, Europa "no puede fallar" porque la situación "está poniendo a prueba el proyecto europeo". Y en este sentido ha demandado "pruebas de compromiso real por parte de Unión Europea" .