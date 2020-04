Rufián mete presión al Gobierno y le advierte de que su mayoría parlamentaria corre peligro El portavoz republicano reclama al Ejecutivo que finiquite el estado de alarma y devuelva las competencias a las autonomías

La crítica política contra el Gobierno arrecia semana tras semana. A los errores de gestión antes y durante la pandemia se suma ahora la denuncia cada vez más elevada de la oposición respecto a que el Ejecutivo socialista está imponiendo las medidas contra la emergencia no ya sin consensuar con la oposición sino incluso sin informar a ésta con anterioridad sobre cuáles van a ser.

Esta es una queja que lleva planteando el PP desde el inicio de la crisis sanitaria pero a la que hoy se suman ya los socios del propio Ejecutivo. El último en hacerlo ha sido este miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha desplegado un buscado tono irritado para advertir al Ejecutivo que no va por buen camino y que la mayoría parlamentaria que le aupó al poder corre peligro si no enmienda su unilateralidad.

«Si nos hubieran llamado les hubiéramos dicho que no tiene sentido ir a cortarse el pelo y no poder ir a ver a tu madre, que no tiene sentido desescalar con un criterio territorial por provincias», ha atizado. «Mire le voy a ser muy claro, finiquiten el estado de alarma, retornen las competencias y sobre todo dialoguen y consensúen».

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rufián ha echado en cara de la vicepresidenta cuarta y responsable de la desescalada, Teresa Ribera, que la única fuente de información de ERC están siendo los medios de comunicación. «Es algo que les debería hacer reflexionar si quieren mantener el espíritu de los 180 diputados de la moción de censura», ha amenazado.

No ha sido una frase aislada sino el eje de su intervención. «¿Cuánto les importa la legislatura? ¿mucho? ¿poco?», ha continuado el republicano. «Son ya 47 días de estado de alarma, 47 días sin competencias y son ya 47 días sin diálogo, sin consensuar, sin coordinar enterándonos de las cosas por las ruedas de prensa», ha abundado.