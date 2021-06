Salvador Sostres SEGUIR Barcelona Actualizado: 31/05/2021 10:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas 10-N: la campaña de la gran mentira

Son indultos taurinos, es decir, políticos. El problema no es el arrepentimiento sino el honor. José Tomás indultó a Idílico en Barcelona y fue un semental el resto de su vida. Junqueras y los demás automutilaron su dignidad y la vendieron a peso con tal impudor, y tanta desvergüenza, que no se recuerda mayor desprestigio desde que los oficiales nazis huyeron haciéndose el «yo no he sido» en lugar de frentear como varones su destino. El desgaste del presidente Sánchez podría ser irrelevante si el drama de los independentistas no fuera que se entregaron sin luchar y que mucho más que de sediciosos son culpables de su propia humillación.

Es inútil que el Gobierno intente perdonarles lo que jamás ellos

Suscríbete para leer esta noticia Prueba ABC Premium ¡PRIMER MES GRATIS! Suscríbete Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información