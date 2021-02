Rufián culpa a Sánchez e Iglesias de «alimentar» el «fascismo» de Vox El Congreso tumbará mañana la moción consecuencia de interpelación de ERC para negociar un referéndum de autodeterminación para Cataluña donde el PSOE votará en contra y Podemos se abstendrá

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha cargado este miércoles contra PSOE y Unidas Podemos (UP) desde la tribuna de oradores del Congreso. Lo ha hecho de la siguiente forma. Interpelando a «las señorías de UP» y a las «señorías del PSOE», mirando a sus bancadas, y también a la bancada azul del Ejecutivo de coalición, les ha acusado de «alimentar» el «fascismo y la extrema derecha» de Vox, que en las elecciones catalanas del 14 -F entraron en el Parlament de Cataluña con 11 escaños.

«Ustedes señorías de Unidas Podemos, ustedes señorías del PSOE; en definitiva, ustedes señorías del Gobierno, alimentan a esta gente (en referencia a Vox) —ha espetado Rufián— . Callando como callan o, peor aún, colaborando como a veces colaboran». Los resultados en las elecciones catalanas dañan a todas luces la condición de ERC como socio del Gobierno central. Las urnas otorgaron casi un 51 por ciento de los votos a los partidos independentistas, con ERC como líder de ese bloque y empatando con el PSC, con 33 escaños, y superando a Junts, su socio de Ejecutivo en Cataluña, que obtuvo 32.

Los números le han servido a Rufián para comparecer con ese tono incisivo contra socialistas y morados. «Les recuerdo a unos y a otros que, aparte de Twitter, que está muy bien hacer tuits muy enfadado, tienen el Boletín Oficial del Estado, tuitear cuando se puede legislar no es solidaridad; es cinismo. Y no criticar cuando algo está mal, no es institucionalismo; es medievalismo», ha espetado Rufián.

El portavoz de ERC también ha valorado que «en el momento en el que entran 11 diputados de la ultra derecha, de la derecha extrema», en el Parlament, significa que «el fascismo ya tiene su brazo político en la sede de la soberanía popular catalana». Y ha añadido: «El fascista es un fascista, hable el idioma que hable».

Negociar un referéndum

Lo ha expresado así durante el debate de la moción consecuencia de interpelación registrada por su grupo parlamentario en la que se insta al Gobierno a negociar un referéndum de autodeterminación para Cataluña como «solución pactada y democrática al conflicto político». El Congreso tumbará mañana este texto: el PSOE votará en contra y UP se abstendrá. Pero aún así ERC ha consumado su artimaña política al forzar la división de criterio de los dos partidos del Gobierno.

El presidente del grupo confederal, Jaume Asens, explicó ayer que se abstendrán por ser «leales» con el Gobierno y también coherentes con su programa. Lo cierto es que Podemos defiende en su punto 281 un «referédum pactado» en Cataluña. No obstante, Asens tildó la moción de ERC de «un tanto extraña» y «poco seria» y apeló a la mesa de diálogo entre el Gobierno y el próximo Govern de Cataluña. También les pidió «ponerse a trabajar con discreción» y «no buscar titulares».

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, rechazó el referéndum desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros del martes porque «no es legal ni constitucional». El PSOE sí apuesta por la mesa de diálogo, pero siempre con las líneas rojas de la autodeterminación y la amnistía a los líderes del «procés». Mañana no apoyarán la iniciativa de ERC.

Rufián quiere aglutinar en Cataluña «a todas las fuerzas de izquierdas independentistas, soberanistas y autodeterministas» y así se lo ha pedido este miércoles a los dirigentes de En Comú Podem de la Cámara Baja. «Señorías de los comunes, intentémoslo».

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, se ha burlado de que Sánchez e Iglesias se hagan llamar «el Gobierno más progresista de la historia» y ha reprochado que no vayan a votar entonces a favor del referéndum de autodeterminación en Cataluña. «Este gobierno no ha tenido ninguna intención real de solventar el conflicto en Cataluña», ha dicho. «Dejen de mercadear, sean útiles», ha añadido.