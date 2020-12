ENTREVISTA A ANA BELTRÁN «Sánchez ha aprobado los Presupuestos más infames con los enemigos de la democracia» La número tres de Génova y presidenta del PP de Navarra conoce «muy bien» a Bildu, socio preferente del Gobierno, un partido «que será legal, pero que es inmoral y ampara matar»

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 14/12/2020 01:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ana Beltrán sabe muy bien de lo que habla cuando dice que Bildu le merece todo su desprecio porque es un partido «absolutamente inmoral». «Los conozco muy bien», asegura la presidenta del PP de Navarra, que fue cocinera (empresaria durante 20 años) antes que fraile (política) en su tierra. Conoce de primera mano quiénes son, cómo actúan y qué persiguen los herederos de Batasuna, los mismos que el Gobierno de Sánchez ha situado en un lugar preferente de la política nacional, «y sin necesitarlos».

¿Hacia dónde se dirige este Gobierno?

Ya hemos visto lo que ha hecho Sánchez para sacar adelante los Presupuestos más infames de la historia de la democracia. En este país cabemos todos los demócratas, pero hay líneas rojas que ningún Gobierno democrático puede pasar y una de ellas es Bildu. Sé perfectamente de lo que hablo. Sánchez ha aprobado los Presupuestos más infames con los enemigos de la democracia, que no tienen otro objetivo que romper España. Hemos visto un presidente capaz de todo con tal de seguir en el poder, caiga quien caiga.

Acaba de celebrarse el 42 aniversario de la Constitución, por primera vez con ataques directos desde dentro del Gobierno. ¿Qué vida augura a la Carta Magna?

La Constitución no es de izquierdas ni de derechas, le auguro larga vida a pesar de que tenemos ahora un vicepresidente y a unos socios del Gobierno que están inyectando carcoma para derribarla. Una abrumadora mayoría considera que es el marco en el que todos cabemos y el PP siempre estará ahí para defenderla.

El PSOE defiende su pacto con Bildu porque es un partido legal. ¿Qué contesta a eso?

Más bien diría el sanchismo. El Partido Socialista histórico no lo defiende. Saben que pactar con Bildu es muy diferente a pactar con otro partido. Sé muy bien de lo que hablo. Los conozco bien, he convivido con ellos en Navarra mucho tiempo.

¿Y cómo los definiría?

Bildu es un partido que será legal pero es absolutamente inmoral, y merece el mayor de mis desprecios. En Navarra no han dado puntada sin hilo, tienen claro su objetivo y no van a parar. Estamos hablando de un partido que ampara matar. Matar a mujeres, a niños y a hombres. Y ahora tiene atado de pies y manos y arrinconado a un Gobierno y al presidente Sánchez. Su apoyo a los Presupuestos se lo va a hacer pagar caro, a él y a todos los españoles. Le va a pedir la anexión de Navarra al País Vasco.

¿Qué pensó cuando el ministro Ábalos dijo que Bildu tenía más sentido de la responsabilidad que el PP?

La mayor vergüenza que he sentido en política fue oír al ministro decir que Bildu hace más esfuerzo en normalizar que el PP. Le quiero decir a Ábalos que Bildu lo que hace es un esfuerzo inmenso para que olvidemos los asesinatos de ETA, pero el PP nos seguimos empeñando en que no nos obliguen a pasar página sin leerla.

¿Ve realmente posible un referéndum sobre la anexión de Navarra al País Vasco?

Veo un PSOE débil, capaz de todas las cesiones sin importarle lo que llevan consigo. Y Bildu todo se lo cobra. Sánchez es el caballo de Troya de Bildu y de los independentistas catalanes para lograr sus objetivos.

¿Es partidaria de suprimir la Disposición transitoria cuarta de la Constitución?

Cuando desde el Gobierno se pretende derribar la Constitución no es el momento de modificarla. Ahora bien, cuando lo sea, la derogación de esa disposición es absolutamente pertinente.

¿Hay un problema de convivencia en la Comunidad Foral?

Lo puedo decir en primera persona. En Navarra, desde que Bildu entró en el Gobierno la legislatura pasada, no hay libertad. La convivencia se ha deteriorado desde que han gobernado Bildu y Geroa Bai, y se sienten impunes.

¿Ve a Chivite dispuesta a frenar las aspiraciones proetarras?

Ya no me fío de ella. Tenía la oportunidad de aprobar los Presupuestos con Navarra Suma y eligió a Bildu. Se ve su voluntad clara de dar la espalda a los constitucionalistas, como Sánchez. Ya no conozco este PSOE, cómo ha traicionado sus principios y valores y es capaz de todo. Y todo es por la influencia y los intereses de Sánchez.

Navarra Suma funcionó como coalición electoral, pero España Suma ha queda enterrada. ¿El PP aspira a absorber a Ciudadanos?

Nosotros somos un partido de base solida y puerta ancha. Aquí caben todos los que quieran defender la Constitución. El PP es el partido común del centro-derecha y ahí caben todos.

¿El pacto con Bildu aleja aún más el acuerdo con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

Los pactos del Gobierno con Bildu alejan al PSOE de la democracia y de la defensa del Estado de Derecho. Cuanto más se acerque el Gobierno a Bildu, más se alejará del PP. El Gobierno sabe perfectamente lo que el PP exige: que retiren la ley que recorta funciones al CGPJ, que los jueces elijan a los jueces y que Podemos no tenga nada que ver en este proceso como partido que arremete contra el Poder Judicial y contra la Monarquía.

¿Qué reflexión le merece la regularización fiscal de Don Juan Carlos?

Respetamos su decisión y, como siempre, defiendo la presunción de inocencia y también la actuación independiente de la Justicia. Creo que lo responsable por mi parte es reivindicar el papel de la Monarquía liderada por Felipe VI en un momento en que desde el propio Gobierno se está atacando a instituciones clave de nuestro país, que jugaron un papel capital en la Transición. Defendemos el legado de Don Juan Carlos y la actuación de Felipe VI.