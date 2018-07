Sáenz de Santamaría: «No creo que nadie tenga que presumir de pedigrí en el Partido Popular» La exvicepresidenta del Gobierno ofrece una entrevista a Trece días antes de la celebración del Congreso extraordinario en el que PP elegirá al sucesor de Mariano Rajoy

ABC

Actualizado: 18/07/2018 22:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado encaran los días previos al Congreso extraordinario del PP en el que se elegirá al sucesor de Mariano Rajoy. Ambos candidatos han engordado sus agendas durante esta última semana en busca de cerrar apoyos que puedan inclinar el resultado hacia un lado o hacia el otro.

Ambos candidatos protagonizan jornadas maratonianas de campaña y entrevistas. Citas que aprovechan para lanzar mensajes a afines y contrarios a falta de dos días de inaugurar una cita que se perfila como un punto de inflexión para el futuro del PP.

Hace apenas veinticuatro horas la exvicepresidenta del Gobierno incidía en que había pedido a Casado «una reunión para hacer una lista única», una oferta que tuvo un «no» como respuesta. El ex vicesecretario de comunicación, por su parte, deslizó que Santamaría «no supo integrar» en el pasado. En este contexto, Sáenz de Santamaría ha ofrecido una entrevista al programa de Trece «El Cascabel» en la que ha vuelto a explicar el motivo de la reunión entre ambos candidatos en la sede de Génova, 13. «Aquí estoy con la máxima humildad y generosidad», ha apostillado Santamaría, quien ha insistido en que mantiene su oferta hasta el último momento pese a poner en valor el haber ganado la primera vuelta de las primarias.

La candidata a liderar el Partido Popular ha reflexionado sobre el proceso de primarias que ha vivido en las últimas semanas la formación. «Es inédito. Procuro hacer una campaña muy bonita, muy en positivo. La verdad es que he disfrutado mucho», ha reconocido Sáenz de Santamaría tras ser cuestionada por el camino hacia el liderato del PP. «He procurado no hablar mal de ninguno de los compañeros. No tengo necesidad de criticar a nadie para poner en valor lo que yo quiero hacer en el partido y esa va a ser mi dinámica», ha señalado la exvicepresidenta del Gobierno, quien ha negado que las primarias hayan sido motivo de enfrentamiento interno. «Mis adversarios no están en mi partido», ha sentenciado.

Sobre las primarias del PP, Sáenz de Santamaría ha asegurado que corresponderá al partido reflexionar sobre las fórmulas elegidas así como los mecanismos con los que los militantes y afiliados han podido expresar su voto. «Creo que hemos hecho un proceso modélico. Los afiliados han hablado y han decidido quien tenía su voto mayoritario y nos corresponde integrar», ha valorado Santamaría, que vuelve a insistir en que su ideal es llegar al Congreso del PP con una lista unitaria. «El consenso también es una magnífica regla», ha aseverado.

Cuestionada por las críticas que ha recibido por «falta de ideología», Santamaría ha señalado que su valor es la «experiencia» en la oposición y en el Gobierno. «No creo que nadie tenga que presumir de pedigrí en el Partido Popular», ha defendido la candidata a liderar el PP. «Además de tener principios hay que aplicarlos», ha sostenido.

Sobre el futuro del PP

«Creo que hay que ampliar la base de nuestro partido. Hay que estar en todos los sitios explicando nuestro programa y ampliando nuestra base. Quiero recuperar los 3 millones de votantes principalmente por los casos de corrupción y creo que la refundación de nuestro partido para por eso. El PP tiene que ser el mejor PP, no tiene que parecerse a otros que han salido de fórmulas de laboratorio. Somos un partido de abajo a arriba», afirma Santamaría sobre la refundación del PP. La exvicepresidenta del Gobierno ha defendido que el PP debe «abrirse» y «transmitir que este partido es capaz de ganar las elecciones Pedro Sánchez».