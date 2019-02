Rufián culpa a la izquierda del auge de Vox: «Han metido a Franco en la Junta» Asegura que hay un «mantra mentiroso» que culpa a los independentistas catalanes de los resultados del partido de Santiago Abascal

Gabriel Rufián, portavoz adjunto de ERC en el Congreso, ha culpado al PSOE y a Podemos del auge de Vox. Ha asegurado que hay un «mantra mentiroso» que afirma que «el independentismo y el republicanismo catalán son los culpables del auge del fascismo», cuando «lo que pasó en Andalucía es culpa de la abstención del votante de izquierdas, que se queda en su casa porque no se siente representado».

«Lo que pasó en Andalucía no es culpa nuestra, igual que tampoco es culpa nuestra Trump, Bolsonaro, Orbán o Salvini», ha asegurado, y ha insistido en el desencanto generado por los partidos de izquierdas: «Todavía no han sacado a Franco del Valle de los Caídos y lo han metido en la Junta de Andalucía. Y la culpa no es nuestra».

En palabras de Rufián, el votante del PSOE ve ahora a «su partido gobernando con miedo a la caverna» y el de Podemos «ve la deriva de las plazas del 15-M hasta hoy». Aunque ha matizado que lo dice «con respeto», de la formación dirigida por Pablo Iglesias ha afirmado que «la cúpula de ese partido empezó clamando por muchas cosas y hoy se ha institucionalizado».