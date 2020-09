Salvador Sostres SEGUIR Barcelona Actualizado: 03/09/2020 01:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Presidenta

Presidenta ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El mejor pelota del mundo

El mejor pelota del mundo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Os recordaremos

Te he puesto de segundo apellido el nombre de mi hija. No sientas que ofendo la memoria de tu madre y más bien tómalo como el homenaje de un padre agradecido. Porque yo al final lo que soy es el padre de Maria, y lo que fui es uno que nació en 1975, entre la muerte de Franco y la coronación del Rey Juan Carlos. No era obvio lo que sería de nosotros ni era fácil llevar a cabo aquella idea, aunque indiscutiblemente fuera la buena. Sin la inteligencia, el valor, la generosidad y la determinación de personas como tú, yo no habría podido ser el niño que creció feliz, libre y seguro, ni mi hija habría podido tener esta vida. Mañana cumple 9 años. Yo ya tengo 45. Ni ella ni yo podríamos explicarnos sin ti. Me gusta llamarte Rodolfo Martín Maria y me gusta tributarte este homenaje desde lo que más quiero. A lo largo de mi edad, he visto que te insultaban de todas las maneras posibles. También he visto como tu talento y tus capacidades han sido largamente reconocidos, en lo privado y en lo público. Pero hace tiempo que quería hablarte desde esta intimidad fundamental, que muchas veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de política y que los grandes políticos como tú contribuís a preservar y a enriquecer.

Quiero también insistir en la idea de la generosidad: si la Transición fue posible -mi querido Daniel Tercero siempre lo dice- fue porque todos estuvisteis dispuestos a ceder en algo. Seguramente en mucho. Aquella generosidad parece hoy un espejismo. Los que a la Transición la llaman un «candado» son los mismos que nos llevaron a la guerra y los que si la hubieran ganado habríamos caído en la devastadora influencia del Pacto de Varsovia. La Transición superó su atraso con una magnífica lección de modernidad, de aseo y de entendimiento, y aquí estamos mi hija y yo, con nuestras vidas libres, prósperas y tranquilas para agradecértelo. Luego están también las cuestiones técnicas, y si tú tomas a cualquier ministro del actual gobierno es insultarte compararle contigo. Pero no sólo de este gobierno. Pocos ministros de la democracia pueden igualar tu clase política, tu minucioso conocimiento de España y los servicios que nos has prestado. Culparte de lo de Vitoria es no saber de qué eras ministro cuando aquello sucedió. Y pese al respeto que has mostrado por la Justicia, y tu disposición a colaborar con ella, has de concederme que tiene una significativa dosis de chiste que una desequilibrada jueza argentina nos mande a giro postal lecciones de democracia. Presidentes de la derecha y de la izquierda te han mostrado estos días su gratitud y su reconocimiento. Te dejo también mi sentido abrazo y los dos besos de Maria -uno por mejilla-.