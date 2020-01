Sánchez consuma hoy su pacto con Podemos e independentistas El líder socialista saldrá investido tras pactar la abstención de ERC y Bildu

La inquietud de Ferraz choca con la seguridad mostrada por el candidato socialista. Incluso con la fragilidad de los números con los que llega a la segunda votación de su investidura, Pedro Sánchez está convencido de que hoy saldrá nombrado presidente del Gobierno. Lo está, al menos, de cara a los medios de comunicación. Porque en los pasillos del Congreso, el domingo, al término de la votación, exclamó: «¡Claro, hombre!», cuando le preguntaron si confiaba en la última vuelta.

Si no hay ningún giro de los acontecimientos, se prevé que Sánchez salga investido con el aval de los socios de la moción de censura con la que tumbó a Mariano Rajoy en 2018. El coste de oportunidad será un ajustadísimo resultado. Los socialistas cuentan con 167 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos (UP), PNV, Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe y Nueva Canarias. Un apoyo más que en la primera votación, debido a que una diputada de los comunes se ausentó por enfermedad, no obstante, Aina Vidal explicó ya ayer que esta mañana «no fallará». También ayudados por las 18 abstenciones de ERC y Bildu, ya que en esta segunda votación solo se necesita mayoría simple.

Los votos en contra serán los 165 diputados de Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma, Junt Per Catalunya (JpC), CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria (CC). Éste último después de que la portavoz canaria Ana Oramas incumpliese la orden del partido en la votación del domingo.

Ayer por la mañana se reunió el comité permanente nacional de CC para abordar las tensiones desatadas por la decisión de su única diputada. Oramas tenía encomendado abstenerse después de que el partido lo decidiese por unanimidad. Según informó Efe, CC valoró de «muy grave» la inestabilidad generada por la ruptura de disciplina de Oramas y solicitan a la portavoz parlamentaria que rectifique el sentido de su voto hoy en la segunda votación. Sin embargo, Oramas desoye las presiones.

La portavoz ya aseguró desde la tribuna de oradores el domingo que mantendría su «no» a Sánchez porque, dice, se «ha arrodillado ante el independentismo» y porque se «está inaugurando la demolición del Estado que conocemos». Por el momento, el Comité de CC advirtió ayer de que sus órganos estudiarán qué medidas tomar frente a la diputada para evitar «injerencias interesadas».

El cambio de voto de Oramas provoca cierta inseguridad en el PSOE, conscientes de sus ajustados números. Partido Popular y Ciudadanos desafían a la bancada socialista en busca de alguien que reaccione (los primeros) o de «un valiente en el PSOE» (los segundos) que trunque la investidura de Sánchez. Airean el «tamayazo», habida cuenta de que con un «sí» que pase al «no» se empataría.

Pero, a pesar de los recelos y la incertidumbre por la debilidad de los apoyos, fuentes del PSOE y de Unidas Podemos insistieron el domingo en los pasillos del Congreso en que tienen todos los avales atados, así como las abstenciones de los nacionalistas catalanes y vascos. Desde la primera sesión de investidura del sábado, de hecho, los diputados del PSOE y de Unidas Podemos ya actúan como si fuesen un Gobierno de coalición.

Será la tercera investidura y la sexta votación por la que pasa Sánchez en cuatro años, tras la fallida de 2016 y la del pasado julio. Pasadas 48 horas entre primera y segunda votación, como estipula el Reglamento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado el Pleno para las 12 horas. El candidato socialista tendrá diez minutos para comprimir su discurso de investidura y volver a pedir la confianza de la Cámara.

Después, cada grupo parlamentario -diez en esta legislatura- dispondrá de cinco minutos para fijar su posición. Por ello, se espera que la votación arranque a las 12.45 horas. Al término, Batet irá a Zarzuela a comunicar el resultado al Rey. Mañana Sánchez podría estar prometiendo el cargo.