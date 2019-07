Sánchez aumenta la distancia con Iglesias al utilizar un tono más conciliador con Rufián

Seguir Ana I. Sánchez @anaisanchezabc Madrid Actualizado: 23/07/2019 12:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La segunda jornada del debate de investidura está sirviendo para constatar que las dificultades siguen creciendo entre PSOE y Podemos, y que las posibilidades de que España salga del bloqueo político el próximo jueves son cada vez menores.

Con las negociaciones entre ambos paralizadas desde que el candidato socialista Pedro Sánchez y el líder morado Pablo Iglesias se batieron ayer en un bronco duelo parlamentario, el presidente en funciones ha optado por utilizar esta mañana un tono firme pero conciliador con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a pesar de que las diferencias políticas entre ambos son mayores. Una táctica que la bancada morada ha entendido como un nuevo agravio a su líder.

Sánchez, además, ha aprovechado para insistir en por qué no puede compartir el poder con Iglesias cuando éste no tiene hoy turno de palabra en el debate. Ha recordado que Podemos apoya el derecho a la autodeterminación de Cataluña, una posición incompatible con la salvaguarda del interés general que le corresponde al Gobierno. «Si llegamos a un acuerdo, los ministros que se sienten en esta bancada no serán del PSOE ni de Podemos, serán los ministros de España», ha enfatizado. Iglesias escuchaba desde su escaño con gesto serio.

Siguiendo este hilo, el líder socialista ha incidido en que Podemos coincide más con los independentistas que con los socialistas en las respuestas ante la crisis territorial. Y ha insistido en que su obligación como candidato es hacer un gobierno «posible», buscando un acuerdo «de contenidos, de programas y no tanto de quién tiene que ocupar los escaños azules».

Unidas Podemos sigue con «la mano tendida» al PSOE - ATLAS

Desde el PSOE defienden que Sánchez no busca ofender a nadie y que tienen la sensación de que Iglesias busca el lado negativo de todo lo que hace y dice el presidente en funciones, para buscar argumentos que justifiquen su posible voto en contra junto a la ultraderecha.

La posición de Podemos ante la votación se coloca en este momento en el «no». No obstante, si las negociaciones se encauzaran durante las próximas 48 horas, el sentido de su voto podría cambiar de cara a la segunda votación que tendrá lugar el jueves y en la que Sánchez ya no necesitará la mayoría absoluta para salir investido -176 escaños- sino una mayoría simple -más síes que noes-.

En el «no» se sitúan también el PP, Cs, Vox, JxCat, Navarra Suma y Coalición Canaria. No obstante, la portavoz de esta formación, Ana Oramas, ha avanzado a Sánchez su intención de colaborar durante la legislatura, si su gobierno logra echar a andar.

Por su parte, el PNV y Bildu han avanzado su abstención. Una posición que ERC ha condicionado a que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo de cara al jueves.