Rufián se desmarca en la prórroga del estado de alarma con ataques a Ejército, Policía y Corona

No hay duda de que al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le gusta escucharse a sí mismo. El inicio de su discurso en el debate sobre la prórroga del estado de alarma, ante la que se abstendrá su grupo parlamentario, ha sido exactamente el mismo que el de la semana pasada en la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar la gestión de la crisis del coronavirus.

Como hizo entonces ha garantizado que su partido no usará este virus para «echárselo a la cabeza» al resto de formaciones, aunque a continuación sí ha reprochado su actitud al Partido Popular y a Vox. «¿Qué creen, señorías de PP y de Vox, que piensan los ciudadanos cuando les oyen», se ha cuestionado, para justo después atacar al Gobierno por su «tardanza» en la toma de medidas. «Ni fatalismo ni frivolidad; realidad. Hoy la demora no comporta pérdida de votos, comporta pérdida de vidas», ha repetido, con dos eslóganes ya utilizados hace siete días.

El diputado republicano ha pecado de falta de originalidad incluso a la hora de repartir culpas. Al Gobierno le ha pedido que establezca un confinamiento total y que paralice toda actividad no esencial y, como no podía ser de otra manera, le ha echado en cara no abordar el problema desde lo «local». «Si esto es un problema global, es porque no se trató de una forma local. Llegaron tarde a los dos principales focos de infección alegando que el virus no entiende de territorios», ha subrayado, como principal justificación para la abstención de su partido.

«Les pedimos que no lleguen tarde al siguiente paso. Hay que parar y hay que hacerlo cuanto antes. Cuanto antes y más paremos, antes y más nos recuperaremos», ha continuado el parlamentario independentista, que ha tachado las medidas de «laxas y tardías» y ha señalado que mantener la actividad empresarial es «terriblemente irresponsable».

Ha aplaudido al personal sanitario, aunque con un símil belicista ha usado su elogio para atacar a las Fuerzas Armadas: «Los únicos soldados que ganarán esta guerra van desarmados y con bata». Su soflama antimilitarista la ha complementado con una crítica a las donaciones millonarias de empresarios como Amancio Ortega -que según él son «publicidad»- y con un feroz ataque a la Policía Nacional.

En plena pandemia, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado haciendo esfuerzos extra en cada rincón de España, ha reclamado «controles» a la Policía y ha pedido que el actual estado de alarma no signifique «la vulneración de derechos» con supuestos «abusos policiales». «Ojalá el linchamiento social fuera para quienes recortaron en sanidad tantos años y no para chavales irresponsables que se saltan la cuarentena», ha deseado.

Y de nuevo, otra vez como hizo en la última comparecencia del presidente del Gobierno, su última perla iba destinada a la Casa Real: «Estaría muy bien que también se incorporaran a la sanidad los cien millones de euros reales saudíes».