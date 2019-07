Sánchez cambia el relato y dice ahora que Iglesias sí le pidió una vicepresidencia El PSOE pide a Podemos que abandone la idea de volver a intentarlo en septiembre y que bloquee la investidura la semana que viene

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 18/07/2019 13:15h

Nuevo giro en la narrativa de los socialistas a cuatro días del debate de investidura. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado durante su reunión con el Comité Ejecutivo del PSOE que Pablo Iglesias sí le pidió durante su último encuentro una vicepresidencia social, los ministerios de Trabajo y Hacienda y llevar la comunicación de La Moncloa. Desde Podemos niegan la versión del candidato socialista e insisten en que el propio Sánchez aseguró en una entrevista hace unos días que esa demanda no existió.

Sánchez ha revelado las demandas de Podemos durante una reunión con su Ejecutiva para fijar los últimos pasos en las negociaciones y para dar las últimas pinceladas al discurso que defenderá el próximo lunes, según han informado fuentes socialistas a Servimedia.

Tras la última cita entre el líder socialista y el secretario general de Podemos, el pasado día nueve, fuentes de Ferraz filtraron que las negociaciones entre Sánchez e Iglesias saltaron por los aires cuando los morados supeditaron una vicepresidencia a su voto a favor en la investidura. Curiosamente, durante una entrevista en cadena Ser este lunes Sánchez lo negó: «No, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera». La narrativa socialista es ahora otra y desde Podemos desmienten al socialista y se remiten a esa entrevista: «No hablamos de equipos».

Tras el cónclave socialista, ha comparecido en rueda de prensa desde Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que preguntado sobre si son ciertas esas demandas de Iglesias no lo ha rechazado pero sí ha preferido mantener la prudencia: «No me compete hablar del contenido de esas reuniones», expresó el número tres del partido.