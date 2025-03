El ruego angustiado de la farmacéutica de Olot: «Solo te pido una cosa, no me hagas más daño»

Un día un amigo te pregunta: «Oye, ¿qué fue de la farmacéutica de Olot?» Y te das cuenta de que a todo el mundo le suena el caso, pero casi nadie tiene claro qué pasó ni cómo acabó. Nuestra mente latina (no sé si pasa ... en otras latitudes) parece entrenada para quedarnos con lo negativo, con lo especulativo, y nos es más fácil recordar que se habló de autosecuestro, de si era lesbiana y se había fugado con una novia, y de que su familia rica pagó un rescate que cobró ella misma. Lo siento, pero nada de esto es verdad.

Ahora podría decir que las cosas, en la realidad, son más sencillas, pero tampoco es verdad. En este caso, todo fue surrealista, increíble. ‘Fargo’ se queda corto, créanme.

Cuando me planteé entrar en la historia del secuestro de Maria Àngels Feliu, lo primero que hice fue buscar en Google. Eso, hoy en día, es la 'a' del ABC del periodismo o de cualquier intento de investigación. Para lo bueno y para lo malo. Pues bien, en ese universo digital hay una cantidad enorme de material, pero todo es dispersión. Me ayudó a entender la dimensión de la historia y la inexistencia de ningún relato completo . O, para ser exactos, ningún relato, ni escrito ni audiovisual, que yo pudiese considerar como ‘el relato’.

La 'b' fue hablar con la víctima. Un amigo común (Cataluña es pequeña y casi nos conocemos todos) nos organizó un almuerzo. Nos encontramos los tres en un restaurante vasco en Barcelona. Ella llegó tarde porque le costó aparcar. Era toda energía. La vi guapa, sonriente, muy charlatana. Ella ya es muy habladora, pero creo que los nervios le provocaban aún más necesidad de hablar. Habló, escuchamos, habló . Intenté explicarle que quería hacer un libro y un podcast con su historia, no escuchó y siguió hablando . Hablaba de todo y de nada. Saltaba de un tema a otro. La tortilla de patatas que había pedido, los viajes a Indonesia, lo difícil que es aparcar en Barcelona. Hasta que mi amigo, periodista, muy amigo de ella, le dijo: «Maria Ángels, para un momento, por favor, escucha a Carles, es importante» .

El autor se ha centrado en relatar lo vivido desde dentro del zulo (en la imagen) EFE

Escuchó. Le cambió la cara, se esfumó la sonrisa. Lo vi y le dije: «Si tú me dices que no lo haga, ahora mismo cierro la carpeta y me busco otra historia». Por primera vez en hora y media, estuvimos los tres en silencio durante un minuto o más. Y volvió a hablar, esta vez, solemne. «No te puedo prohibir que lo hagas. Entiendo eso de la libertad de expresión o de información o de lo que sea. No te lo puedo prohibir, pero que sepas que no colaboraré . No me gusta que se remueva el pasado. Solo te pido una cosa: no me hagas más daño ».

Inmediatamente después, como si nada, ella volvió a sacar algún tema intrascendente y a saltar a otro, y a hablar de los postres y a decir que quería regresar pronto a Olot porque tenía muchas cosas que hacer. Volvió a una simpatía y una energía difíciles de superar . Acabamos de comer, se levantó con prisa, nos dio dos besos a los dos, a mi amigo y a mí, y se fue. A los quince segundos, como si se hubiese olvidado algo, volvió, se acercó, me miró a la cara y me dijo: «No me hagas más daño, por favor» . Huyó.

Me quedé clavado en la silla. Mi amigo respetó mi silencio consternado y pensativo. No probé el flan con nata que tenía ante mí. Resoplé y dije, en voz alta: «Joder, ¡qué marrón!»

El cabrón de mi amigo sonrió y dijo: « Si no lo haces tú, lo hará otro, y tú la respetarás como víctima . Si alguien tiene que hacerlo, quien le hará menos daño eres tú. A ella lo que de verdad le duele es que se hable de su secuestro, que se hable de ella. Y eso es inevitable».

Doblemente víctima

Le di muchas vueltas, pero en el dilema creo que está la esencia del periodismo. ¿Debemos escribir la historia de alguien que no quiere? ¿Y si es la víctima? ¿De quién es la historia: de la víctima o de quien la escribe? No lo tengo nada claro, pero decidí que haría una primera prospección; dejaría reposar el dilema y que fuese la propia historia la que, de verdad, tomase la decisión, no yo.

Pasé a la 'c' Hablé con su abogado, hablé con periodistas de la zona, sobre todo con Tura Soler, una veterana que fue la primera en informar de prácticamente todo en relación con el secuestro, especialmente de la detención de los verdaderos malos. Busqué toda la documentación que pude, miré todos los vídeos que encontré en Youtube y en los archivos abiertos de las cadenas. Y creí entender por qué esa mujer tenía miedo a que le hiciese daño. La sensación general que me quedó es que era doblemente víctima , del secuestro y de las miradas estigmatizadoras de la sociedad. Mi primera decisión fue que el enfoque de mi proyecto la tendría a ella como protagonista absoluta. Relataría la historia desde dentro del zulo, desde la perspectiva de la víctima.

Los principales encausados al escuchar la sentencia

A medida que avanzaba iba hablando con mi amigo y con el abogado de Maria Àngels, Carles Monguilod , que eran mis interlocutores indirectos con ella. Avanzaba todo bien.

Tras muchos meses de pelea burocrática conseguí acceder al sumario. Tura Soler me había facilitado partes de él, pero, por fin, pude acceder a los sótanos de la Audiencia de Gerona y allí, en dos torres de archivos estaba todo. Once mil folios, más de cien cintas de audio (a doble cara) y cuarenta y pico cintas de VHS con el juicio, el primero en España que se retransmitió en directo, con señal institucional. Había tanto material que a la archivera se le escapó la risa cuando vio mi car a. Fernando Lacaba, el presidente de la Audiencia y ponente de la sentencia, también se rio cuando le dije que iba a revisar todo el juicio, minuto a minuto.

Pero yo hago las cosas así. No sé hacerlo de otra manera. Además de toda la documentación, hablé con decenas de personas que, en su día, estuvieron más o menos vinculadas al caso. Mi objetivo principal fue escribir el relato de todo lo que contó la víctima y, luego, contrastarlo todo con los demás protagonistas de la historia. La señora Feliu, nada más ser liberada, fue interrogada en largas conversaciones por varios agentes de la Guardia Civil, sobre todo Rafa y Máximo, que se convirtieron en dos grandes apoyos para ella. Grabaron las conversaciones y elaboraron informes. Ella tenía una memoria prodigiosa y se acordaba de todo en base al santoral. Muy religiosa, todo lo que pasó, incluso los días de lluvia, nieve o granizo, los recordaba vinculados al santo del día. Radio Nacional de España le hizo forzada compañía durante las 24 horas de cada uno de los 492 días de cautiverio. Primero, fue una tortura, con el paso del tiempo, esperaba con cariño ‘La radio de las Sábanas blancas’ de Padrera o las mañanas de Joaquín Prat.

Fortaleza admirable

Me fue imposible no admirar la fortaleza de esa mujer y padecer con ella y eso es lo que he intentado, que el lector se sienta en el zulo y alucine cuando uno de los secuestradores le pregunta: «¿Es la primera vez que te secuestran?» Y así fue ese sainete: la secuestrada, una mujer que, a su pesar, se convirtió en heroína, unos malos tan estúpidos que nunca supieron cómo cobrar, unos investigadores que se equivocaron en todo y acabaron resolviendo el caso, casi por casualidad, y una sociedad, con las autoridades y los medios a la cabeza que, en vez de acompañar a la víctima, la culpabilizó porque tras 16 meses en un agujero, se presentó demasiado digna ante los medios y estaba demasiado bien peinada. Somos así, no lo podemos evitar.